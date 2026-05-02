Fiscalía y PDI identifican a estudiantes que escribieron amenazas de tiroteos en colegios de Iquique

La Fiscalía de Tarapacá junto a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron identificar a varios alumnos autores de rayados con amenazas de tiroteo en distintos colegios de Iquique. Algunos de ellos serán formalizados el 27 de mayo por el delito de amenazas.

La fiscal Virginia Aravena explicó que el Ministerio Público “inició diversas diligencias investigativas, agrupando hasta ahora un total de 70 denuncias por rayados que contenían amenazas de tiroteos u otros hechos de violencia en establecimientos educacionales de Iquique, Alto Hospicio y la provincia del Tamarugal”.

Con ello pudieron dar con el nombre de diez estudiantes como responsables de estos hechos , de los cuales cuatro son menores de 14 años, por lo que no resultan imputables por la legislación vigente. En cambio, los otros seis tienen edades entre 15 y 16 años, por tanto serán formalizados por el juzgado de garantía de la zona.

Sobre las sanciones que podrían recibir los responsables, la fiscal dijo que estos tendrían un régimen especial por su edad.

“Yo creo que se va a tener que adecuar la sanción, en este caso precisamente al carácter de adolescente. Hay infinitas posibilidades, como suspensiones condicionales, pero también pueden ser sometidos por ejemplo a trabajo a la comunidad”, comentó.

Aravena dijo que el sentido es responsabilizar a los adolescentes para que entiendan la gravedad de los hechos y para que la comunidad escolar también comprenda que esto afecta a las familias.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera de PDI Tarapacá informó que para esta investigación dispusieron de dos unidades especializadas, una de Alto Hospicio y otra de Iquique.

“En el trabajo del sitio del suceso que hemos realizado, se ha contado con la colaboración y el apoyo del laboratorio de criminalística y también, en un caso, con la brigada del cibercrimen, debido a que también se hizo llegar una amenaza a través de una plataforma de una red social”, señaló.

Además indicó que hay denuncias en más de 50 colegios de la región, aunque el número puede ir variando conforme avancen en las indagatorias.

El seremi de Educación de Tarapacá, Leonardo Gálvez, aseguró que las clases perdidas por estos hechos serán recuperadas en su totalidad y que un 95% de los colegios ya han mandado su calendario de recuperación.

Por su parte, el seremi de Seguridad de Tarapacá, Omar Salazar, reconoció la labor de la Fiscalía y dijo que “da la certeza de que estos hechos tienen algún tipo de sanción, por lo cual van a ser formalizados, en este caso seis. Esta es la primera etapa, pero nuestra policía va a seguir investigando”.

El director del SLEP Iquique, Najle Majluf, dijo que los colegios públicos han creado y actualizado protocolos ante situaciones de este tipo. “Hemos tenido acompañamiento a las duplas de convivencia y uno de los temas más potentes fue la posibilidad que nos dio el Ministerio Público de poder empezar una ruta de trabajo con fiscales en establecimientos educacionales, acompañando a nuestras comunidades”, explicó Majluf.