Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

Por videoconferencia, en modalidad remota, Karen Paulina Rojo Venegas debe comparecer este viernes en la audiencia que se va a desarrollar en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, desde las 10.00 horas, para la discusión respecto a abonos y lugar de cumplimiento de la pena impuesta a la exalcaldesa.

La otrora jefa comunal de Antofagasta fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora de un delito consumado de fraude al fisco que se concretó cuando encabezaba el municipio nortino.

Intentando evitar el castigo, escapó a Europa antes de que su condena fuese confirmada. Fue detenida en Ámsterdam el 13 de julio de 2022 y pasó cuatro años recluida en la Penitenciaría de Utrecht. Finalmente, Países Bajos autorizó su extradición y llegó a Chile el pasado 15 de julio.

Una vez en el país, ingresó en calidad de condenada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín.

En la citación a la audiencia del viernes a los intervinientes, el juez Andrés Santelices, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, estableció que el recinto penal deberá proporcionar los elementos tecnológicos necesarios para que Rojo pueda conectarse.

La audiencia se efectuará mediante videoconferencia, a través de la plataforma Zoom.

Asimismo, el juez dispuso que las partes deberán acompañar los antecedentes suficientes para la correcta realización de la audiencia, incluyendo "los documentos originales y aquellos que puedan ser tenidos como efectivos al tenor de las certificaciones correspondientes conforme a las relaciones consulares entre los países y con las legalizaciones y apostillas que sean exigibles para su validez en Chile".

Si se abonan a favor de Rojo los cuatro años que estuvo privada de libertad en Europa, se daría por cumplida más de la mitad de su condena y estará en condiciones de optar a beneficios de salida o entrar en la postulación semestral a libertad condicional.

El abogado Juan Carlos Manríquez, conocido por su rol como representante de la familia de Ronald Ojeda en acciones que han realizado en tribunales internacionales por el crimen del disidente venezolano, se estaría sumando al equipo jurídico que representa a Rojo y que encabeza Fidel Castro Allendes.