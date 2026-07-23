“La odisea” de un mall en Maipú: Lo rematan incluyendo sus salas de cine

El próximo 12 de agosto podría culminar la odisea que ha debido sufrir un centro comercial situado en el centro de la comuna de Maipú, luego de la quiebra que sufrió tras acumular deudas impagas por más de $20 mil millones.

El Boulevard Terrazas de Maipú, que pertenecía a la inmobiliaria Jepsen de la familia González Jepsen, había solicitado su reorganización judicial en 2023, pero sus acreedores la rechazaron y exigieron su liquidación forzosa en abril de ese año, sólo dos meses después de que la cadena Cinépolis, su mayor cliente, abriera siete salas de cine allí.

Según la información recopilada por el liquidador, Eduardo Godoy, a mayo de 2023 los pasivos de la inmobiliaria llegaban a $19.470 (unos US$20 millones). Su mayor deuda era con el banco Scotiabank por un crédito hipotecario de $17.862 millones. Pero también habían otros 30 acreedores, entre trabajadores, instituciones de seguridad social y el fisco, que acumulaban $1.512 millones, y seis acreedores valistas por $96 millones.

Tras una serie de líos judiciales, entre ellos una querella del liquidador en contra de los González Jepsen por un supuesto ocultamiento de bienes que aún no se resuelve, en diciembre del año pasado la junta de acreedores dio el vamos a la liquidación del complejo.

Se fijó un primer remate como unidad económica para el 14 de enero de 2026 con un precio mínimo de 400 mil UF (unos $15.900 millones de ese momento).

Boulevard Terrazas de Maipú-Cinepolis

Sin embargo, la subasta no fue exitosa y debió programarse un nuevo remate con un valor descontado, el que fue fechado para el próximo 12 de agosto a un precio mínimo de 350 mil UF (unos $14.300 millones).

La unidad económica en venta incluye el terreno donde se emplaza el mall de tipo strip center, que cuenta con 14.500 metros cuadrados construidos, 4 subterráneos que incluyen 143 estacionamientos; dos pisos comerciales, que incluyen las siete salas de cine Cinépolis que están funcionando, otros 18 locales comerciales y terrazas, más una azotea utilizable, bodegas y tres módulos de venta.

Además, se incluye los contratos de arrendamiento vigentes con seis operadores comerciales, entre ellos el cine, y la marca Boulevard Terrazas de Maipú.