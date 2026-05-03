Los negocios del grupo Empresas Villa Baviera

“Parcela número seis de Villa Baviera, Parral”. La dirección de la controvertida exColonia Dignidad se repite en diferentes documentos oficiales. El último, un cambio realizado el 31 de diciembre de 2025 en la inmobiliaria que controla los terrenos donde se emplazan partes del enclave que hasta 1997 manejó Paul Schäfer y que formaban parte del polígono que el gobierno anterior pretendía expropiar a un precio de $ 47 mil millones.

En el último día del año pasado, en la notaría de Humberto Morales en Chillán Viejo, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Florido Limitada -la matriz de los negocios de Empresas Villa Baviera- transfirió las acciones de inmobiliaria Bamberg a la avícola y agrícola que controla el holding bajo la figura jurídica de “dación en pago”, un mecanismo legal para extinguir deudas, cediendo bienes.

En la operación, donde se describe que Inmobiliaria Bamberg Ltda., tiene un capital de $1.446.209.588, Cerro Florido (creada en 1990) entregó en pago a Avícola Villa Baviera Ltda. el equivalente al 40,44% de Inmobiliaria Bamberg y otro 11,03% a Agrícola Valle Florido Limitada, quedándose ahora con el 47,53%.

Cerro Florido funciona hace décadas como la matriz de las compañías operativas del Grupo de Empresas Villa Baviera. Efectúa labores de inversión y mantención de derechos sociales y además es la controladora de todas las empresas operativas e inmobiliarias del grupo, entre ellas la avícola y la agrícola, que son las principales generadoras de flujos de la entidad.

“Cerro Florido mantenía cuentas por pagar acumuladas históricamente con las operativas Avícola y Agrícola. En las últimas juntas anuales de accionistas de las denominadas ABC (Agripalma S.A., Bardana S.A. y Cinoglosa S.A.) que son las sociedades propietarias de Cerro Florido, los informes de los inspectores de cuentas de las sociedades sugirieron cerrar esas cuentas por cobrar que se mantienen históricamente abiertas. Siguiendo esas sugerencias, el directorio de Cerro Florido decidió cerrar esas cuentas abiertas, para lo cual pagó a Avícola y Agrícola con parte de sus activos, una parte de su participación en Bamberg.

Con esta reconfiguración societaria, se cerraron esas cuentas por cobrar de Cerro Florido, y esta sociedad aún mantiene el control de Avícola, Agrícola y de Bamberg”, respondió a PULSO el abogado del holding, David Araya. Añadió que la configuración actual “en nada cambia la situación de los inmuebles, que siguen estando en poder de las inmobiliarias, entre ellas Bamberg. Tampoco se cambió la administración de ésta última”.

En caso de haberse concretado la expropiación -suspendida por el nuevo gobierno de José Antonio Kast, debido al apretón fiscal- los $ 47 mil millones debían distribuirse entre esas sociedades.

Las ABC son sociedades anónimas cerradas idénticas, con el mismo domicilio y administración, cada una con 33 mil acciones. Su función es ser poseedoras de derechos, blindando el patrimonio final. Las sociedades que poseen los predios son Bamberg, Heidenheim y Neidenburg. La estructura actual se consolidó en la década de 1990 y principios de 2000, tras la salida de Paul Schäfer y los procesos judiciales.

Dividendos

La ex Colonia Dignidad es hoy un conglomerado de empresas que intenta crecer en sus negocios más exitosos y dejar atrás los cuestionamientos de sus 128 colonos-accionistas por los millonarios recursos que administra y la opacidad de sus cifras. Sus empresas incluyen, la avícola y fábricas de cecinas, lácteos y cervezas artesanales, además de una operación turística y todos sus terrenos. En total son al menos 12 las entidades que el Grupo EVB maneja, acorde a los registros mercantiles: Agripalma S.A., Bardana S.A., Cinoglosa S.A. (ABC), Cerro Florido, Inmobiliarias Bamberg, Bergneustadt, Heidenheim, Neidenburg, Avícola Villa Baviera, Agrícola Valle Florido, Inversiones Baviera SpA, Klein Tyrol SpA, Perqui Adventure SpA, entre otras.

Desde 2024, la firma entrega dividendos a sus accionistas, la mayoría de los cuales descienden de los primeros colonos y algunos colaboradores cercanos de Paul Schäfer, quien murió en Argentina en 2010, tras huir de la Colonia en 1997. También hay accionistas no ligados a la entidad, que compraron esos papeles. Hoy viven y trabajan en Villa Baviera unas 123 personas.

En 2024, EVB repartió entre sus accionistas $300 millones. Ello, tras dos acciones judiciales de colonos -una en 2022 y otra en 2024- que por distintas vías trataron de conocer los verdaderos números de una entidad en la que han trabajado y vivido toda una vida, sin participar de las ganancias, según relataron en sus respectivas demandas.

El abogado Winfried Hempel, ex colono e hijo de fundadores del enclave, lideró la última acción judicial, un recurso de protección que buscaba impedir que se hiciera la junta de accionistas de 2024, debido a que desconocían la realidad financiera del negocio. Al final, la Suprema revirtió el fallo que obligaba al grupo a abrir sus libros, pero según el profesional, “eso sirvió para que empezaran a pagar los dividendos, fue una reacción directa. En esas acciones está la vida de cada uno, de los colonos”.

“Las sociedades ABC (Agripalma S.A., Bardana S.A. y Cinoglosa S.A.), desde hace algunos años y una vez que cubrieron sus pérdidas de arrastre como exige la ley de sociedades anónimas, vienen repartiendo dividendos, en un porcentaje que ha aprobado la junta de accionistas, el ejercicio 2024 no fue la excepción. Para el ejercicio 2025 se comunicará y definirá como siempre en las juntas de accionistas, que aún no se celebran”, avisa Araya, el abogado de EVB.

Se trata de un hecho inédito en el registro mercantil del holding. Según los expedientes judiciales, en sus 36 años de existencia, la matriz nunca había distribuido utilidades por las ganancias de sus negocios, salvo en 2006: entre $500 y $1.500 por colono. El año pasado recibieron $ 2.300.000 aproximadamente cada uno. Para este año no fue posible conocer la cifra.

Monumento nacional

En el enclave aseguran que todos los movimientos buscan fortalecer precisamente los dos negocios más rentables que le van quedando al grupo: la producción de alimentos (especialmente los huevos) y el turismo. También hay interés en explotar la madera del lugar y por eso en enero de 2024, las inmobiliarias Bamberg Limitada, Inmobiliaria Heidenheim Limitada e Inmobiliaria Neidenburg Limitada, las tres principales sociedades inmobiliarias que cuelgan del holding, ampliaron su objeto para la tala de árboles a escala industrial. “La actividad inmobiliaria de la forma más amplia posible, la silvicultura, actividades forestales y la explotación de bosques”, se puede leer en las tres escrituras que de manera simultánea el 25 de enero de 2024, en la misma notaría de Chillán Viejo modificaron su objeto social para entrar al negocio maderero.

El 1 de septiembre de 2023 el gobierno de Gabriel Boric había creado una mesa de negociación para confiscar los terrenos de la ex Colonia Dignidad en la que participaron representantes de los ministerios de Justicia, Minvu, Bienes Nacionales y organizaciones de derechos humanos de familiares de la ex Colonia Dignidad, Parral y Santiago. Luego, en su mensaje del 1 de junio de 2024 al país, el entonces mandatario anunció la expropiación.

El 9 de marzo de 2026, dos días antes de que el gobierno de Boric terminara, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural publicó un decreto que amplía el tamaño de la zona de protección como Monumento Nacional de Villa Baviera, agregando 1,77 hectáreas a las 348,33 hectáreas iniciales, conformando un área protegida total de 3.500.977 metros cuadrados. Además cambiaron el nombre del lugar a “Sitio de Memoria Ex Colonia Dignidad, lugar de secuestro, tortura y desaparición forzada”. Según consta en el decreto que autoriza la operación, Inmobiliaria Bamberg Ltda., en su calidad de propietaria de esos predios, no entregó una respuesta respecto de la modificación planteada ni remitió los antecedentes requeridos. También se le preguntó a otra inmobiliaria del grupo, Inmobiliaria Bergneustadt Ltda por las tierras del sector “Estero El Hualle” con idénticos resultados. Cuando Michel Bachelet nombró Monumento Nacional a la exColonia, el área de protección abarcaba 182 hectáreas, es decir, casi la mitad de lo que autorizó Boric. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial el 27 de marzo pasado.

