“Demoledor” documental acusa a Jared Leto de delitos sexuales: “Quizás este sea el golpe de gracia”

Este miércoles se estrenó Jared Leto: Hollywood’s dark secret, un explosivo documental de la BBC en que cuatro mujeres denuncian a Jared Leto de abuso sexual y de otros delitos de la misma índole.

Disponible en Reino Unido a través de la plataforma BBC iPlayer y YouTube (hasta ahora no se puede ver en Latinoamérica), la producción ofrece testimonios de agresión sexual, amenazas de agresión sexual, acoso sexual y violación de menores. La noticia no ha tardado en difundirse rápidamente mediante los portales de noticias y redes sociales, que han hecho eco de una situación –que de acuerdo con la investigación– es descrita como una conducta delictiva sistemática contra adolescentes.

Realizado por un equipo encabezado por la periodista Jessica Sartenaer, el filme agrupa a cuatro mujeres que relatan episodios en que eran menores de edad y fueron atacadas por el líder de Thirty Seconds to Mars.

Una de ellas, presentada como Isabel, es una mujer que tenía 17 años en la época en que conoció al actor y músico en Las Vegas. Cuenta que Leto le pidió su número y le preguntó si quería salir con él. La recibió en un motel y le pidió que lo esperara mientras se duchaba. “Creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme. Y luego me agarró la mano… Ni siquiera sé cómo decirlo, pero me agarró la mano y empezó a tocarse con ella, como si la usara para, supongo, masturbarse”, declara en el documental.

También aparecen una modelo llamada Alex que fue invitada a un concierto de Thirty Seconds to Mars en Londres. Otra señala que en la época en que tenía 16 años empezó a recibir llamadas con contenido sexualmente explícito de Leto, para luego recibir más llamadas de un tenor parecido de un hombre que ella piensa que era él mismo interpretando a otro personaje.

Las denuncias son avaladas por antiguos compañeros de trabajo de las víctimas que –manteniendo su identidad bajo estricta reserva– confirman sus versiones y declaran haber presenciado la red que Leto armó para atrer a menores a sus conciertos.

Sartenaer inició su proceso de investigación en 2025, cuando la DJ estadounidense Allie Teilz realizó una publicación que gatilló que varias mujeres afirmaran haber sido víctimas de Leto al medio Air Mail (todas fueron fustigadas por su equipo). Esa crisis de reputación no causó que su carrera sufriera un gran remezón: estrenó Tron: Ares el año pasado y Amos del universo en julio de este año, ambas con malos resultados de taquilla.

Emma McIntyre

El debut de la cinta de la BBC ha obligado a recordar que en 2005 New York Post publicó un artículo titulado “A Jared Leto le gustan jóvenes” y que en 2018 el actor Dylan Sprouse escribió en X (Twitter en esa época) que “ahora que le has enviado mensajes privados a todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu índice de éxito?”.

“Que Sartenaer haya logrado encontrar a cuatro mujeres y calmar sus preocupaciones lo suficiente como para que mostraran sus rostros en pantalla es muy significativo. Deberíamos dejar que sus testimonios hablen por sí solos (este realmente es un documental que merece ser visto, no solo leído), pero su valentía merece ser elogiada”, opinó The Guardian en su reseña.

“Hasta ahora, Leto se ha mantenido a salvo de acusaciones como estas, pero es inevitable sentir que esta película le asestará un duro golpe”, planteó el periódico, argumentando que “un documental con la contundencia de Jared Leto: Hollywood’s dark secret será más difícil de ignorar” que otros episodios de un calibre similar.

En tanto, The Telegraph lo describió como “demoledor” y destacó que está “narrado con sobriedad”. Además, coincidió en la apreciación de The Guardian respecto a las posibles repercusiones. “El documental de la BBC es posiblemente más impactante que los reportajes anteriores, ya que se puede escuchar y ver a las mujeres hablar sobre lo que sufrieron, varias de ellas secándose las lágrimas al revivir su trauma. Quizás este sea el golpe de gracia para Leto, después de todo”, apuntó.

El ganador del Oscar negó las denuncias mediante un comunicado. “Jamás he agredido sexualmente a nadie en mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, aseguró.

En su agenda –al menos hasta ahora– aparecen una serie de shows con Thirty Seconds to Mars en Europa entre abril y mayo de 2027, además de un par de proyectos cinematográficos. Aún está por verse si esos compromisos profesionales se conservarán intactos después de Jared Leto: Hollywood’s dark secret.