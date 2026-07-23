SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Rincón cuestiona revés legislativo en megarreforma, pero confía en resolverlo la primera semana de agosto

    “Yo no logro entender, porque el tema es la compensación de los municipios, y que no se haya podido votar algo que era tan simple....”, expresó la titular de Energía.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gobierno sufrió este miércoles un revés en el Congreso, luego de que el Senado postergara la votación del informe de la comisión mixta de la megarreforma, ante el riesgo de que fuera rechazado en la Sala. Frente a ese escenario, la bancada de la UDI solicitó aplazar la discusión mediante el mecanismo de la “segunda discusión”, petición que fue acogida.

    Horas antes, el informe había sido aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados con 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, el panorama cambió en el Senado, donde el oficialismo no logró asegurar los respaldos necesarios para ratificar el texto.

    Por ello, según explicó a La Tercera la presidenta del Senado, Paulina Núñez, “la votación quedó programada para el martes 4 de agosto, al regreso de la semana regional".

    El escenario dejó confundida a la ministra de Energía, Ximena Rincón, puesto que se trataba de un informe -de la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores- que ya había sido aprobado en la Cámara Baja. “Yo no logro entender, porque el tema es la compensación de los municipios, y que no se haya podido votar algo que era tan simple....”, dijo en radio Duna.

    De todas maneras, desdramatizó el hecho asegurando que será repuesto al regreso de la semana distrital y regional. “Bueno, pero no es más complejo que eso. Se va a reponer a la vuelta de la semana distrital y regional. Yo entiendo que había muchos parlamentarios que estaban desplegados en sus regiones atendiendo esos problemas. Así que nada, primera semana de agosto se resolverá esto”, agregó la ministra.

    Más sobre:Ximena RincónMegarreformaCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Van Rysselbergue (UDI) explica ausencia en votación por compensación a municipios: “Se generó una descoordinación con mi bancada”

    PDI trasladará su centro de formación a Talcahuano: comenzará a operar en 2027

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    Alcaldes de oposición critican fórmula para compensación a municipios en megarreforma: “Una propuesta aberrante”

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos

    Lo más leído

    1.
    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    2.
    Duro revés para el gobierno: Senado aplaza votación del informe de comisión mixta de megarreforma ante riesgo de rechazo

    Duro revés para el gobierno: Senado aplaza votación del informe de comisión mixta de megarreforma ante riesgo de rechazo

    3.
    Apuro de Quiroz para sacar megaproyecto juega en contra y Senado aplaza última votación ante riesgo de rechazo

    Apuro de Quiroz para sacar megaproyecto juega en contra y Senado aplaza última votación ante riesgo de rechazo

    4.
    Con posible candidatura impulsada por Trump en la mira: Bachelet suma cita con Congo y alista nuevo debate por la ONU

    Con posible candidatura impulsada por Trump en la mira: Bachelet suma cita con Congo y alista nuevo debate por la ONU

    5.
    Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

    Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

    6.
    Alessandri (UDI) critica al gobierno por traspié para despachar megaproyecto y lo tilda de “error grave”

    Alessandri (UDI) critica al gobierno por traspié para despachar megaproyecto y lo tilda de “error grave”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa

    Van Rysselbergue (UDI) explica ausencia en votación por compensación a municipios: “Se generó una descoordinación con mi bancada”
    Chile

    Van Rysselbergue (UDI) explica ausencia en votación por compensación a municipios: “Se generó una descoordinación con mi bancada”

    PDI trasladará su centro de formación a Talcahuano: comenzará a operar en 2027

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos
    Negocios

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos

    El precio del petróleo no para de subir y el barril rompe finalmente la barrera de los US$ 100

    Europa aplica multa de US$ 1.000 millones contra Google y le ordena cambios en su tienda de aplicaciones

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno
    Tendencias

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    2.000 para la visita y remanente para socios: la UC inicia segunda etapa de venta de entradas para duelo ante Estudiantes
    El Deportivo

    2.000 para la visita y remanente para socios: la UC inicia segunda etapa de venta de entradas para duelo ante Estudiantes

    Un poco de cordura: cómo Olé destruye paso a paso la teoría de la conspiración contra Argentina en la final del Mundial

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo
    Cultura y entretención

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo

    Película sobre la infancia y el duelo confirma estreno en salas chilenas

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño
    Mundo

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Por qué Trump tiene en la mira la montaña Pickaxe en Irán

    Rubio avisa a Irán de que “pagará un precio cada vez mayor” hasta que “entre en razón” y lleguen a un acuerdo

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”