Huevos de oro

Hoy el motor del negocio de EVB son los huevos. Avícola Villa Baviera produce más de 75 mil huevos al día que se venden en todo el Maule, zona centro sur del país y algunas bodegas en Santiago. La firma recibió en 2025 un aporte de Corfo para la compra de una máquina clasificadora de huevos que le permite operar 18 mil unidades por hora. Tienen más de 80 mil gallinas ponedoras. Este negocio es considerado la actividad más “puntera” del grupo por el uso de tecnología y una administración profesionalizada.

Menores y más antiguas son también las operaciones de embutidos, pasteles, lácteos, mieles y especialidades gourmet, principalmente de elaboración propia. Todo el negocio de turismo y el almacén, por ejemplo ya considera la digitalización de algunos procesos y tienen una tienda online. Varios de sus productos están de venta en supermercados Jumbo.

Entre 2024 y 2025, se crearon nuevos negocios a través de microempresas SpA: Inversiones Baviera SpA, para la elaboración de cerveza, licores y eventos gastronómicos; Klein Tyrol SpA (restaurantes y bares ) y Perqui Adventure SpA (turismo en el río Perquilauquén). Hoy la operación turística de EBV considera un hotel, cabañas, paseos en Unimog (un jeep alemán de los años 50), cabalgatas, tinajas. En Tripadvisor tienen nota 4 de 5.

Protagonistas

Los protagonistas de los negocios de EVB son descendientes directos de las familias históricas. Markus Blanck, hijo de Hans-Jürgen Blanck, es gerente de las empresas agrícolas y avícolas, presidente de Cinoglosa S.A. y vocero económico del holding en las negociaciones de 2025-2026. Thomas Schnellenkamp Witthahn, hijo de Kurt Schnellenkamp, es representante legal de Bardana S.A. y director de Cerro Florido Ltda.; Anna Schnellenkamp es gerente del hotel y restaurante.

Las familias Berg, Malessa y Seelbach, Bohnau y Matthusen también figuran entre los accionistas relevantes, así como Mario Palma, Luis Ávila, Renate Schnellenkamp y Hannelore Szurgelies. Dorothea Münch Krahm es la “inspectora de cuentas” del holding. Es esposa de Siegfried Zeitner Bohnau, apoderado de Cerro Florido.

El abogado Hempel dice que cuando él ha hablado con los directivos del grupo les ha recordado que se trata “de un patrimonio muy delicado desde el punto de vista moral, por lo que tienen la obligación de administrarlo a favor de las víctimas y no de unas pocas familias”, sostiene.

Los colonos acusan que los directivos de EVB “vaciaron patrimonialmente” lo que quedada de Villa Baviera y mencionan ventas de terrenos y de derechos de agua. Se dice que de las 16 mil a 17 mil hectáreas que tenían en los ‘90 hoy no suman ni 4.500 y que lo mismo pasó con Abratec, el negocio de áridos que fue enajenado, debido a las deudas. Entre 2009 y 2010, Abratec y Cerro Florido hipotecaron 3.425 hectáreas para garantizar el pago de indemnizaciones a víctimas y al Fisco, lo que complicó a todo el grupo con la banca.

La carga moral de los abusos de Schäfer los afectó también para hacer negocios. En el archivo judicial hay un acta del directorio de Bardana S.A -una de las sociedades clave- del 27 de diciembre de 2018, dando cuenta de las dificultades: “Las empresas de Villa Baviera necesitan levantar capital debido a una prolongada estrechez de caja provocada por varias situaciones coyunturales, razón por la cual, entre otras medidas, directores y asesores se han reunido ya en diciembre 2017 en oficinas de Tattersall y en oficinas de abogados Guzmán y Suarez de Santiago analizando la situación, se ha sostenido además múltiples reuniones como por ejemplo con fecha 5 de febrero 2018 en Villa Baviera (Freihaussaal), en que participaron más de 22 personas, entre directores, representantes legales, apoderados, jefes de áreas, jefes de talleres incluso empleados, y con ocasión de las juntas ordinarias de accionistas de fines de abril 2018, instancias todas en que fue explicada abierta y transparentemente, la necesidad imperiosa de venta de activos”.