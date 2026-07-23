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    Coquimbo y Atacama concentran la mayor afectación por el sistema frontal: más de 58 mil personas permanecen aisladas

    El último balance de Senapred da cuenta de 3.664 damnificados, 1.405 personas albergadas y más de 25 mil viviendas con daños menores entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance del sistema frontal que afectó a nueve regiones del país, informando que la emergencia ha dejado 13 personas fallecidas, 16 lesionadas, 3.664 damnificados, 1.405 albergados y 58.548 personas aisladas, además de 150 viviendas destruidas, 3.858 con daño mayor y 25.099 con daño menor.

    Las regiones de Coquimbo y Atacama concentran las mayores afectaciones. En Coquimbo se contabilizan 843 personas damnificadas, 644 albergadas, 40.111 aisladas y seis fallecidos, además de 44 viviendas destruidas, 1.489 con daño mayor y 4.148 con daño menor. La región mantiene múltiples interrupciones de rutas producto de activaciones de quebradas, rodados y crecidas de cauces.

    En Atacama, en tanto, el balance registra 540 damnificados, 468 albergados, 17.224 personas aisladas, dos lesionados y dos fallecidos. A ello se suman 50 viviendas destruidas, 278 con daño mayor, 3.500 con daño menor y otras 2.500 en evaluación, mientras persisten numerosos cortes de caminos y problemas de conectividad en las provincias de Copiapó y Huasco.

    La Región de Valparaíso reporta 818 damnificados, 158 albergados, 950 aislados, 15 lesionados y un fallecido. En materia de infraestructura, es la zona con el mayor número de viviendas con daño menor (8.444), además de 34 inmuebles destruidos y 1.276 con daño mayor, principalmente en comunas como Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso y Quillota.

    En la Región Metropolitana, Senapred informa 312 damnificados, 122 albergados, 30 personas aisladas y un fallecido, además de 211 viviendas con daño mayor y 6.228 con daño menor. Entre las comunas más afectadas figuran Cerro Navia, Lampa, Isla de Maipo y Puente Alto, mientras continúan trabajos para restablecer la conectividad en sectores rurales.

    Más al sur, O’Higgins registra 108 damnificados, cuatro albergados y 182 aislados, con 34 viviendas con daño mayor, 524 con daño menor y 466 aún en evaluación. En el Maule, el balance da cuenta de 41 damnificados, 39 aislados, un lesionado y un fallecido, además de una vivienda destruida y 449 con distintos niveles de afectación.

    En Ñuble se contabilizan 110 damnificados y una persona albergada, junto con tres viviendas destruidas, 31 con daño mayor y 143 con daño menor. Por su parte, el Biobío suma 569 damnificados, ocho albergados, 12 aislados, un lesionado y un fallecido, además de 15 viviendas destruidas, 435 con daño mayor y 1.217 con daño menor.

    Finalmente, La Araucanía registra 323 personas damnificadas y un fallecido, con tres viviendas destruidas, 88 con daño mayor y 463 con daño menor, mientras continúan las labores para restablecer la conectividad en sectores cordilleranos y rurales afectados por el temporal.

    Alertas vigentes

    En medio de la emergencia por el sistema frontal, Senapred mantiene cuatro Alertas Rojas vigentes: para la provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama; para toda la Región de Coquimbo; y para la Región de Valparaíso, debido a la magnitud de los efectos del evento meteorológico.

    A ello se suman dos alertas amarillas, correspondientes a las comunas de Caldera y Copiapó, en Atacama, por el sistema frontal, y a la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, por la crecida de cursos de agua.

    Además, permanecen vigentes Alertas Tempranas Preventivas en las comunas de Chañaral y Diego de Almagro (Atacama); en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, tanto por el evento meteorológico como, en algunos casos, por riesgo de crecidas de ríos.

    En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene dos alertas por viento moderado a fuerte para este jueves: una entre La Araucanía y Los Lagos, asociada al paso de un frente frío, y otra para las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

    Asimismo, permanecen vigentes avisos por viento entre la Región Metropolitana y Aysén, además de un aviso por ventisca en la cordillera de Atacama hasta el 24 de julio y otro por altas temperaturas entre Tarapacá y Atacama para este viernes.

    Más sobre:Sistema FrontalPrecipitacionesLluviasCoquimboAtacama

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