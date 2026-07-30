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    Política

    Bachelet enfrenta primera votación preliminar del Consejo de Seguridad y se prepara para nuevo foro de candidatos a la ONU

    La expresidenta chilena concretó en sus giras internacionales citas con cuatro de los cinco miembros permanentes -con poder de veto- de la principal instancia del organismo multilateral, que este jueves inicia las mediciones a los respaldos de las seis candidaturas. Además, alista un debate para este lunes en Montevideo, organizado por el gobierno uruguayo y la Celac.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    La expresidenta Michelle Bachelet se enfrenta este jueves al inicio de las votaciones preliminares del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una etapa clave para sus pretensiones de convertirse en la sucesora del portugués António Guterres en la Secretaría General.

    La importancia de los “straw polls” -que tienen carácter reservado- radica en que, aunque informales, se trata de las votaciones de prueba que miden el respaldo a cada candidatura para el máximo cargo del organismo multilateral.

    En el proceso se ve la viabilidad de las postulaciones y, además, es el momento en el que se pueden mostrar señales de querer vetar o no alguna de las nominaciones.

    Los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad -cinco permanentes y diez no permanentes- deben marcar en una papeleta si alentarían, desalentarían o no tienen ninguna opinión sobre cada una de las candidaturas que están en carrera.

    Junto a Bachelet también están en carrera María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica),Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal). Los seis postulantes participaron el pasado jueves del primer debate que los reunió a todos, en el Salón de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

    En su cruzada, la expresidenta cuenta con la nominación de Brasil y México, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le retiró el respaldo de Chile, a contrapelo del exmandatario Gabriel Boric, que en septiembre de 2025 anunció la postulación.

    Con las votaciones preliminares en vista, la otrora dos veces jefa de Estado se desplegó por el globo en un plan que tuvo por objetivo reunirse con todas las naciones que componen el Consejo de Seguridad. Los más recientes fueron pasos por Medio Oriente y África, que incluyó citas claves con Bahréin y Pakistán, y con Liberia, Somalia y República Democrática del Congo, respectivamente.

    En una gira anterior lo hizo con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. Además, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen. Así, logró acercamientos con los diez miembros no permanentes actuales del órgano principal de la ONU, que si bien no tienen poder de veto, eran esenciales para la ex jefa de Estado.

    En el caso de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen el poder de vetar su candidatura, Estados Unidos es el único pendiente de Bachelet hasta ahora. En otro intenso recorrido, tuvo encuentros con Inglaterra, China, Rusia y Francia. En este último, logró ser recibida por el Presidente Emmanuel Macron.

    Bachelet alista nuevo foro

    La expresidenta chilena, además de enfrentar los primeros “star polls”, se alista para un nuevo foro, que contará con los otros candidatos de la región.

    El debate está programado para las 12.00 horas de este próximo lunes 3 de agosto, en Montevideo, Uruguay.

    La instancia, denominada “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas”, es convocada por el gobierno de Uruguay y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

    La organización informó que de los candidatos confirmados para la instancia, Bachelet, Espinosa y Grynspan participarán de manera presencial, mientras que Grossi y Rodrigues-Birkett lo harán de manera telemática.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasConsejo de SeguridadDebateUruguayCelac

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