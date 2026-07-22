Megarreforma: Cámara aprueba informe de comisión mixta que compensa a municipios por exención de contribuciones a adultos mayores

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones, el informe de la comisión mixta que resolvió el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años, medida contemplada en la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

La fórmula, incorporada durante el segundo trámite legislativo en el Senado, establece que la Tesorería General de la República (TGR) entregará a los municipios los recursos correspondientes para compensar la menor recaudación derivada de la eliminación del cobro de contribuciones sobre el primer inmueble de ese grupo de beneficiarios.

El nuevo articulado señala que las municipalidades recibirán “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir, conforme a las reglas vigentes de afectación, distribución y participación de dicho impuesto”.

Asimismo, agrega que “la menor recaudación mencionada en el inciso anterior será estimada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos, el cual informará a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República”.

La propuesta fue respaldada por la mayoría de los diputados oficialistas, mientras que la oposición y los representantes del Partido Nacional Libertario (PNL) votaron en contra.

Ahora, resta que la propuesta sea visada por el Senado, que está convocado para una sesión especial desde las 19.30 horas.

Votación del informe de la comisión mixta en la Cámara de Diputados.

El debate

Durante el debate, el diputado Diego Schalper (RN) defendió la tramitación de la fórmula y acusó que quienes voten en contra del informe de la comisión mixta están por dejar sin compensaciones a los municipios.

“Los que votan en contra es dejar a los municipios sin compensación del Fondo Común Municipal”, afirmó el diputado.

Además, agregó que “esto que vamos a votar fue acordado con la Asociación Chilena de Municipalidades, votado por su directiva, a que algunos les gustaría que la minoría que perdió tenga más peso que la mayoría que ganó en la directiva (...) encontraron una nueva lógica, que es el voto de minoría de la Asociación Chilena de Municipalidades como voto principal”.

Por el Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares aseguró que “en un solo día se este Parlamento constituyó la comisión mixta, y se aprobó el texto que viene a resolver esta disyuntiva planteada ayer respecto de la compensación de los municipios por la eliminación de las contribuciones, una medida no buena, fabulosa”.

El diputado Carlos Cuadrado (PPD) fue crítico de las declaraciones de algunos pares.

“He escuchado con paciencia la insolencia de aquellos que sin haber sido alcaldes, sin haber sido concejales, sin haber presidido ni participado de los municipios, denostan a colegass que trabajan más que en este Congreso Nacional”, afirmó.

“Voy a votar en contra de este informe de condición mixta en mi condición de exconcejal, exalcalde por 12 años, y hoy como diputado porque detrás del discurso de la reconstrucción se esconden una nueva operación para concentrar poder en el gobierno central “, sostuvo.

Cuadrado añadió que “aquí se le quita una facultad a las municipalidades una facultad que siempre les ha pertenecido: administrar el cobro de sus propias patentes, se les prohíbe celebrar convenios, renegociar deudas o condonar intereses. Ahora será la Tesorería General de la República la que tendrá el control. Una vez más Santiago decide y los municipios obedecen”.

El diputado Luis Malla (PL) afirmó que “no voy a ser cómplice de este saqueo, aunque se trate de compensar los fondos municipales, es insuficiente y más burocrático”.

A su vez, la diputada Paulina Muñoz (PNL) anunció su voto en contra, porque consideró era la compensación constituye “un regalo” para los municipios.