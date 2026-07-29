Gobierno anuncia medidas para reconstrucción en Atacama: será a través de recursos de Ley de Presupuesto 2027

Vallenar 29 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza balance sobre los efectos del sistema frontal en la zona y realiza anuncios de apoyo economico para las zonas afectadas. Claudio Lopez/Aton Chile

Luego de encabezar ayer la reunión de la mesa técnica de emergencia instalada tras las lluvias que afectaron a las Región de Atacama, este miércoles el Presidente José Antonio Kast anunció desde Vallenar las medidas de apoyo económico para la reconstrucción en la zona.

El Mandatario dio cuenta del paquete de ayudas junto a los ministros de Vivienda, Iván Poduje, de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que el financiamiento de la reconstrucción no será contemplado en la megarreforma, sino que deberá ser definido en la discusión del erario nacional.

En su alocución, el jefe de la billetera fiscal distinguió que “hay una primera etapa de desembolso de recursos que corresponde a lo que llamamos emergencia (...), pero después de la emergencia viene la reconstrucción y no queremos que ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones, donde las reconstrucciones se postergan infinitamente, las soluciones provisorias se hacen definitivas y no se vuelve a rescatar lo que eran las ciudades o los pueblos”.

Quiroz fue enfático en señalar que el Ejecutivo asegurará el financiamiento tanto para enfrentar la emergencia como para ejecutar la posterior recuperación de zonas afectadas.

“Desde las responsabilidades que me corresponden como ministro de Hacienda, los recursos para la emergencia y los recursos para la reconstrucción van a estar. Lo quiero decir inequívocamente, que se escuche claro: van a estar”, afirmó.

El secretario de Estado, eso sí, advirtió que esos dineros destinados a la reconstrucción deberán compatibilizarse con la responsabilidad fiscal y que durante la tramitación del próximo erario habrá que fijar las prioridades, con respectivos ajustes.

“Vamos a tener que trabajar juntos en la Ley de Presupuestos que vamos a enviar prontamente y vamos a tener que, desde los distintos sectores, poner las prioridades que correspondan para privilegiar esta inversión y esta reconstrucción", apuntó.

Y luego agregó: “Vamos a tener que hacer ahorros en otras partes. Es lo que corresponde hacer si uno quiere enfrentar responsablemente esta situación”.

El titular de Hacienda, tras hacer mención a diálogos con la senadora Yasna Provoste (DC) y el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, adelantó la conformación de una mesa técnica para la discusión de la reconstrucción.

“Que instituyamos una mesa donde participen distintos actores, ojalá actores que vivieron el periodo anterior también, para poder aprender, definir bien los recursos, cuánto, para hacer qué, cómo y cuándo, en esos términos. Y con esos recursos bien definidos poder llegar a la Ley de Presupuesto, para disponer en el 2027 de una reconstrucción que ojalá sea lo más rápida posible”, remarcó.

Al final de su intervención, el ministro hizo un llamado a los parlamentarios presentes, “a que trabajemos juntos, persuadiendo a sus colegas de lo importante que es esta necesidad hoy día de atender”.

Kast: “Esto va a requerir cierto esfuerzo del Estado”

Previo al detalle entregado por Quiroz, el Presidente Kast también abordó las ayudas en la etapa de la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Como les digo, son etapas distintas, la anticipación, el tema de la gestión de la emergencia, la evaluación de los daños, que también toma un tiempo, y después como todos saben, la reconstrucción”, distinguió.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, realiza balance sobre los efectos del sistema frontal en la zona. CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

El Jefe de Estado aseguró que los planteamientos de los alcaldes y parlamentarios de la zona “van a ser recogidos, tanto ahora con el fondo de donaciones para la reconstrucción, que es algo que también se necesita porque hay muchas personas que quieren colaborar”.

En cuanto a las donaciones, detalló que se han recibido apoyos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Kast señaló que la etapa de reconstrucción “son palabras mayores en cuanto a los recursos, pero queremos decir que los recursos van a estar. Esto va a requerir cierto esfuerzo del Estado, pero no vamos a cejar en lograr recuperar y mejorar algunas de las obras civiles que se han perdido con este efecto climático”.

En el mismo tono de Quiroz, el Mandatario también solicitó colaboración a los parlamentarios, “a transmitir la información, a dar cuenta del Estado de la nación en temas presupuestarios”.

El ministro Poduje, en tanto, sostuvo más tarde que “presentamos los apoyos que ha estado impulsando el gobierno para acompañar a las familias y acelerar la recuperación. En Atacama estimamos cerca de 650 viviendas afectadas. Mientras finalizamos el catastro, las primeras evaluaciones muestran que alrededor del 40% de los casos podrá recuperarse mediante el DS27, con subsidios de entre $8 y $20 millones para reparar las viviendas. En los casos de mayor afectación, las familias podrán acceder a soluciones de reconstrucción de hasta $50 millones”.

“Nuestro compromiso es avanzar con una reconstrucción rápida, coordinada y a la altura de la emergencia”, cerró.