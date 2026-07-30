Megarreforma: TC da tres días a la oposición para que subsanen aspectos formales de dos de sus tres requerimientos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó la mañana de este jueves para analizar la admisión a trámite de tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.

Según el orden de la tabla, se analizó la admisión a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 29 y 38 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

También, se analizó si era admisible a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 12, y 13, del proyecto.

Y, además, se evaluó la admisibilidad a trámite del requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron diputados “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase “que no hayan sido evaluados y” del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11 numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17 numeral 5); y del artículo 29”, del proyecto de megarreforma.

A las 12.30 horas, emitieron en redes sociales un comunicado en el que informaron sobre la deliberación, señalando que el TC resolvió apercibir los dos últimos, el segundo de los senadores y el de los diputados de oposición.

El Pleno del TC decidió “por mayoría, y de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite”, dispuso otorgar un plazo de tres días a las partes requirentes “para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos”.

Por otro lado, el Pleno del TC dejó en estudio los antecedentes del primer requerimiento de los senadores, respecto a los artículos 29 y 38 del proyecto de ley.

“Una vez transcurrido el plazo otorgado, el Pleno del Tribunal examinará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite previstas en la Constitución y en la ley”, informaron.

Estas disposiciones fueron acordadas por la ministra presidenta del tribunal, María Pía Silva, junto a los ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.