Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo? Foto referencial de archivo

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) activó beneficios especiales para la entrega del Seguro de Cesantía, lo que aplica en una de las zonas más afectadas por los efectos de los sistemas frontales que han golpeado al país en los últimos días.

En concreto, la flexibilización de las condiciones del programa se encuentran dirigidas a toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, declaradas bajo Estado de Catástrofe ante las condiciones meteorológicas.

A través de un comunicado la AFC explicó que este seguro especial aplica a personas cesantes que tengan la dirección de su último trabajo en cualquier comuna de las zonas mencionadas, bajo el término de la relación laboral antes o durante el período de catástrofe.

De acuerdo a la AFC, los cambios del seguro de cesantía consideran los siguientes cambios:

Reducción de las cotizaciones mínimas para acceder

En la Cuenta Individual de Cesantía se reduce de 10 a 8 las cotizaciones necesarias para contrato indefinido o casa particular.

En la Cuenta Individual de Cesantía se reduce de 5 a 4 cotizaciones necesarias para contrato a plazo fijo o por cobra.

En el Fondo de Cesantía Solidario se reduce de 10 a 8 cotizaciones para cualquier tipo de contrato.

Mejoran hasta dos pagos

Si ya se está cobrando el seguro se mejorarán los pagos de julio y agosto de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Si aún no se ha solicitado el seguro se recibirá el mejoramiento en los dos primeros pagos.

Pagos adicionales si se termina el Fondo de Cesantía Solidario

Si se recibe el quinto pago del Fondo de Cesantía Solidario durante el periodo de catástrofe, se anunció la entrega de dos pagos adicionales de forma automática. El monto corresponderá al 30% de la remuneración imponible promedio para los dos meses siguientes, mientras se mantenga la cesantía.

Además, se informó que quienes ya estén cobrando el seguro por un último trabajo en Coquimbo o Huasco contarán con el ajuste de forma automática.

Cómo solicitar el Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía se solicita en el sitio afc.cl con Clave Única o de forma presencial en una sucursal de la AFC.

Al completar el trámite se requiere de cédula de identidad vigente y algún documento que acredite el término del contrato, como el finiquito.

Para acceder al seguro mejorado para las zonas bajo Estado de Catástrofe se dispone de plazo de hasta 60 días después del término de la relación laboral.