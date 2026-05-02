Arsenal recupera el tranco demoledor ante Fulham y llega encendido a las semifinales de la Champions frente al Atleti

El fútbol es un deporte de sensaciones. Y una goleada puede contribuir a levantar el ánimo en situaciones claves como, por ejemplo, una lucha por el título. Justamente eso es lo que le ocurrió al Arsenal, que recuperó la alegría tras golear por 3-0 al Fulham, en Emirates Stadium. Los Gunners siguen siendo punteros en la Premier League y llegan encendidos al partido de vuelta de las semifinales de Champions, contra el Atlético de Madrid.

Tras un angustiante triunfo frente a Newcastle, Arsenal tenía la misión de mejorar la cara y desplegar una buena actuación para afianzarse en el fútbol inglés. Esto se debe a que, más allá de obtener los tres puntos, la cercanía en la tabla con el Manchester City obliga a fijarse en la diferencia de goles como posible criterio para definir al campeón.

Bajo esa premisa, el equipo de Mikel Arteta salió decidido a machacar desde el comienzo. Y lo cierto es que los rojiblancos no tuvieron piedad. Con una desequilibrante versión de Bukayo Saka, el local rápidamente sacó diferencias notables en el marcador y en el estilo de juego. El habilidoso extremo inglés desbordó por la derecha, dejó sentado al mexicano Raúl Jiménez y toco rasante para Viktor Gyokeres. El sueco solo tuvo que empujarla para establecer el 1-0 a los 8′.

¡¡VOLVISTE, BUKAYO!! Infernal jugada de Saka para asistir a Gyokeres, que marcó el 1-0 de Arsenal vs. Fulham. ¡QUIEREN LA #PREMIERxESPN!



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Para el segundo gol, los protagonistas intercambiaron funciones. Gyokeres pasó a ser el asistidor y Saka a ser el finalizador. El centrodelantero nórdico arrastró rivales y le dejó el pasadizo totalmente despejado al extremo que, con todo el arco a disposición, fusiló al meta Bernd Leno a los 40′.

¡¡BUKAYOOOOO!! Saka y una definición TOP para el 2-0 de Arsenal vs. Fulham. ¡CÓMO ATACA EL 7!



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El vendaval ofensivo cerró con broche de oro en el primer tiempo gracias a una nueva anotación de Gyokeres (45′+3′), que ya acumula tres dianas en una semana si se tiene en cuenta su penal frente al Atleti. En esta ocasión, el sueco conectó un cabezazo tras un preciso centro de Leandro Trossard.

DOMINIO GUNNER: Gyokeres metió un gran cabezazo y firmó el 3-0 de Arsenal ante Fulham ¡ANTES DEL FINAL DEL PT!



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Con esta actuación, el Arsenal no solo se reencuentra con un tranco arrollador que parecía extraviado, sino que también se asegura una semana más como líder en Inglaterra: tiene 76 puntos, seis más que el City, que adeuda dos jornadas.

Ahora, la mente está puesta sobre las semifinales del próximo martes. En Londres, los Gunners serán anfitriones del conjunto dirigido por el Cholo Simeone, en una llave que está empatada en el global tras el 1-1 en Madrid.