Alfredo Echavarría gana presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción en estrecha votación

Desde las 8 de la mañana los consejeros nacionales estaban citados a la sede de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para poder definir quiénes liderarían el gremio por los próximos dos años, reemplazando a la mesa directiva encabezada actualmente por Juan Armando Vicuña, quien termina su período en septiembre.

Los 330 consejeros debían elegir entre tres listas en lo que fue una larga mañana. Sólo 4 de ellos no estuvieron presente este jueves. El quorum según los estatutos de la asociación para poder dar un ganador era el 50+1 del total de los asistentes, es decir, 164 consejeros. Con tres listas y sin ninguna tendencia de preferencia, se esperaba que no fuese fácil de lograr ganar en primera vuelta.

La primera de ellas, la lista A, estaba constituida por Jaqueline Gálvez como presidenta, de Gestión Urbana, quien ejercía como vicepresidenta del gremio de la construcción. La acompañó como vicepresidentes Carlos Zeppelin (que ya compitió en las elecciones pasadas), Francisco Costabal e Iñaki Otegui.

La lista B la presidió Alfredo Echavarría, de Desarrollos Constructivos AXIS también vicepresidente de la directiva actual de la Cámara. Como vicepresidentes figuró María Alicia Vesperinas, Orlando Sillano y Claudio Cerda. Este último también es parte de la mesa que lidera actualmente el gremio.

Finalmente, la última lista inscrita fue la única que no tenía miembros de la directiva actual. Esta fue presidida por Daniel Mas Valdés, de Ecomac y expresidente de la CChC de La Serena. Los vicepresidentes que lo acompañaron fueron Sergio Correa, María Catalina Binder y Félix Escudero.

Los consejeros votaron hasta cerca de las 11 de la mañana y un poco más de media hora después se informó en el auditorio de la CChC que ninguna de las tres listas había logrado conseguir más de la mitad de las preferencias. Con una estrecha votación, la lista de Daniel Mas salió de la competencia con 77 votos (24%), versus 133 de la lista A (42%) y 111 de la lista B (34%). Se registraron 1 y 2 votos nulos y blancos.

Los consejeros volvieron a votar, y esperan impacientes pero de buen ánimo en las dependencias de la Cámara. Cerca de las dos de la tarde salió humo blanco. Si bien la lista de Jacqueline Gálvez había conseguido una leve ventaja en la primera vuelta, los votantes de la tercera lista votaron en su mayoría por la lista B de Echavarría, ganando con 171 votos (53%) versus 149 de la lista A (46%). 0 votos en blanco y 3 votos nulos.

Alfredo Echavarría

Las primeras palabras de Echavarría

Alfredo Echavarría de 68 años, ingeniero civil de la Universidad de Chile y director de la empresa Desarrollos Constructivos Axis liderará el gremio desde el viernes 6 de septiembre, con la ceremonia de entrega de cascos que se llevará a cabo ese día, hasta agosto del 2026.

“Estamos muy contentos por el respaldo que obtuvimos. Fue un proceso notable con las tres listas. Había muchas expectativas, y la verdad es que cumplimos manteniendo a nuestro gremio unido. Las propuestas que hicimos todos eran relativamente similares. Ahora viene el gran esfuerzo de seguir avanzando”, dijo Echavarría.

El nuevo líder electo expresó ante los consejeros su agradecimiento a las otras dos listas. “Ha sido algo bastante inédito y recibimos bastantes comentarios de ‘chuta, qué va a pasar, se van a pelear’. Pero el resultado ha sido bueno para la Cámara. Captamos mejor que nunca todas las dificultades que hay no solo en el ámbito sectorial, sino que también en el gremial. Las tres listas nos comprometimos, con algunas diferencias, a abordar eso. Cuenten con eso”, aseguró.

Consultado por si trabajaría en conjunto a las dos otras listas Echavarría dijo: “absolutamente, eso siempre ha sido así en la Cámara. Es una sola. No hubo ninguna división. Ningún problema”.

El escenario en el que asume Echavarría es complejo. El sector se mantiene en una crisis compleja sin lograr proyecciones de una recuperación pronta. “Se nos vienen al menos un par de años muy difíciles. Con las autoridades de gobierno tenemos que estar no obsecuentes, no con tanta sonrisa, pero no podemos estar golpeándolas tampoco porque son las autoridades que tenemos. Algunas cosas se han conseguido (...) No obtenemos todo lo que queremos pero sí avanzamos”, expuso.

“Hay que seguir trabajando como lo hemos hecho siempre en la Cámara, apoyando a todos nuestros socios, a todos los sectores, manteniendo una relación con el gobierno, con las autoridades para avanzar, una relación colaborativa. En eso estamos. Por su puesto poniendo énfasis en los sectores que están más afectados como la vivienda privada”.

Echavarría aseguró que espera poder reunirse con las autoridades de gobierno posterior al cambio de mando en el gremio.

“Esperamos poder seguir avanzando para volver a hacer crecer el país. Es la única forma en que podamos avanzar, beneficiando a la gente. Si nosotros tenemos más trabajo como empresa constructoras, hay más empleo, mejores condiciones de sueldo, el país crece. Mejora todo. Ese es nuestro norte. Esperamos poder entregarlo un poco mejor que como estamos recibiéndolo ahora”, concluyó.