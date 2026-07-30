A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Termina la espera para el siguiente desafío de O’Higgins, que recibe la visita de Boca Juniors en el marco de la Copa Sudamericana.

En esta ocasión La Celeste juega de local por el partido de vuelta de los playoffs, con intenciones de invertir el marcador 0-1 en favor de los trasandinos que dejó el duelo de ida.

Cuándo juega O’Higgins vs. Boca Juniors

El partido de O’Higgins contra Boca Juniors es este jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

Dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors

El partido de O’Higgins contra Boca Juniors se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del cruce va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.