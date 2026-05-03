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    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    El compromiso está programado para este domingo en el Old Trafford por la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Este fin de semana avanza la Fecha 35 de la Premier League, donde el Manchester United recibe la visita del Liverpool, en la lucha por ascender en la tabla local.

    Los Red Devils vienen de alzarse por 2-1 ante Brentford, mientras que su rival hizo lo propio al dejar un marcador 3-1 ante Crystal Palace.

    Cuándo juega Manchester United vs. Liverpool

    El partido del Manchester United contra Liverpool es este domingo 3 de mayo, a las 10:30 horas de la mañana en Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester United vs. Liverpool

    El partido del Manchester United contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    Además, la Premier League va de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester UnitedLiverpoolManchester United - LiverpoolDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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