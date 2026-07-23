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    Por qué Trump tiene en la mira la montaña Pickaxe en Irán

    A Washington le preocupa que Teherán pueda utilizar un complejo subterráneo para impulsar su programa nuclear.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Esta imagen satelital de Maxar Technologies muestra la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow en el centro de Irán, el 14 de junio de 2025. Foto: Archivo -

    El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con bombardear una instalación nuclear iraní en construcción, enterrada en las profundidades de una montaña, mientras las dos naciones intercambian ataques por el estrecho de Ormuz.

    El yacimiento, conocido como Kuh-e Kolang Gaz La, o Pickaxe Mountain (Montaña Piqueta), se encuentra en la ladera sur del centro de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, que fue bombardeado por Estados Unidos durante la Operación Martillo de Medianoche en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en 2025. Sin embargo, esta montaña ha permanecido intacta mientras Teherán continúa excavando en el lugar.

    “Lo tenemos en la mira y la montaña Piqueta es un posible objetivo para un buen disparo”, dijo Trump al presentador conservador Hugh Hewitt . “Díganles a los iraníes que estén preparados”.

    Imagen satelital de Maxar Technologies y tomada el 10 de marzo de 2003, muestra la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, en el centro de Irán. Foto: Archivo -

    Irán anunció que comenzaría la construcción del sitio en 2020, después de que una planta de enriquecimiento de uranio en superficie en la cercana Natanz sufriera graves daños en un posible acto de sabotaje. Al año siguiente, el entonces director de la agencia nuclear iraní declaró que se utilizaría para albergar equipos “sensibles”.

    El diario The Wall Street Journal señaló que las obras de construcción en Pickaxe parecen incompletas y no está claro si allí se está llevando a cabo alguna actividad, nuclear o de otro tipo. “Durante los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán el año pasado y este año, no se consideró lo suficientemente importante como para justificar bombardeos”, dijo el periódico.

    Sin embargo, antiguos funcionarios estadounidenses e israelíes, que hablaron con el diario, han señalado que el emplazamiento, situado bajo una cresta montañosa a más de 1.585 metros sobre el nivel del mar, podría desempeñar un papel importante en cualquier intento futuro de Teherán por reactivar y avanzar en su programa nuclear.

    El Wall Street Journal informó la semana pasada que, según funcionarios estadounidenses, Trump está considerando ataques contra Pickaxe, ya que se inclina por expandir las operaciones militares estadounidenses en Irán después de varios días de reuniones informativas con sus principales asesores.

    El martes, Trump, en una conversación con periodistas en el Despacho Oval, reconoció la posibilidad de que Irán haya trasladado centrifugadoras allí, potencialmente a una profundidad que pondría a prueba incluso a las bombas más potentes del arsenal estadounidense.

    “Vamos a atacar esa zona... probablemente muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”, dijo Trump.

    Vigilancia de EE.UU. e Israel

    Protegida por baterías antiaéreas, vallas y la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, la instalación se extiende a lo largo de 2,7 kilómetros cuadrados en la árida meseta central del país. Cuenta con múltiples entradas visibles en imágenes satelitales.

    En 2023, un artículo de The Associated Press sobre la montaña incluyó un análisis de expertos del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación que sugería que Irán probablemente estaba construyendo una instalación a una profundidad de entre 80 y 100 metros. Desde entonces, las excavaciones han continuado en el lugar, y algunos expertos sugieren que podría estar incluso a mayor profundidad.

    Según los expertos, la magnitud del proyecto de construcción indica que Irán probablemente podrá utilizar la instalación subterránea para enriquecer uranio, así como para construir centrifugadoras.

    The Wall Street Journal señaló que el emplazamiento ha estado bajo vigilancia de Estados Unidos e Israel durante años, pero existen importantes lagunas de información al respecto. Irán se ha negado a proporcionar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) información sobre el diseño del emplazamiento, y Rafael Grossi, director de la agencia de las Naciones Unidas, declaró en marzo que los inspectores deberían visitar el lugar.

    Las principales instalaciones nucleares de Irán en Natanz y Fordow, donde el país utilizaba grandes conjuntos de centrifugadoras para producir uranio enriquecido, un material fisionable utilizado en armas nucleares, y en Isfahán, donde Teherán fabricaba uranio metálico y convertía el uranio en la forma gaseosa en la que se enriquece, han sido duramente atacadas por Estados Unidos e Israel en los últimos dos años.

    Vista de un edificio dañado tras un incendio en la instalación nuclear de Natanz, en Isfahán, Irán, el 2 de julio de 2020. Foto: Archivo Wana News Agency

    Algunos de los emplazamientos fueron bombardeados de nuevo este año, en parte, según sugieren los analistas, como un intento de enterrar aún más el material fisionable que se cree que se encuentra en esos lugares.

    Teniendo en cuenta que Washington ha reanudado recientemente las acciones militares contra Irán, los funcionarios estadounidenses están recurriendo a nuevos objetivos para debilitar las capacidades ofensivas y las amenazas de Teherán.

    “A Trump le preocupa que los reveses que la guerra de 12 días infligió al programa nuclear de Irán puedan revertirse”, dijo a The Wall Street Journal, Dan Shapiro, quien fue un alto funcionario del Pentágono durante el último año de la administración de Joe Biden.

    Comentó que Irán podría tardar un tiempo en poder comenzar a enriquecer uranio y realizar otros trabajos en el yacimiento subterráneo profundo, “pero eso convierte a la montaña en un objetivo plausible para un ataque”.

    La inteligencia israelí cree que Irán trasladó parte de sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras de enriquecimiento avanzadas a la instalación de Pickaxe Mountain tras los ataques de junio del año pasado, según declaró a CNN una fuente israelí conocedora del asunto.

    La cadena de televisión había informado anteriormente que Irán había intensificado drásticamente los esfuerzos para blindar su depósito de uranio de grado casi armamentístico, haciendo colapsar deliberadamente los túneles y colocando minas explosivas trampa en las entradas.

    Al ser consultado el martes sobre si Irán había trasladado sus centrifugadoras avanzadas a Pickaxe Mountain, Trump pareció restar importancia a los informes israelíes al declarar: “No tenemos constancia de ello”.

    Andrea Stricker, experta en no proliferación, declaró a CNN que Trump debería actuar para inhabilitar Pickaxe Mountain e impedir así que Irán “restaure su capacidad de enriquecimiento o su opción de desarrollar armas nucleares, y que acceda a los miles de centrifugadoras que constituyen los restos de su programa nuclear”.

    Si bien una operación terrestre resultaría compleja, el informe del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS) señalaba varias vías posibles para llevar a cabo un ataque.

    Dicha instalación secreta requeriría sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración, así como logística de suministros, suministro eléctrico y personal; todos estos elementos presentan “vulnerabilidades que, al parecer, Estados Unidos e Israel podrían aprovechar”, según el informe.

    Sin embargo, es posible que los ataques no tengan el impacto deseado, ya que es probable que la parte principal de la instalación se encuentre a gran profundidad.

    Más sobre:Pickaxe MountainIránMontañaNatanzTeheránEstados UnidosDonald TrumpMundo

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