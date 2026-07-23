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    Política

    Ministra Toledo defiende cuestionada norma ambiental de la megarreforma tras requerimiento al TC

    “Nosotros hemos sostenido a lo largo de la discusión legislativa que se dio este proyecto, que fue aprobado con amplia mayoría, que esto es una muy buena señal que nosotros estamos entregando", aseguró la secretaria de Estado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este jueves la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, participó de un nuevo comité económico, que fue liderado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

    Tras la cita, la ministra salió a defender este jueves uno de los puntos más cuestionados de la megarreforma, luego que la oposición ingresara un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de impugnar las normas que crean un régimen de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia.

    Y es que, según señalan parlamentarios opistores, ese mecanismo creaeía un régimen excepcional que beneficiaría solamente a los titulares de proyectos de inversión.

    “En esto el gobierno va a cumplir los requerimientos que sean necesarios, aparte de instrumentos democráticos y parlamentarios. Esto se responderá con los argumentos que ya hemos ido planteando”, señaló la ministra.

    Luego, aseguró: “Nosotros hemos sostenido a lo largo de la discusión legislativa que se dio este proyecto, que fue aprobado con amplia mayoría, que esto es una muy buena señal que nosotros estamos entregando, es un compromiso con la inversión, con las resoluciones de calificación ambiental”.

    Más sobre:MegarreformaTribunal Constitucional

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