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    ¿Por qué Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a un pacto con Israel?

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita solo avanzará si Riad se suma a los Acuerdos de Abraham, el mecanismo impulsado por Washington para normalizar las relaciones entre países árabes e Israel. La declaración introduce un nuevo requisito político a un pacto que ya genera debate por sus implicaciones en materia de seguridad, no proliferación y equilibrio geopolítico en Medio Oriente.

    Por 
    France/24
    El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman intercambia carpetas con el presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión bilateral en Riad, el 13 de mayo de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 23 de julio que el acuerdo de cooperación nuclear civil negociado por su Gobierno con Arabia Saudita está condicionado a que el reino establezca relaciones diplomáticas con Israel mediante su adhesión a los Acuerdos de Abraham.

    La afirmación de Trump, publicada en su plataforma Truth Social, llega un día después de que Washington y Riad anunciaran un entendimiento para desarrollar un programa nuclear civil saudita con tecnología estadounidense, un acuerdo que aún debe ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos.

    “El acuerdo de energía nuclear civil (...) será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, escribió Trump. El mandatario también insistió en que el pacto “no incluirá el enriquecimiento de material” y reiteró que Estados Unidos respalda únicamente instalaciones nucleares destinadas a fines civiles y no militares.

    Un acuerdo nuclear con un requisito diplomático

    El entendimiento, conocido como “Acuerdo 123” bajo la legislación estadounidense sobre energía atómica, busca permitir la cooperación entre ambos países para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos y, según la Casa Blanca, cumple con los estándares de no proliferación establecidos por la legislación estadounidense.

    La Administración Trump sostiene que el acuerdo contempla los más altos estándares internacionales de seguridad y abre oportunidades para que empresas estadounidenses participen en el desarrollo del sector nuclear saudita.

    Sin embargo, la declaración del presidente introduce un elemento que no había sido planteado públicamente en el anuncio oficial: vincular la aprobación del pacto con la decisión de Arabia Saudita de normalizar sus relaciones con Israel.

    El tema también ha generado atención porque, mientras Trump aseguró que el acuerdo no permitirá el enriquecimiento de uranio, las versiones iniciales sobre el entendimiento señalaban que Riad aspiraba a desarrollar capacidades relacionadas con el ciclo del combustible nuclear, un aspecto especialmente sensible por su potencial uso dual, tanto civil como militar.

    ¿Qué son los Acuerdos de Abraham y por qué son importantes?

    Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump y permitieron que Emiratos Árabes Unidos y Baréin establecieran relaciones diplomáticas con Israel en 2020. Posteriormente, Marruecos y Sudán también se incorporaron a ese proceso de normalización.

    Para Washington, lograr que Arabia Saudita -la mayor economía árabe y principal exportador mundial de petróleo- se sume a esos acuerdos representaría uno de los cambios diplomáticos más importantes en Oriente Medio en las últimas décadas.

    No obstante, Riad ha mantenido una posición constante: sostiene que no reconocerá oficialmente a Israel mientras no exista una hoja de ruta creíble para la creación de un Estado palestino. Esa postura se ha mantenido incluso después de los esfuerzos de las administraciones de Joe Biden y ahora de Trump para ampliar los Acuerdos de Abraham.

    Las conversaciones para alcanzar ese objetivo también quedaron prácticamente paralizadas tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en la Franja de Gaza.

    Un movimiento con impacto regional

    La condición anunciada por Trump se produce en un momento de alta tensión regional, marcado por la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán y por los esfuerzos de Washington para contener el programa nuclear iraní.

    Desde la perspectiva estadounidense, un acuerdo nuclear civil con Riad podría fortalecer la alianza estratégica entre ambos países y contribuir a diversificar la matriz energética del reino. Al mismo tiempo, la eventual normalización entre Riad e Israel modificaría de forma significativa el equilibrio político y de seguridad en Medio Oriente.

    Sin embargo, la propuesta también enfrenta desafíos. Además de requerir la aprobación del Congreso estadounidense, el acuerdo dependerá de que Arabia Saudita acepte una condición que hasta ahora ha rechazado públicamente: establecer relaciones con Israel antes de que exista un avance concreto hacia la creación de un Estado palestino.

    Esa exigencia convierte el futuro del pacto nuclear en una negociación que trasciende el ámbito energético y se inserta de lleno en la diplomacia y la seguridad regional.

    Más sobre:Arabia SauditaEE.UU.Acuerdos de Abrahamacuerdo nuclearTrumpIsraelMundo

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