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    Ministro Campos dice que lluvias aseguran riego por al menos dos temporadas y que la agricultura no tiene daños estructurales

    El titular de Agricultura minimizó el alza del precio de los tomates y el impacto del sistema frontal en la industria del pisco.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    18.03.2026 Jaime Campos Ministro de agricultura Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El ministro de Agricultura, Jaime Campos, puso paños fríos a los negativos efectos que hasta el momento ha causado en el sector el tren de sistemas frontales que ha llegado al país en los últimos días y que han generado intensas precipitaciones.

    “No hay daños estructurales en la agricultura chilena, todos los sectores y todas las regiones han soportado bien este temporal”, aseguró el secretario de Estado tras la reunión del Comité económico en La Moneda.

    La autoridad dijo que efectivamente hay algunos rubros dañados como el de las hortalizas, pero al mismo tiempo aclaró que al ser producciones de “ciclo corto” esos problemas se corrige “en un tema de días”.

    Con todo, Jaime Campos afirmó que el gobierno sigue evaluando la posibilidad de decretar emergencia agrícola en las zonas que correspondan, apuntando específicamente a las Regiones de Atacama, Coquimbo y el área de la precordillera de Valparaíso.

    Actividad agrícola. Felipe Cantillana

    El secretario de Estado también minimizó las alzas de precios que se han observado en algunos productos agrícolas, pero insistió en que serán alzas puntuales y que no deberían extenderse en el tiempo.

    “Como se trata de producciones de ciclo corto, eso se corrige rápidamente en unas semanas y la ley de la oferta y la demanda opera y funciona”, afirmó.

    Tomates más caros y parras sin uvas

    En conversación con la prensa a la salida de la cita, el ministro de Agricultura minimizó también el impacto de las lluvias en la industria del pisco, la cual acusó daños en la infraestructura de riego y la detención de operaciones.

    “Hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no hay uvas en las parras”, afirmó la autoridad quien, con el mismo tono, bajó la inquietud generada por el aumento en el precio de los tomates.

    “Claro que los tomates tienen que estar caros. Si en estado de época, ¿de dónde vienen los tomates? De Arica. No hay producción de tomate en el Valle Central. Y si está la carretera norte cortada, obviamente que no están llegando tomates aquí a Santiago, de Arica”, explicó.

    Con todo, insistió que, una vez arreglada la infraestructura vial, el suministro de la hortaliza se regularizará. “Bueno, estaríamos una semana sin comer tomate”, afirmó Campos, sin darle mayor importancia al asunto.

    Riego por dos temporadas

    El secretario de Estado dio a entender, al mismo tiempo, que el sistema frontal ha sido hasta ahora más beneficioso que perjudicial para el sector debido a que las lluvias están revirtiendo los graves efectos de la larga sequía.

    La sequía en Petorca.

    “Este temporal ha traído una noticia muy positiva para el sector que es la acumulación de agua en los embalses, lo que nos va a permitir tener seguridad en el riego por lo menos durante dos temporadas, situación que no existía como consecuencia de la sequía prolongada que ustedes conocen”, aseguró.

    Más sobre:LluviasSistema frontalTomatesJaime Campos

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