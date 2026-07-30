Megarreforma: TC da tres días a la oposición para que subsanen aspectos formales de dos de sus tres requerimientos
Por otro lado, el Pleno del organismo dejó en estudio los antecedentes del requerimiento de los senadores opositores, respecto a los artículos 29 y 38 del proyecto de ley.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó la mañana de este jueves para analizar la admisión a trámite de tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.
Según el orden de la tabla, se analizó la admisión a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 29 y 38 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
También, se analizó si era admisible a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 12, y 13, del proyecto.
Y, además, se evaluó la admisibilidad a trámite del requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron diputados “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase “que no hayan sido evaluados y” del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11 numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17 numeral 5); y del artículo 29”, del proyecto de megarreforma.
A las 12.30 horas, emitieron en redes sociales un comunicado en el que informaron sobre la deliberación, señalando que el TC resolvió apercibir los dos últimos, el segundo de los senadores y el de los diputados de oposición.
El Pleno del TC decidió “por mayoría, y de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite”, dispuso otorgar un plazo de tres días a las partes requirentes “para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos”.
Por otro lado, el Pleno del TC dejó en estudio los antecedentes del primer requerimiento de los senadores, respecto a los artículos 29 y 38 del proyecto de ley.
“Una vez transcurrido el plazo otorgado, el Pleno del Tribunal examinará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite previstas en la Constitución y en la ley”, informaron.
Estas disposiciones fueron acordadas por la ministra presidenta del tribunal, María Pía Silva, junto a los ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.