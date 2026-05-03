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    Investigan doble homicidio consumado y un homicidio frustrado en San Ramón

    Dos hombres fallecieron producto de este hecho, mientras que una mujer se encuentra en riesgo vital y está siendo atendida en un centro asistencial.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Durante la madrugada de este domingo, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía concurrió hasta la calle Mariano Latorre en la comuna de San Ramón por el doble homicidio de dos hombres y el homicidio frustrado de una mujer.

    Todos ellos habrían sido atacados con un arma de fuego.

    Según el fiscal Sebastián Gana, las víctimas aparentemente son del sector y los hombres tenían 19 y 39 años respectivamente; mientras que la mujer, quien está siendo asistida en un centro de salud y se encuentra en riesgo vital, tiene 46 años.

    El fiscal informó que siguen las diligencias tanto para conocer los antecedentes de las víctimas como también para determinar la dinámica de los hechos y el motivo.

    Asimismo, dijo que, en el lugar, “hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy. Son alrededor de siete u ocho evidencias. Además, existe evidencia balística de hechos anteriores, pero que no corresponden a lo de hoy”.

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