Johannes Kaiser afirma que “sin duda” apoyaría un nuevo golpe de Estado y que proscribiría al PC

El candidato presidencial del Frente Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, afirmó que apoyaría un nuevo golpe de Estado, como el vivido en 1973 y que además, proscribiría la actividad política del Partido Comunista (PC).

Fue durante una entrevista televisada, en De frente con Tomás Mosciatti, que el legislador fue requerido por su postura en distintos temas, como la democracia y violaciones a los derechos humanos.

Como contexto, Kaiser firmó el 11 de septiembre de 2019 una declaración en favor de la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA) al gobierno del derrocado Salvador Allende.

Consultado sobre si apoyaría un nuevo quiebre democrático, se apresuró en corregir que fue un “pronunciamiento militar”.

Ante la insistencia de si apoyaría o no una nueva instancia como esa, Kaiser afirmó que “sin duda, absolutamente”.

“Con todas las consecuencias, lamentablemente, y de eso es algo que tenemos que hacernos cargo, no se puede decretar la vía armada como justificación para alcanzar el poder, no se puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, no puede desatar una lucha de clases, y cuando recibe una respuesta, esperar que esta sea pacífica”, sostuvo para justificar su postura.

“En el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza, que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil de la mano de la gente armada que había , evidentemente que iba a haber muertos y violaciones a los derechos humanos, porque sabe que la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos”, agregó el diputado por el Distrito 10.

Asimismo, defendió el rol del Ejército durante ese período.

“Por lo demás, hacer presente que el Ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello con lo que había entrenado bajo el control del régimen democrático”, sostuvo Kaiser.

En ese momento señaló que desde la presidencia de Gabriel González Videla hasta Salvador Allende, se instruyó entrenamiento militar “antisubversivo” para los militares chilenos, que incluían técnicas para obtener información a través de la tortura.

En esa instancia, acusó que esto fue “bajo la complicidad” de todos los sectores políticos de la época.

“La clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73, porque era un gobierno civil. La clase política hace como si no hubiese tenido nada que ver y que esto nació de la nada”, añadió.

En otras definiciones, Kaiser aseguró que respecto a los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco serían enviados a arresto domiciliario; que transformaría el Museo de la Memoria; dejaría sin financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al igual que a la Fundación Salvador Allende.

¿“Ley Maldita II”?

El diputado Kaiser también fue consultado por el resultado de la primaria oficialista, donde resultó ganadora la militante comunista Jeannette Jara, de quien aseguró sería “un peligro” en caso de liderar al progresismo.

Requerido sobre si proscribiría la actividad del PC, Kaiser sostuvo que “yo creo que el Partido Comunista así como ha actuado en chile, hace bastante tiempo que debería haber pasado por tribunales”.

“Eso no es una función que pueda asumir yo, (pero) yo personalmente, de todas maneras, así como se ha hecho en Ucrania, Polonia", agregó en torno a la consulta de prohibir el funcionamiento del PC.

“Yo creo que el PC después de su actividad para las FARC, (…) los correos electrónicos entre las FARC y el PC, después de sus relaciones con el FPMR después de los 90, después de sus relaciones con Venezuela, definitivamente no estoy de acuerdo con que tengan una personalidad jurídica si violentan la ley", planteó.

Sobre qué haría con la dirigencia de la colectividad y sus militantes, Kaiser zanjó que “ese es un tema que tiene que resolver la justicia. Aquí es el Poder Judicial que tiene que tomar esas decisiones, yo estoy levantando una voz de alarma”.

“Yo creo que en Chile se ha cerrado un ojo respecto de lo que han sido las actividades, que perfectamente pueden ser consideradas ilegales por parte del PC”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado a realizar gestiones investigativas más profundas respecto al rol del PC y el estallido social.

“En mi opinión, que he planteado en más de una ocasión, el PC de Chile es una organización que hace mucho tiempo debió haber sido revisada con mayor atención por parte de la Fiscalía y la pregunta es por qué no ha hecho”, planteó.