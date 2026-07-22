SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    La Administradora de Fondos de Cesantía activó beneficios especiales para zonas declaradas bajo Estado de Catástrofe.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo? Foto referencial de archivo

    La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) activó beneficios especiales para la entrega del Seguro de Cesantía, lo que aplica en una de las zonas más afectadas por los efectos de los sistemas frontales que han golpeado al país en los últimos días.

    En concreto, la flexibilización de las condiciones del programa se encuentran dirigidas a toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, declaradas bajo Estado de Catástrofe ante las condiciones meteorológicas.

    A través de un comunicado la AFC explicó que este seguro especial aplica a personas cesantes que tengan la dirección de su último trabajo en cualquier comuna de las zonas mencionadas, bajo el término de la relación laboral antes o durante el período de catástrofe.

    De acuerdo a la AFC, los cambios del seguro de cesantía consideran los siguientes cambios:

    Reducción de las cotizaciones mínimas para acceder

    • En la Cuenta Individual de Cesantía se reduce de 10 a 8 las cotizaciones necesarias para contrato indefinido o casa particular.
    • En la Cuenta Individual de Cesantía se reduce de 5 a 4 cotizaciones necesarias para contrato a plazo fijo o por cobra.
    • En el Fondo de Cesantía Solidario se reduce de 10 a 8 cotizaciones para cualquier tipo de contrato.

    Mejoran hasta dos pagos

    • Si ya se está cobrando el seguro se mejorarán los pagos de julio y agosto de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.
    • Si aún no se ha solicitado el seguro se recibirá el mejoramiento en los dos primeros pagos.

    Pagos adicionales si se termina el Fondo de Cesantía Solidario

    • Si se recibe el quinto pago del Fondo de Cesantía Solidario durante el periodo de catástrofe, se anunció la entrega de dos pagos adicionales de forma automática. El monto corresponderá al 30% de la remuneración imponible promedio para los dos meses siguientes, mientras se mantenga la cesantía.

    Además, se informó que quienes ya estén cobrando el seguro por un último trabajo en Coquimbo o Huasco contarán con el ajuste de forma automática.

    Cómo solicitar el Seguro de Cesantía

    El Seguro de Cesantía se solicita en el sitio afc.cl con Clave Única o de forma presencial en una sucursal de la AFC.

    Al completar el trámite se requiere de cédula de identidad vigente y algún documento que acredite el término del contrato, como el finiquito.

    Para acceder al seguro mejorado para las zonas bajo Estado de Catástrofe se dispone de plazo de hasta 60 días después del término de la relación laboral.

    Más sobre:CesantíaSeguro de CesantíaAFCAdministradora de Fondos de CesantíaEmpleoEstado de CatástrofeSistema frontalLluviaRequisitosMontosCoquimboHuasco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición

    Los resultados de la matriz de Google cumplen las expectativas, pero la firma eleva sus previsiones de gastos

    Quiroz desconoce advertencia de Sedini por cambios al Mepco y alza de combustibles: “No recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”

    Comisión mixta aprueba compensación a municipios en la megarreforma y ambas Cámaras deberán votar nuevo articulado

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    3.
    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    4.
    CGE anuncia compensación de $40 mil para clientes afectados por cortes de luz: ¿Cómo recibirla?

    CGE anuncia compensación de $40 mil para clientes afectados por cortes de luz: ¿Cómo recibirla?

    5.
    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición
    Chile

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición

    Quiroz desconoce advertencia de Sedini por cambios al Mepco y alza de combustibles: “No recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”

    Comisión mixta aprueba compensación a municipios en la megarreforma y ambas Cámaras deberán votar nuevo articulado

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado
    Negocios

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Los resultados de la matriz de Google cumplen las expectativas, pero la firma eleva sus previsiones de gastos

    Quiroz dice que la situación fiscal está en mejor pie para enfrentar futuras alzas en las bencinas

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo
    Tendencias

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza
    El Deportivo

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”
    Cultura y entretención

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil
    Mundo

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz