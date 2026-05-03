SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    04:41 horas

    Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 24 km al noreste de Mina Collahuasi y a 107 km de profundidad.

    02:38 horas

    Sismo de magnitud 4.1, ocurrido a 47 km al oeste de Punta de Choros y a 10 km de profundidad.

    00:58 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 109 km al oeste de Pichilemu y a 10 km de profundidad.

    00:23 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 32 km al este de Ollagüe y a 162 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz
    Negocios

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Los negocios del grupo Empresas Villa Baviera

    La advertencia de Eduardo Engel: “La versión actual del proyecto (del gobierno) no resuelve el tema fiscal”

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    Viktor Gyökeres iguala histórico registro que Alexis Sánchez conservó por 11 años en Arsenal

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold
    Tecnología

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical
    Mundo

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical

    Boris Giltburg, pianista: “En medio de la guerra, Beethoven escribió música que tiene toda la energía de la vida”

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?