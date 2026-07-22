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    Política

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición

    La defensa del Ejecutivo surgió en medio de las críticas de parlamentarios opositores, quienes acusaron falta de diálogo y solicitaron retirar la urgencia legislativa de la reforma.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la disposición del Ejecutivo a incorporar cambios al proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), luego de que diputados de oposición acusaran falta de diálogo durante la discusión en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

    La secretaria de Estado sostuvo que las indicaciones ingresadas por el gobierno reflejan precisamente las observaciones recogidas durante la tramitación y llamó a continuar perfeccionando la iniciativa en las siguientes etapas legislativas.

    La controversia se produjo luego de que parlamentarios de oposición cuestionaran el procedimiento de la comisión y solicitaran retirar la urgencia del proyecto, argumentando que no existían condiciones para un debate adecuado. Frente a esos cuestionamientos, la ministra respondió que el Ejecutivo “siempre está abierto a dialogar” y recordó que una de las indicaciones presentadas durante la sesión buscó responder a inquietudes planteadas por diputados e invitados, incorporando incluso una propuesta formulada por el diputado Ricardo Neumann (UDI).

    Más adelante, durante la discusión de nuevas indicaciones, la titular de Educación profundizó esa defensa y afirmó que el Ejecutivo modificó su propuesta original para recoger observaciones surgidas en la comisión. “Las indicaciones que nosotros hemos presentado justamente buscan recoger las aprensiones que se han expuesto en esta comisión, tanto por los diputados como también por los expositores que han venido para acá”, sostuvo.

    En esa línea, la ministra hizo un llamado a la oposición a continuar presentando propuestas concretas durante la tramitación, asegurando que existe disposición para seguir perfeccionando el texto.

    “Yo los invito a que quienes están solicitando un diálogo sientan en nosotros que está esa apertura, pero que también reconozcan el espíritu que nos ha motivado a presentar esas indicaciones”, afirmó, agregando que no corresponde presumir que el Ejecutivo no escucha cuando las modificaciones incorporadas responden precisamente a los planteamientos formulados durante el debate.

    El presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, respaldó esa postura al cierre de la discusión y sostuvo que el gobierno ha dado muestras de apertura al presentar indicaciones que recogen observaciones realizadas tanto por parlamentarios como por los invitados que participaron en la tramitación del proyecto. Tras ello, la instancia reanudó la votación de las indicaciones de la reforma al Sistema de Admisión Escolar.

    Por su parte, la oposición mantuvo sus reparos al proceso legislativo. Las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) insistieron en que la discusión se desarrolló sin las condiciones necesarias para un diálogo efectivo y reiteraron su petición de retirar la urgencia de la iniciativa, argumentando que una reforma al SAE requiere una discusión más extensa y con mayor participación de todos los sectores políticos.

    Schneider sostuvo que el proceso se convirtió en una “simulación de diálogo” y afirmó que las propuestas de la oposición no fueron respondidas. En esa línea, pidió retirar la urgencia del proyecto y abrir una discusión más extensa. “Un proyecto tan complejo (...) no puede sacarse a tontas y a locas en dos semanas”, señaló, agregando que la reforma debe construirse “con reflexión, disenso y respaldo técnico”.

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