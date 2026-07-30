SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Aguas Andinas informó sobre la interrupción del suministro para las próximas horas de este 30 de julio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo

    La empresa Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua que se encuentran programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos en cada área afectada.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua este jueves 30 de julio, según indica Aguas Andinas:

    • Colina: corte por ampliación de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 del viernes 31.
    • Lo Barnechea: corte por mantención de estación reguladora desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 del viernes 31.
    • Lo Espejo: corte por cambio de válvula desde las 15:30 horas, con reposición estimada a las 21:30 horas.
    • Talagante: corte por conexión de redes desde las 15.00 horas, con reposición estimada a las 22:00 horas.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, la empresa dispone del sitio web Trabajos en la ciudad que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaAguas AndinasCorte de agua SantiagoSantiagoRMRegión MetropolitanaComunasHorarioHorariosReposiciónMapaZonas afectadasSectores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

    Chile y Venezuela acuerdan reactivar relaciones consulares

    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    Paulina Vodanovic (PS): “Si alguien tiene información pendiente en DD.HH. son los ‘cómplices pasivos’”

    Gobierno tramitará un proyecto exprés para corregir deficiencias en la implementación de la Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    5.
    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?
    Chile

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Chile y Venezuela acuerdan reactivar relaciones consulares

    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street
    Negocios

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

    La participación de mujeres se achica mientras se acercan a las jefaturas y sigue siendo baja en directorios, especialmente en bancos

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart
    El Deportivo

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Desmenuzando a un Boca Juniors en reconstrucción que desembarca en Rancagua para desafiar a O’Higgins

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev
    Mundo

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo