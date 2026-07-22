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    Cocaína Negra: anuncian estreno del filme sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos

    El nuevo documental de Cristóbal Valenzuela Berríos (Isla Alien) reconstruye la historia del bioquímico que colaboró con la dictadura militar. El largometraje se sustenta en el hallazgo de una serie de cintas de audio grabadas por él mismo. Revisa aquí imágenes y cuándo llegará a las salas locales.

    Por 
    Equipo de Culto
    Cocaína Negra: anuncian estreno del filme sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos

    Tras su estreno mundial en el Festival de Guadalajara, en abril pasado, el documental chileno Cocaína negra continúa estructurando su recorrido internacional y nacional.

    La distribuidora Market Chile confirma a Culto que el filme de Cristóbal Valenzuela Berríos llegará a las salas locales el próximo 5 de noviembre. En paralelo, pasado el mediodía de este miércoles, la organización de la 30° edición del Festival Internacional de Cine de Lima reveló que participará en la Competencia Documental. El evento se celebrárá en la capital peruana entre el 6 y el 15 de agosto.

    El director nacional –el mismo detrás de Robar a Rodin (2017) e Isla Alien (2023)– propone una reconstrucción de la figura del bioquímico de la DINA Eugenio Berríos a partir de la aparición de una serie de cintas de audio grabadas por él mismo.

    Según la sinopsis, esos registros son la base para “seguir el ascenso y la caída de uno de los personajes más enigmáticos de la historia reciente de Chile, cuya trayectoria quedó marcada por su vínculo con la dictadura, la fabricación de venenos letales y el narcotráfico”.

    Cocaína negra revisita un período decisivo de la historia política chilena y explora cómo la vida de Berríos terminó convirtiéndose en el reflejo de una época atravesada por la violencia, las operaciones clandestinas y las redes de poder. El documental reconstruye un recorrido que cruza dictaduras, laboratorios secretos y cerros de cocaína”, se detalla.

    El largometraje también se encarga de abordar sus últimos años, hasta culminar en el hallazgo de su cuerpo en una playa uruguaya en abril de 1995.

    Tal como en sus anteriores documentales, Valenzuela emplea un amplio abanico de recursos. En este caso contempla el uso de archivos sonoros y la representación del actor Claudio Arredondo como el propio Eugenio Berríos.

    Revisa más imágenes a continuación:

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