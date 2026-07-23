Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general el proyecto que extiende la legítima defensa para funcionarios policiales de franco

El ministro Martín Arrau participa en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas. Foto: @martinarrau.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general este miércoles el proyecto de ley para extender la legítima defensa para funcionarios policiales que se encuentren de civil.

Tras una sesión de hora y media de duración, presidida por Gloria Naveillán (PNL), los integrantes de la comisión votaron en mayoría por la aprobación general -con 11 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención-, pero tomando en consideración la propuesta del legislador Raúl Leiva (PS).

Este último pidió aprobar la iniciativa de la denominada Agenda Naín-Retamal 2.0, promovida por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), votándola en esta jornada en lo general para después discutirla en lo particular en el primer lunes tras la semana distrital, es decir el 3 de agosto.

Una opción que fue aprobada finalmente por la comisión bajo la mirada atenta del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien se comprometió a renovar la urgencia, ya que el proyecto estaba con discusión inmediata ordenada por el Presidente José Antonio Kast y su urgencia original vencía este domingo 26 de julio.

“Esto lo vamos a ver el lunes subsiguiente, a la vuelta distrital, pero yo les pido, por favor, que todas las dudas las podamos aclarar con los equipos y vamos a trabajar para no llegar aquí mismo a este mismo escenario” , pidió al respecto Arrau.

El proyecto de ley votado este miércoles “modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco” y forma parte de la iniciativa presentada por la bancada RN a a mediados de junio ante la propuesta del PC de derogar artículos de la ley Naín-Retamal.

El diputado socialista Leiva, uno de los principales autores y defensores transversales de dicha normativa (la ley N° 21.560), afirmó antes de la votación que esta propuesta legislativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, tiene que avanzar, hay que reforzar a Carabineros".

Para luego profundizar su idea de que se votara en general el día de hoy, “como corresponde, y nos demos un tiempo en la siguiente sesión para presentar alguna indicación y votar en particular hasta total despacho. Yo creo que eso es generar acuerdos, entender al otro y avanzar ”.

Por su parte, previo al sufragio de la comisión, el ministro Arrau afirmó que con esta ley “lo que buscamos (...) es mejorar las condiciones de las policías”.

“El gobierno está haciendo esfuerzos importantes en términos materiales, de hecho vamos a ingresar a un proyecto prontamente de remuneraciones, estipendios por urgencia, por riesgo, cámaras corporales, en fin, una serie de cosas, pero las condiciones jurídicas es donde estamos al debe y tenemos que dar más certeza”, detalló el jefe de la cartera de Seguridad.