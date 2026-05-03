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    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos

    El organismo informó que detectó y contuvo una anomalía en uno de sus sistemas, sin afectar la atención ni comprometer información de usuarios.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos.

    El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó este sábado que activó sus protocolos de resguardo y monitoreo reforzado en toda la red, tras las alertas emitidas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) sobre posibles actividades maliciosas en servicios públicos.

    A través de un comunicado, la institución señaló que, en ese contexto, se logró detectar y contener oportunamente una anomalía en un sistema institucional, sin que ello afectara la atención de salud ni implicara la extracción de datos de las personas.

    Desde Fonasa aseguraron que la red de salud se mantiene operando con normalidad en todo el país, descartando interrupciones en los servicios.

    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos

    Asimismo, indicaron que mantienen una coordinación permanente con la ANCI y un seguimiento continuo de la situación, advirtiendo que, de detectarse nuevos indicios, se adoptarán de inmediato las medidas correspondientes.

    Finalmente, el organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a reforzar medidas básicas de seguridad digital, como no compartir datos personales ni claves, y evitar interactuar con comunicaciones de origen desconocido.

    Alerta por posible filtración y críticas al sistema de ciberseguridad

    El pronunciamiento de Fonasa se da en medio de una alerta de ciberinteligencia detectada desde el 1 de mayo, que apuntó a una presunta brecha en la Tesorería General de la República (TGR) y posibles afectaciones a otros servicios públicos, lo que generó preocupación a nivel político y técnico.

    Según reportes iniciales, un atacante habría accedido a credenciales administrativas de alto nivel, lo que encendió las alarmas sobre eventuales vulneraciones a sistemas estatales.

    Ante este escenario, la ANCI confirmó que se encuentra investigando la situación, aunque hasta ahora no ha logrado verificar completamente la autenticidad ni el alcance de los datos comprometidos.

    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos

    En paralelo, la directora del organismo descartó que se trate de un ataque reciente, señalando que gran parte de la información difundida correspondería a datos filtrados en el pasado que fueron reorganizados y expuestos nuevamente.

    Pese a ello, parlamentarios de la Comisión de Ciencia y Tecnología advirtieron que el episodio refleja una debilidad estructural en la ciberseguridad del Estado, enfatizando que “los datos personales siguen dando vueltas sin control” y que el país requiere una estrategia más robusta y preventiva.

    Más sobre:FonasaCiberseguridadDatosANCI

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