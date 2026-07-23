Rincón cuestiona revés legislativo en megarreforma, pero confía en resolverlo la primera semana de agosto

El gobierno sufrió este miércoles un revés en el Congreso, luego de que el Senado postergara la votación del informe de la comisión mixta de la megarreforma, ante el riesgo de que fuera rechazado en la Sala. Frente a ese escenario, la bancada de la UDI solicitó aplazar la discusión mediante el mecanismo de la “segunda discusión”, petición que fue acogida.

Horas antes, el informe había sido aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados con 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, el panorama cambió en el Senado, donde el oficialismo no logró asegurar los respaldos necesarios para ratificar el texto.

Por ello, según explicó a La Tercera la presidenta del Senado, Paulina Núñez, “la votación quedó programada para el martes 4 de agosto, al regreso de la semana regional".

El escenario dejó confundida a la ministra de Energía, Ximena Rincón, puesto que se trataba de un informe -de la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores- que ya había sido aprobado en la Cámara Baja. “Yo no logro entender, porque el tema es la compensación de los municipios, y que no se haya podido votar algo que era tan simple....”, dijo en radio Duna.

De todas maneras, desdramatizó el hecho asegurando que será repuesto al regreso de la semana distrital y regional. “Bueno, pero no es más complejo que eso. Se va a reponer a la vuelta de la semana distrital y regional. Yo entiendo que había muchos parlamentarios que estaban desplegados en sus regiones atendiendo esos problemas. Así que nada, primera semana de agosto se resolverá esto”, agregó la ministra.