“Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC

El próximo 20 de agosto la Cámara Chilena de la Contrucción (CChC) realizará sus elecciones, donde más de 300 consejeros votarán para elegir a la nueva directiva que liderará el gremio en el periodo 2026-2028. Este martes se cerró el plazo para las inscripciones, y dos listas se anotaron en la carrera.

Actualmente el gremio de la construcción está liderado por Alfredo Echavarría, quien asumió en septiembre de 2024. Como presidente enfrentó una de las peores crisis del sector, con niveles históricos de stock de viviendas de entrega inmediata y con las ventas estancadas.

Hoy el escenario es un poco mejor. Sin embargo, aún no se canta victoria. La directiva que viene deberá seguir trabajando para consolidar el repunte de esta industria.

La Lista A que se inscribió es liderada por Fernando García-Huidobro, fundador y presidente de la constructora Inarco. También es director de empresas como Unicon y Andes Solar. Anteriormente fue presidente de la Cámara Chileno Peruana de Comercio. Lo acompañan Carmen Paz Cruz, Carlos Seguel Hintz y Félix Escudero, este último como candidato a vicepresidente de gestión.

De izquierda a derecha: Félix Escudero, Fernando García-Huidobro, Carmen Paz Cruz y Carlos Seguel.

“Los últimos años, se ha ido fortaleciendo la institución, pero hoy la coyuntura exige un equipo capaz de articular a toda la industria, que marque un rumbo claro, que reaccione con rapidez e incida para que la inversión, la vivienda, la infraestructura y la creación de empleo vuelvan a ser prioridades nacionales. Pondremos foco especial en las pymes, que enfrentan un muy mal escenario. Queremos seguir impulsando políticas de largo plazo, pero sin abandonar las urgencias que vive el sector: la caída del empleo, la menor inversión pública, las dificultades de acceso al crédito hipotecario y el exceso de regulaciones”, explicó la Lista A a Pulso.

“Además, pondremos un fuerte énfasis en las regiones, donde se requieren respuestas acordes a sus realidades. Nuestro compromiso es representar a toda la industria de la construcción, actuar con independencia y poner siempre en primer lugar la continuidad de las empresas, el empleo y el aporte que este sector hace al crecimiento de Chile”, añadió.

La Lista B está encabezada por el empresario Raimundo Rencoret, socio fundador de Constructora Rencoret e Inmobiliaria Renval, que hoy es presidente del directorio de la Mutual de Seguridad, perteneciente al mismo gremio. Es socio de la CChC desde el año 1999,integrando el consejo regional de La Serena, asumiendo los cargos de presidente y primer vicepresidente. A Rencoret lo secundan Helen Martin, Francisco Costabal y Cristóbal Paúl.

De izquierda a derecha: Cristóbal Paúl, Raimundo Rencoret, Helen Martin y Francisco Costabal.

“Nuestro sello es poner esa fuerza a trabajar. Queremos impulsar un gobierno corporativo más transversal y menos presidencialista. Eso no significa restarle liderazgo a la presidencia, sino ejercerlo de una manera distinta: convocando, delegando y activando las capacidades que ya existen en la Cámara, desde sus ocho comités gremiales y sus dieciocho cámaras regionales hasta el Consejo Nacional, la administración y su red social”, definió la Lista B como sus prioridades en el liderazgo del gremio.

“Aspiramos a una institución que, a la altura de esos 75 años, defina prioridades claras y transforme la experiencia de sus socios en propuestas concretas y en una mayor capacidad de incidencia”, agregó.

El escenario del sector

¿Cuál es el diagnóstico de las listas de la construcción? Ambas reconocen el complicado momento de la industria y la necesidad de reactivarla.

Al respecto, la Lista A afirmó que se requieren medidas tanto a largo como a corto plazo. “En el corto plazo, es fundamental facilitar la venta del stock de viviendas mediante incentivos como mejoras al financiamiento hipotecario, apoyo al financiamiento del pie y una reducción efectiva de las trabas administrativas que hoy retrasan los proyectos. También debemos acelerar la tramitación de permisos. En el mediano y largo plazo debemos aumentar la disponibilidad de suelo urbano, revisar normas que encarecen innecesariamente los proyectos y generar reglas estables que den confianza para invertir”.

La Lista B, por su parte, manifestó que la “reactivación pasa por tres frentes: destrabar los proyectos frenados por permisología, concesiones y obras públicas; volver a hacer de la vivienda una meta alcanzable para las familias; y modernizar la industria en productividad e innovación. Lo importante es que ya hay una señal de que el ciclo está empezando a girar, de la mano de infraestructura. Nuestro trabajo como Cámara es empujar con urgencia la agilización de la permisología para que ese ciclo se consolide y no se quede a medio camino”.

Respecto a las medidas impulsadas por el actual gobierno para reactivar la construcción, ambas listas valoran las iniciativas diciendo que apuntan en la dirección correcta. “Ahora el desafío es que exista la voluntad política para transformarlas en reformas efectivas, pensando en el crecimiento del país por sobre las diferencias coyunturales”, dijo la Lista A.

“Las políticas deben evaluarse por sus resultados concretos: cuántos proyectos logran materializarse, cuánto se reducen los tiempos de tramitación, cuántas viviendas adicionales se construyen y cuánto empleo se genera”, indicó la lista B.

Respecto a cómo esperan que sea la relación con el gobierno, la lista A apuntó que “vamos a colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan destrabar inversiones, acelerar la construcción de viviendas, fortalecer la infraestructura y modernizar el Estado. Esperamos construir una relación de colaboración permanente para impulsar políticas públicas que incentiven la inversión y el empleo formal, pero también seremos persistentes en exigir soluciones concretas e inmediatas frente a la crisis que enfrenta la construcción. Nuestro compromiso es decir con claridad cuándo las condiciones no son suficientes y cuándo es necesario actuar con mayor decisión”.

En tanto, la Lista B, declaró que “esperamos tener una relación institucional, constructiva y franca. La Cámara debe mantener su independencia y representar con claridad los intereses y preocupaciones de sus socios, pero también debe estar disponible para dialogar, aportar evidencia técnica y colaborar en la búsqueda de soluciones (...) Nuestra disposición será contribuir, proponer y generar acuerdos, pero también señalar con claridad aquellas decisiones o regulaciones que dificulten la inversión, afecten la viabilidad de los proyectos o terminen alejando aún más la vivienda de las familias”.