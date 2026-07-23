Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

El proyecto de ley presentado por un grupo de diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario (PNL) que propone escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo en Chile, ha generado controversia y distintos actores se han pronunciado, entre ellos: la Iglesia.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, se adentró en la iniciativa legal, primero, reconociendo que él está en desacuerdo con que exista la interrupción del embarazo en tres causales y después emplazando directamente a los médicos que realizan abortos.

“No conozco el proyecto de ley en concreto, lo que sí me duele que es un proyecto que sale en la prensa, que suscita una división, una polarización, una ira impresionante”, partío diciendo la autoridad eclesiastica.

“Voy a decirlo acá con mucha libertad, yo escribí un tuit al respecto y estoy muy arrepentido de haberlo enviado, porque en vez de generar diálogo... (Decía) que toda madre debiese alegrarse de escuchar el latido del corazón, que seguramente pasó con nuestra madre, y que a las mujeres hay que acompañarlas en un drama tan terrible como es verse enfrentada a las tres causales, algo así, pero una cosa terrible y a mí me duele haber sido fuente de división en ese sentido”, agregó.

De esta manera, explicó que su postura contraria a la interrupción del aborto en cualquier circunstancias. “Es el tema de fondo, y yo, como lo he dicho en muchas oportunidades, en las sedes que corresponden, en las comisiones donde me han invitado, yo pienso que esas tres causales no deberían existir, porque hay experiencia, que nosotros conocemos muy de cerca, cuando tú acompañas a una mujer que sufre un drama horroroso, que yo jamás voy a poder entender, en eso soy muy honesto, pero la experiencia dice, cuando las personas acompañan a alguien que se siente sola, desamparada, con un drama terrible, como puede ser la violación, una cosa espantosa, como puede ser un feto que viene con serios problemas de malformación, o cuando hay un riesgo, volver a reconocer lo que significa el cuidado del otro, cuando hay apoyo médico, psicológico, espiritual, económico, las mujeres se sienten más acompañadas y desisten de eso”, argumentó.

Tras ello se refirió directamente al contenido del proyecto de ley que se impulsa en la actualidad: “ Lo otro que a mí me duele, y lo digo acá con mucha libertad, es que hayan médicos que se presten para realizar un aborto, eso lo encuentro terrible, yo pienso que en vez de mostrarle el latido del corazón a una mujer que está en una situación muy muy difícil, muy compleja, que yo reconozco, pienso que sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico que se comprometió a curar, a sanar, a preocuparse de la vida ”.

En esta dirección, Chomali cuestionó el ethos médico, “que hace un juramento de curar, hacer lo posible por curar, nunca dañar, y ahí objetivamente se está dañando a alguien, un ser humano”.

Sobre si es el momento para revisar una norma de estas características, el arzobispo de Santiago recalcó que: “Siempre el momento de mirar todas las leyes. Todas las leyes, porque las leyes son perfectibles, es decir, estamos en un país democrático (...) si se mira en una perspectiva mayor, hay una vida humana que es eliminada”.

“Y lo que sí está claro, es que estaba en presencia de un ser humano, y por eso que el corazón late”, añadió, finalizando con: “una persona me decía que con esta actitud mía, digamos, de estar en contra de las tres causales, me iba a echar a medio mundo encima, y me iba a quedar solo, prefiero quedarme solo, pero no traicionar algo tan elemental como es la verdad, que hay un ser humano inocente , que merece todo el cuidado posible que se le pueda dar, y punto”.

Indultos

En tanto el representante de la Iglesia también fue consultado por las iniciativas que apuntan a posibles indultos generales que podrían beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Al respecto Chomali sostuvo que: “Yo tengo un sesgo, tengo un problema. ¿Cuál? Que yo soy católico. Es un sesgo ese ¿Por qué? Porque los católicos creemos que la persona se puede arrepentir, creemos que existe el perdón. creemos que existe la misericordia".

“La justicia es muy importante es fundamental, la justicia, la verdad, que se sepa lo que pasó, pero también hay un estado superior que es justamente la capacidad de reconocer el error, reconocer el daño, reconocer el delito, lo que sea, pedir perdón, arrepentirse, y comenzar de nuevo”, agregó.

Si bien explicó que él estuvo en contra del golpe de Estado, sostuvo que: “Estuve en Colina y en Punta Peuco. Estuve con ellos, conversando largamente. Vi situaciones difíciles, personas muy enfermas, muy heridas”.

“Entonces yo digo, en situación de enfermedad, ¿Por qué no dejar que la familia los cuide? ¿Por qué no dejar que la Fundación Las Rosas los cuide?“ , se preguntó.

Consultado si vio arrepentimiento de estos condenados, Chomali puntualizó: “Falta algo más explícito todavía en general, sin lugar a dudas, pero cuando hay un espíritu de clemencia, las cosas cambian. Yo creo que en Chile, bueno, hablando de los indultos, y y en todas estas cosas, yo creo que hay mucha dureza y los países crecen en humanidad, cuando son capaces de pedir perdón, de perdonar, cuando son capaces de tener una actitud de esperanza respecto del otro, y eso se acabó”.

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