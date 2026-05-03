Patricia Bullrich: “Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza y mandarlo a Chile”

En diciembre pasado, después de dos años en el cargo, Patricia Bullrich (69) renunció al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora. Un puesto que ya había ocupado durante cuatro años bajo el gobierno de Mauricio Macri. A través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, la exministra agradeció la confianza, a la vez que destacó que “continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera”.

“Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, apuntó entonces Bullrich en la misiva.

En el desempeño del cargo, Bullrich protagonizó un incidente diplomático con Chile. En abril de 2024, le entonces ministra de Seguridad de Milei afirmó en una entrevista con el canal argentino Todo Noticias (TN) que la organización musulmana chiita libanesa Hezbolá tenía presencia en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y que “en el último tiempo” se le había visto en Iquique, Chile.

Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de Argentina, en Enade 2024. Foto Andrés Pérez/La Tercera Andres Perez

Ese mismo mes, en el marco de su participación en el panel de Enade “Recuperar un país seguro”, Bullrich conversó con La Tercera sobre la polémica que envolvió a los dos países por el tema de Hezbolá y que culminó con una nota de protesta por los dichos de la ministra. “Lamento que haya parecido como que yo estuviera diciendo que podía haber un atentado de Hezbolá en Chile”, dijo entonces.

Ahora Bullrich vuelve a Chile. Este martes 5 de mayo, la senadora participará en un panel de conversación en el marco de la conferencia “La otra mirada a la geopolítica”, actividad organizada por La Otra Mirada, plataforma destinada a provocar una reflexión sana, abierta y libertad. La instancia tendrá como speaker principal a Chris Miller, historiador de Harvard, PHD en la Universidad de Yale, experto en geopolítica y autor del galardonado libro “Chip War”.

Antes de su arribo a Chile, Bullrich conversó por Zoom con La Tercera respecto al estado actual de las relaciones bilaterales, sus contactos con el presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, el caso de Galvarino Apablaza, la agenda legislativa del gobierno argentino y la confirmación de Milei de que buscará la reelección en los comicios de 2027.

Tras el gobierno de Gabriel Boric, donde hubo algunos roces con la administración de Javier Milei, ¿cómo definiría el estado actual de las relaciones bilaterales?

Creo que las relaciones bilaterales están muy bien. El presidente Kast ha venido hace muy poco aquí a la Argentina, ha tenido un excelente encuentro con nuestro presidente, con nuestro gabinete y también con muchos líderes del país. Yo he tenido la posibilidad de desayunar con él y de hablar de las relaciones bilaterales y de ambos países, así que arrancamos muy bien.

Patricia Bullrich y José Antonio Kast.

¿Qué impresión le generó Kast?

Para nosotros que haya ganado Kast es importante, es un gobierno con el que vamos a tener un diálogo mucho más fluido, mucho más abierto, podemos discutir las cosas sin que se ofendan, porque a mí me pasó en el gobierno de Boric que en un determinado momento dije que había un problema con Hezbolá en la frontera norte, en Iquique, y bueno, como decimos acá, me saltaron a la yugular, pero yo no estaba haciendo más que una descripción. Nosotros tenemos el mismo problema, es decir, no es ni bueno ni malo, hay que saber lo que pasa y combatirlo. Bueno, creo que con el gobierno de Kast podemos tener un diálogo mucho más frontal, sincero, respecto a los problemas que podemos tener y a las necesidades de trabajo en común en las áreas importantes, nuestro comercio, nuestra frontera, nuestra integración, bueno, nuestra seguridad, son todos temas que hay que poner sobre la mesa en esta relación bilateral.

En ese encuentro también participó la actual ministra de Seguridad chilena, Trinidad Steinert. Considerando que usted ocupó ese mismo cargo, ¿le ofreció algún tipo de consejo en esa materia?

Ella estaba en la delegación oficial y ni bien terminamos el desayuno, ella se fue a la reunión con el presidente de la Nación de Argentina. Así que ahí mismo quedamos, intercambiamos teléfonos y ya quedamos en tener una reunión ahora que yo voy a estar lunes y martes en distintas conferencias en Chile. Más que consejos, es un intercambio de experiencias: qué te pasa, qué nos pasa, cómo combatiste este este problema, qué cosas hicimos nosotros que fueron exitosas, en qué cosas fracasamos. Ese diálogo sincero me parece que lo podemos tener con la ministra.

