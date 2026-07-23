Subsidio para la tasa de los créditos hipotecarios: solicitudes aprobadas ya sobrepasan los cupos existentes

Promulgada a fines de mayo del 2025, la Ley que estableció un subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios ha significado un impulso para la industria de la construcción, y una posibilidad de acceder a la casa propia para miles de personas. A poco más de un año de su puesta en marcha, los cupos están ad portas de agotarse.

En concreto, la iniciativa estableció un subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés para créditos hipotecarios para adquirir viviendas por hasta UF4.000, pero dicho beneficio tenía un límite de 50 mil cupos con una fecha límite de dos años.

Según las últimas cifras actualizadas, al 8 de julio se contabilizaban 95.647 solicitudes recibidas y elegibles, por un monto total de por $9.716.805 millones (US$10.381,31 millones). De dicha cifra, se han rechazado, por políticas de los bancos, 11.540 solicitudes, mientras que 32.556 se mantienen en evaluación.

Del total de solicitudes, 51.551 ya han sido aprobadas, y totalizan unos $5.479.363 millones (US$5.854,08 millones). Esto implica que el número de solicitudes aprobadas supera en 1.551 el total de cupos para el subsidio.

Sin embargo, las solicitudes ya cursadas alcanzan las 28.859, equivalente a US$3.226,46 millones. Estas son las operaciones “reales”, es decir donde el cliente ya firmó la escritura de compra venta. Antes de este paso, las solicitudes aprobadas son solo la petición de cupo realizada al Fogape, lo que no necesariamente se convertirá en una operación cursada o efectiva.

Esto se produce porque existen casos en lo que los clientes cotizan con más de un banco y se quedan con una opción, o porque cambió de opinión, o porque quedó sin trabajo, entre otras causales. Sin embargo, no existe un indicador de cuántas operaciones aprobadas que dan sin cursar.

Desde una entidad apuntan a que se seguirán aprobando solicitudes por los próximos meses hasta que las operaciones cursadas extingan los cupos aprobados por ley.

En concreto, ante la solicitud de un cliente, los bancos “arman una carpeta” de antecedentes que es entregada al Fogape para que la autorice, pero “llegará un momento en que con la operación ya aprobada, Fogape dirá que no quedan más cupos. Esto es por orden de llegada”, dice una fuente.

“Durante los próximos dos o tres meses se seguirán aprobando operaciones con subsidio”, explican desde una entidad.

La medida ha sido valorada por la industria y los clientes, por lo que en mayo pasado, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que buscarían ampliar la medida.

“Obviamente lo vamos a extender. Es un subsidio que vamos a potenciar. Vamos a extenderlo a 100.000. En el gobierno del Presidente Kast está en nuestro programa de gobierno. Ha sido un subsidio muy exitoso. Y además, vamos a anunciar novedades pronto respecto a los subsidios: subsidio a la tasa, al Fogaes, pero respecto al subsidio tradicional, también vienen novedades que permitan ampliar el acceso a las clases medias que hoy día no pueden tener su vivienda”, sostuvo.

Sin embargo, el gobierno optó por la exención temporal de IVA a la venta de viviendas nuevas, aprobada en el contexto de la megarreforma. La iniciativa aplica a viviendas que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicación de la ley, por 12 meses. Hacienda estima que la medida generaría una reducción de los precios entre un 6% y un 7%.

Además, se incluyó un nuevo régimen para viviendas DFL2, con lo que espera permitir comprar viviendas con ventaja tributaria, e incentivar la construcción de proyectos que cumplan con los criterios, es decir, de menos de 90 m2.

El gobierno también impulsa modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) que permitirían una mayor densificación, una baja de costos y la consiguiente reducción de precios, dice el Ejecutivo.

No obstante las industrias involucradas comentan que la medida más efectiva para reimpulsar a la industria ha sido, hasta ahora, el subsidio a la tasa, y que las iniciativas promovidas por el Gobierno no necesariamente tendrán el mismo efecto.

De hecho, la medida se ha visto reflejada en la actividad crediticia. Según el boletín de la Asociación de Bancos, para mayo el crédito hipotecario creció 1,7% anual, manteniendo el mismo ritmo de expansión observado el mes anterior.

“En este escenario, el programa de subsidio transitorio a la tasa hipotecaria cumplió un papel relevante en sostener la demanda por financiamiento para vivienda”, señaló el gremio en su boletín de junio.

Adicionalmente, el subsidio a la tasa se ha ejecutado en un escenario en el cual, según datos del Banco Central, las tasas para la vivienda encadenan tres meses consecutivos bajo el 4%, niveles que no se veían desde noviembre de 2021. En junio, el promedio anualizado cerró en 3,94%.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, en el primer trimestre las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana se incrementaron 19% en 12 meses, pasando de 4.897 unidades, a 5.809 unidades. Al revisar las ventas netas, considerando los desistimientos, el aumento alcanza un 35%. De acuerdo al gremio de la construcción, se trata de la máxima alza para un primer trimestre desde 2021, en plena época de pandemia del Covid-19.

Consultados por Pulso, ni el Ministerio de Hacienda ni el de Vivienda se pronunciaron al respecto.