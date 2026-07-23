Las otras veces que exministros criticaron a su gobierno y Presidente

Por cerca de dos horas, el martes la exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) Mara Sedini, reapareció públicamente a dos meses de dejar el cargo. En una entrevista en Sin Filtros, desclasificó algunos de los episodios que marcaron su polémico paso por La Moneda y no dudó en cuestionar directamente al Segundo Piso de Palacio.

“Yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas adentro del gobierno”, aseguró respecto a su rol, relatando algunos intercambios con los asesores del Presidente José Antonio Kast.

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Mara Sedini deja Voceria Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Aunque para varios en el oficialismo la ofensiva de la exsecretaria de Estado es inédita, lo cierto es que no es la primera vez que exministros de Estado emiten críticas ya sea contra su Mandatario, el gobierno u asesores.

Figuras como Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Roberto Ampuero, Belisario Velasco y Jaime Campos lo hicieron en su momento tras dejar sus respectivos cargos. Algunos, eso sí, años después de terminado el gobierno y lejos de la ofensiva de Sedini.

Sin ir más lejos, en los últimos años uno de los que sufrió cuestionamientos por parte de sus exministros fue el expresidente Gabriel Boric.

En el marco de la última campaña presidencial, fue la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien se desmarcó de algunas decisiones del exmandatario. En un debate, al ser consultada por las críticas de Boric al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no es mi estilo (...) hay que pensar en los intereses de Chile”.

Así también, se mostró crítica del entonces Mandatario por como se manejó en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. “Se cometieron muchos errores”, afirmó y recalcó que el de la exautoridad de Interior fue “el más rudo, a mí entender”.

Boric también recibió críticas de su exministro de Obras Públicas Juan Carlos García, quien salió en el marco del segundo cambio de gabinete y era el único representante del Partido Liberal en el Ejecutivo. En ese contexto, tras dejar el gobierno afirmó que “no estaba dentro del diseño original que yo me cambiara“ y lamentó que ”el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete“.

Y agregó que la decisión “va a obligar a restablecer las confianzas con el partido”.

Otro exmandatario que también recibió críticas por parte de sus exministros fue Sebastián Piñera.

Uno de los que fue más duro con el fallecido expresidente tras dejar el gobierno fue el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ejerció como ministro de Defensa hasta fines de 2020 y dejó el cargo para asumir como candidato presidencial de RN.

Sus primeros cuestionamientos llegaron tan solo cuatro meses después de su salida del gobierno. En el marco de la discusión por el tercer retiro de fondos previsionales, en abril de 2021, Desbordes se mostró crítico de que La Moneda no liderara el proyecto y apuntó en varias ocasiones contra la decisión de Piñera de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC).

Desbordes y Piñera

Sus cuestionamientos más fuertes con el expresidente, eso sí, llegaron más de un año después de su salida y tras la derrota de la derecha en la elección presidencial, de lo que en parte responsabilizó a Piñera.

“El Presidente Piñera jamás se preocupó de potenciar liderazgos. Al revés, yo creo que en estos cuatro años lo que hizo fue despotenciar los liderazgos del sector, no hubo ninguna generosidad. Por ejemplo, con Joaquín Lavín”, apuntó en enero de 2022.

Unas semanas después, insistió con sus críticas y apuntó directamente al jefe de asesores del Segundo Piso de Piñera, Cristián Larroulet: “Destruyeron al sector (...). El análisis frío de las cosas demostrará cuánta cagada se mandaron pensando siempre en que podían frenar todo”.

El exministro de Piñera, Sebastián Sichel, también criticó a la administración, donde ejerció como jefe de Desarrollo Social y presidente del BancoEstado, cargo que al igual que Desbordes, dejó a fines de 2020 para asumir como candidato presidencial.

Sus críticas al Mandatario las hizo durante la campaña, en donde por ejemplo se distanció de su figura tras conocerse la polémica por los Pandora Papers, caso por el lo llamó a dar “más aclaraciones”, y también tras su derrota en la elección.

