Sistema frontal deja cuatro nuevos fallecidos y la zona centro sur se alista para un nuevo pulso de lluvias

Vista aérea tomada con un dron el 16 de julio de 2026 con viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal en la región del Biobío, Chile.

Si bien muchos lo ignoraron, a comienzos de junio ya se advertía de la llegada del fenómeno de El Niño a Chile. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) fue contundente en su pronóstico. Lo mismo la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos.

En Chile se ha hecho sentir durante las últimas dos semanas, primero en el sur y luego en la zona central y norte, con registros históricos de agua caída.

El último informe de Senapred revela algunas cifras que dan cuenta de lo descrito: el registro oficial dice que desde el 14 de julio han fallecido 13 personas asociadas al sistema frontal, 6 de las cuales fueron en la Región de Coquimbo.

A esta cifra se suma un nuevo caso, totalizando 14, luego de que la PDI encontrara este miércoles un cuerpo en el río Copiapó. Se presume que la víctima habría sido arrastrada. También se han registrado 3.469 damnificados, 1.552 albergados, 63.515 personas aisladas, 16 lesionados y 4 desaparecidos.

El día, eso sí, había comenzado con 7 desaparecidos, pero el delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Germán Codina, contó en La Tercera que habían encontrado a las 3 personas desaparecidas en el Cajón del Maipo.

S enapred advierte que actualmente hay Alerta Roja vigente en regiones como Coquimbo y Valparaíso; Alerta Amarilla en la Región Metropolitana y Ñuble, y Alerta Temprana Preventiva en el Maule y el Biobío, entre otras.

El sistema frontal ha afectado a las zonas norte, centro y sur del país.

Y es que la seguidilla de sistemas frontales que han afectado, afectan y afectarán en los próximos días al país han sido considerables. Así lo ratifica Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, quien señala que el factor climático más relevante que explica este tipo de eventos es El Niño.

“Cada vez que hemos tenido eventos de El Niño, especialmente aquellos de gran intensidad (los super Niño), hemos tenido precipitaciones sobre valores típicos, y en algunos casos, lamentando temporales en diferentes partes del país".

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la DMC, señala que la isóterma cero fue fundamental para que esta catástrofe no fuera mayor. “Con respecto a los montos de agua caída, destaca Alto del Carmen, que anotó 202.6 mm, en una zona donde prácticamente el promedio anual no supera los 2 mm para julio y Tololo con 316.7 mm”.

Mientras que en Santiago, la Estación Quinta Normal registró 133.5 mm, Pudahuel 121.2 mm, Talagante 137 mm, La Florida 153.3 mm y Colina 122.1 mm. Hacia el sur, Chillán 280.1 mm y Biobío 165.8 mm.

El propio Zúñiga revela que “ hay otro sistema horizontal que va a llegar este jueves, y va a abarcar prácticamente desde Valparaíso hasta La Araucanía, aunque con rango de precipitaciones completamente normales. En Santiago no deberíamos superar, considerando la tarde y la noche, los 5 milímetros. Más al sur, entre 10 y 15 milímetros, aproximadamente, también completamente normal, con isoterma 0 en rangos normales para el invierno”.

Cordero advierte que lo que queda de este 2026, y buena parte del 2027, “estarán marcados por El Niño, fenómeno que favorece las precipitaciones en Chile y la ocurrencia de este tipo de eventos. Es poco probable que el de los últimos días sea el último evento de gran intensidad que afecte al país ”.

Además, añade un dato interesante: “El viernes 17 de julio fue en Santiago uno los diez días más lluviosos jamás registrados, con 67 mm. En la capital el temporal acumuló un total de 132 mm, siendo el más intenso en precipitaciones desde el temporal de junio de 2002, que acumuló 250 mm”.

Compleja situación en el sur

Si bien durante los últimos días todas las miradas han estado puestas en la zona centro-norte debido a la irrupción del sistema frontal, cabe recordar que la emergencia climática comenzó en el sur del país.

Las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos fueron las más dañadas, con promedios de hasta 180 mm de agua caída, y una serie de consecuencias y daños a nivel ciudadano.

Aunque la situación climática en el sur durante este miércoles fue más favorable, con nubosidad parcial con precipitaciones aisladas, aún presenta calles inundadas y anegadas. Concepción es una de las comunas aquejadas aún por la inclemencia del tiempo.

Lo mismo en otras zonas como Corral, una de las comunas más perjudicadas, con derrumbes, destrucción de viviendas, cortes de suministro eléctrico, entre otros.

La llegada de un nuevo sistema frontal, aunque más débil, tiene en alerta a las autoridades, y por supuesto, a la ciudadanía. Es por esto que muchas comunas ya tomaron medidas, intentando evitar lo ocurrido durante las últimas semanas, a través de limpieza de sumideros y cámaras, retiro de basura, asegurar viviendas, entre otros.

Imagen de Corral.

Elio Brufort, meteorólogo de la DMC, indica que efectivamente se aproxima un sistema frontal a la zona sur. “Este sistema frontal tiene la particularidad de que se esperan precipitaciones principalmente en los sectores cordilleranos de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con hasta 40 milímetros”.

Este sistema frontal vendrá asociado con vientos que podrían llegar a tener rangos de velocidades entre 70 y 80 kilómetros por hora, principalmente en los sectores costeros de toda la zona sur.

Similar diagnóstico es el de Senapred, donde indican que entre el 21 y el 24 de julio se esperan entre 15 y 25 mm en la zona litoral, disminuyendo posteriormente a entre 5 y 15 mm diarios, mientras que en la cordillera de la Costa, entre 20 y 30 mm inicialmente.

En la precordillera se esperan entre 20 y 30 mm, mientras que en la cordillera se podrán ver precipitaciones en forma de nieve, con acumulaciones de entre 15 y 25 cm. Además, se esperan vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y 70 km/h en cordillera.