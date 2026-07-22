Para 4 personas.

Ingredientes:

6 tazas de agua purificada.

2 ramitas de canela.

6 vainas de cardamomo.

9 granos de pimienta.

2 centímetros de jengibre fresco.

½ limón (solo la cáscara).

10 hojas de cedrón fresco o seco.

Preparación:

1. Hierva, en una olla, el agua, la canela, las vainas de cardamomo abiertas, los granos de pimienta y el jengibre pelado y cortado en rodajas.

2. Cocine durante 5 a 7 minutos con la olla tapada y apague el fuego.

3. Agregue la cáscara de limón y las hojas de cedrón.

4. Tape y deje reposar por unos minutos.

5. Cuele y sirva.