Y que no se asuste, porque son dos meses. Nosotros tuvimos una crisis a los dos meses exactos. Cuando habíamos entrado a Rosario tuvimos una crisis, nos mataron cuatro personas. La ciudad al otro día amaneció como una ciudad fantasma, nos mataron cuatro jóvenes a mansalva, fue terrible y pudimos remontar. Pusimos más fuerza, más coraje, más decisión y remontamos. Así que la seguridad es una materia difícil. La exigencia social hoy en Chile es muy alta, porque Chile tenía una seguridad mayor y perdió en los últimos, digamos, no sé, seis años, 10 años. Hace 10 años sus cifras eran mucho mejores que las que tiene ahora.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Entonces, hay que focalizarse. Yo voy a hablar con ella y le voy a dar mi mirada, más que una mirada, digamos, una charla para tratar de ayudar en lo que pueda, en mi experiencia, en lo que nosotros hicimos acá, que fue exitoso. Nosotros bajamos las tasas de homicidios, liberamos Rosario, que era una ciudad tomada por el narcotráfico, controlamos las fronteras, controlamos los homicidios en todo el país, bajamos un 20% de los delitos, así que creo que es una experiencia exitosa la de la Argentina. En otros planos tenemos bastantes problemas, pero este es exitoso, terminamos con la agitación social, con los piquetes. Así que vamos a charlar todo eso con la ministra y por supuesto dispuesta a ayudar y a escuchar también. Porque no es solamente ayudar, es también escuchar.

Usted mencionó el impasse que tuvo con la entonces ministra de Interior, Carolina Tohá, a propósito del informe de Hezbolá. A dos años de ese hecho, ¿cómo evalúa hoy esa polémica?

Yo lo que miro es que no hay que cerrarse, hay que escuchar. Cuando a uno le dicen mirá que te está pasando tal cosa, hay que investigarlo. A nosotros, por ejemplo, me acuerdo que en esa visita la ministra nos dijo: nos están entrando muchas armas de la Argentina. Y nosotros armamos un plan especial para el control de armas que podían pasar de la Argentina a Chile. No lo tomamos como algo negativo, sino como algo positivo, que nos abría a nosotros la posibilidad de encontrar cuáles eran esas arterias por las que estaban saliendo armas de la Argentina a Chile.

Así que cuando a mí me vienen y me dicen, ojo que en tal provincia tenés un enclave narco, bueno, adelante, vamos ahí. Es decir, tomar la información. La base de una buena política de seguridad es una buena información. Ni siquiera le digo inteligencia criminal. Con información que hasta inclusive uno la encuentra en fuentes abiertas uno puede hacer mucho. Entonces hay que tomar la información y no ofenderse nada más, pero bueno, ya está, ya pasó. Después yo hablé con la ministra anterior, tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono y después ellos intervinieron en la zona de Iquique, se dieron cuenta que tenían que hacer cosas ahí y las hicieron. No sé si alguna vez me reconocieron, pero no importa.

Con la llegada de Kast al gobierno, ¿qué medidas en común se están tomando con Argentina, especialmente en la lucha contra el crimen organizado?

Hay un avance muy importante, porque le diría que el avance es que tenemos como un triángulo virtuoso ahora. Tenemos un presidente en Bolivia que quiere combatir el narcotráfico, siendo un país productor de coca. tenemos un presidente en Chile que quiere combatir las organizaciones criminales y tenemos un presidente en la Argentina que quiere hacer lo mismo. Tenemos como un triángulo entre Argentina, Chile y Bolivia muy importante, la zona de Iquique, el paso de Jama, digamos la frontera norte. Después también tenemos que controlar la frontera sur, esa es con Chile, pero con Bolivia y con Chile tenemos ahí un triángulo de trabajo que controlaría muchísimo tanto el narcotráfico como el contrabando.

Galvarino Apablaza.

El gobierno de Kast calificó como “noticia lamentable” la fuga del exfrentista Galvarino Apablaza en Argentina, antes de ser extraditado por su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. ¿Este incidente complicó los vínculos bilaterales? ¿Qué respuesta pretende dar el gobierno de Milei para agilizar su captura?

