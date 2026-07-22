Té yogui
Una infusión aromática y reconfortante. Ideal para los días fríos, hacer una pausa o disfrutar de un momento de calma.
Para 4 personas.
Ingredientes:
6 tazas de agua purificada.
2 ramitas de canela.
6 vainas de cardamomo.
9 granos de pimienta.
2 centímetros de jengibre fresco.
½ limón (solo la cáscara).
10 hojas de cedrón fresco o seco.
Preparación:
1. Hierva, en una olla, el agua, la canela, las vainas de cardamomo abiertas, los granos de pimienta y el jengibre pelado y cortado en rodajas.
2. Cocine durante 5 a 7 minutos con la olla tapada y apague el fuego.
3. Agregue la cáscara de limón y las hojas de cedrón.
4. Tape y deje reposar por unos minutos.
5. Cuele y sirva.
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