28/03/2019 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEBASTIÁN PIÑERA, INFORMA JUNTO AL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, SEBASTIAN SICHEL, EL MINISTRO DE HACIENDA IGNACIO BRIONES Y LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL ALEJANDRA CANDIA, EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA Mario Tellez/La Tercera mario tellez

Por ejemplo, en marzo de 2022 en la que fue una de sus primeras apariciones tras los comicios, aseguró que la administración de Piñera “fue un gobierno regular, que no pudo enfrentar una serie de cambios que Chile necesita y por lo mismo tuvo aciertos y desaciertos”.

De su segunda administración, el exministro Roberto Ampuero -hoy embajador de Chile en la ONU- también lanzó críticas contra Piñera. Eso sí, varios años después del gobierno y con el exmandatario ya fallecido.

En concreto, en su libro “Entre la pluma y la política” (2026), el excanciller -que dejó el cargo a mediados de 2019- cuestiona que su salida se debió a errores del propio Piñera en materia internacional, particularmente el viaje a Cúcuta, el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y la presencia de sus dos hijos en un viaje a China, episodios que desataron las críticas de la oposición y el mundo diplomático.

ROBERTO-AMPUERO-5

Según narra, tras solicitarle la renuncia, el Presidente le ofreció la Embajada de España, lo que en el libro Ampuero asegura que “expresa públicamente que (Piñera) es consciente de que los errores en política exterior que se me atribuyen no provienen de mí, ni de Cancillería”.

El exministro de Defensa de Piñera en su primera administración, Jaime Ravinet, también emitió críticas tras dejar el gobierno, específicamente contra los asesores del Mandatario. Esto, en un contexto de supuestos informes de Contraloría que apuntaban a irregularidades durante su gestión en la cartera.

Jaime Ravinet.

“De las cosas que han sido una mala experiencia en este período, es la falta de lealtad de mucha gente del Segundo Piso de La Moneda, que se dedica a esparcir estos rumores”, cuestionó tras presentar su renuncia, y apuntó que “gran parte de las investigaciones que hay de la Contraloría en nuestro ministerio las he pedido yo mismo”.

La expresidenta Michelle Bachelet también recibió cuestionamientos por parte de sus exministros. Uno de los casos más recordados es del extitular de Justicia Jaime Campos, quien en las últimas horas del segundo gobierno de la exmandataria, se negó a firmar el decreto que buscaba modificar Punta Peuco en un penal humanitario.

El episodio ha sido relatado en varias ocasiones por el hoy ministro de Agricultura, donde ha criticado a Bachelet. “Esto ya es historia antigua. Constitucional y legalmente lo que me habían propuesto firmar era un acto inconstitucional e ilegal, y por eso no lo firmé”, dijo hace unos meses.

Contra la expresidenta, eso sí, uno de sus exministros que fue más duro es el exjefe de Interior, Belisario Velasco, quien asumió el cargo en julio del 2006 en reemplazo de Andrés Zaldivar.

Antes de su fallecimiento en 2023, Velasco en varias ocasiones cuestionó el estilo de liderazgo de Bachelet y repasó distintos episodios en los que se enfrentó contra la expresidenta. Esto, eso sí, varios años después de dejar el cargo, durante el segundo gobierno de la exjefa de Estado.

En particular, uno de los momentos que ha repasado públicamente es el de la renuncia en 2008. “Un ministro del Interior que no es escuchado, que pide una reunión y no se la dan hasta dentro de cinco días, ni lo invitan al comité político donde se va a definir la estrategia para enfrentar el Transantiago, sólo tiene que irse. Por eso renuncié. Pero ya es cosa del pasado”, dijo en 2015.

Muerte de Belisario Velasco fue confirmada por sus familiares.

En sus memorias, en tanto, recuerda que “la presidenta tenía una forma de dar instrucciones que, en ocasiones hacía que sus ministros se enfrentasen. No me ocurrió una, sino muchas veces. Ella me pedía que me hiciera cargo de temas que eran, en realidad, responsabilidad o atribuciones de otros ministros, lo que generaba descoordinaciones”.