En primer lugar, quiero contarle un poco todo lo que hicimos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Apablaza era un refugiado. El gobierno argentino lo protegía siendo un asesino. Nosotros lo que hicimos fue cambiar el dictamen, cambiamos a los miembros de esa comisión que habían considerado a un asesino como un refugiado, y teníamos otros casos más, el caso de Leonardo Bertulazzi, de las Brigadas Rojas italianas, y otros casos más. Cambiamos el reglamento para refugiarse en la Argentina, la Argentina no podía ser un refugio de asesinos, le sacamos la condición de refugiado a Apablaza, eso fue un trámite que nos llevó bastante tiempo. Luego eso tenía una instancia judicial más, porque si bien nosotros achicamos las instancias, él tenía la ley retroactiva, no tenía la nueva ley. Entonces aprovechó todo ese tiempo, nosotros no teníamos una orden de vigilancia de parte de la justicia en el mientras tanto, no podíamos hacer esa vigilancia, pero yo le aseguro que la Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza, de mandarlo a Chile, de extraditarlo. Ya la Corte Suprema de Justicia habilitó el camino y lo vamos a encontrar. Así que está toda la voluntad puesta en encontrar a Apablaza.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, negó este miércoles haber cometido “ningún delito” en una comparecencia ante el Congreso, en medio de sospechas de corrupción por su crecimiento patrimonial. ¿Cómo cree que afecta la situación de Adorni al gobierno de Milei?

El jefe de gabinete ha tomado un camino que es respetar el camino que está llevando adelante la justicia, está dando sus explicaciones y las está dando sin hacer nada rimbombante. Y ese es el camino elegido. La justicia yo creo que ya tiene todos los elementos en sus manos y decidirá si hay o no hay delito. Es algo que nosotros hemos decidido respetar desde el primer día, las decisiones judiciales. Así que no lo vamos a culpar. Él está rindiendo cuentas en la justicia y es ahí donde se va a dirimir su situación.

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich.

La semana pasada el presidente Milei confirmó que competirá por la reelección en 2027. Sin embargo, una encuesta de Suban Córdoba muestra que el 60,7% de los argentinos dice que no lo votaría. ¿Cuánto de ese rechazo cree que pasa por el actual panorama económico de Argentina?

La Argentina era un barrilete, con alta inflación, con déficit. Bueno, hemos logrado estabilizarnos después de muchos años. Los procesos de estabilización son duros. Fue duro en Grecia, fue duro en Portugal, hace muchos años fue duro en Israel, fue duro en Irlanda. Por qué no iba a ser duro en Argentina que veníamos de default en default, de problema en problema, de inflaciones altísimas. Así que aterrizar y lograr un plan de estabilización genera un momento duro.

Yo estoy segura de que lo vamos a pasar y que los números de ahora no van a reflejar lo que sucede el año que viene en las elecciones, porque estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que la Argentina no debería de haber abandonado nunca, un camino de credibilidad, de confianza, de vivir con superávit y no con déficit, de achicar la deuda, de lograr que la economía no esté subsidiada en un 100% como estaba. Nosotros importábamos gas, importábamos petróleo teniendo el yacimiento de Vaca Muerta, entonces estábamos patas para arriba. Ahora nos estamos poniendo bien, pero cuesta, son procesos largos y lo estamos haciendo por otro lado sin conflicto social, y con cambios legislativos importantes. Así que estamos en un momento donde la gente dice: ¿qué va a pasar con esto?, ¿seguirá?, ¿no seguirá? Pero todavía tenemos un año largo y medio hasta las elecciones, así que estamos confiados en que este camino de tanto esfuerzo que estamos haciendo va a dar resultados.

La prensa argentina apunta que desde su partido, el PRO, ya proyectan al expresidente Mauricio Macri como un posible candidato para 2027. ¿Cómo se ve en esa eventual disyuntiva de apoyar a Milei o Macri?

Yo no creo que el presidente Macri se presente, creo que él tiene un rol, creo que está apoyando con fuerza todas las leyes que está mandando el presidente Milei y creo que finalmente lo va a apoyar. Creo que no voy a tener esa disyuntiva.