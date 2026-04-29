SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Todo se definirá en Londres: Arsenal sale vivo de su visita a Atlético de Madrid por semifinales de la Champions

    El equipo británico rescató un valioso empate 1-1 de la capital hispana, partido que se definió por dos polémicos penales. El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo, en Londres.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en la ida de la segunda semifinal de la Champions. FOTO: UEFA.

    Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra protagonizaron una animada segunda semifinal de la Champions League. Tal vez no con la cantidad de goles del PSG contra Bayern Múnich, pero no exenta de emoción y buen fútbol. Un empate 1-1 en el que los ingleses sacaron un buen resultado, sobre todo, por lo que ocurrió en la capital hispana.

    Con la imagen viva del primer enfrentamiento en la ronda de los mejores cuatro equipos, este segundo acto prometía menos, al menos en el papel. Sin embargo, ese argumento poco importó a los hispanos que intentaron empujar a los ingleses hacia su arco.

    Pese a ello, la riqueza individual de los londinenses era suficiente para justificar su presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa. Así quedó de manifiesto a los 6’, cuando el brasileño Diego Martinelli y tampoco el zaguero ecuatoriano Piero Hincapié llegaron al centro de Noni Madueke, al segundo palo.

    Tras esos primeros minutos de intermitente agobio, los británicos tomaron el control de las acciones. Entonces, los madrileños retomaron su juego de sorpresa para desnivelar las acciones. Poco antes del cuarto de hora, el argentino Julián Álvarez puso a prueba a David Raya con un potente remate que obligó a una extrema reacción del golero hispano de los Gunners.

    Entonces, el trámite del encuentro ingresó en un eventual equilibrio, después de que ambos equipos no lograban sacarse ventajas. Aparente armonía que se rompió en la media hora de juego, cuando Madueke ensayó un potente disparo que se fue cerca del segundo palo del golero esloveno Jan Oblak.

    A tres minutos del descanso, llegó la primera polémica del partido, cuando la marca del zaguero eslovaco David Hanck sobre Viktor Gyökeres terminó en la caída de este último. El juez neerlandés Danny Makkelie no dudó en el cobro del penal y el sueco, víctima de la presunta falta, puso el 1-0 a los 44’.

    Tablas

    Sin embargo, los colchoneros reaccionaron en la segunda etapa. A sabiendas de que se alejaba la opción de una final, los dirigidos de Diego Simeone intentaron empujar a los británicos sobre su arco.

    A los 49 minutos, Julián Álvarez estuvo cerca de conseguir el empate con un apretado disparo que se fue junto a un palo. Instantes más tarde, los albirrojos lograron ventaja numérica en el contragolpe, pero Ademola Lookman y tampoco Antoine Griezmann -quien jugaba su último duelo e Champions en el Metropolitano- pudieron derrotar a Raya.

    Una reacción local que no demoró en subir al marcador. A los 54’, la mano del inglés Ben White obligó al árbitro a revisar el VAR para el cobro del penal. El transandino Álvarez no falló desde los doce pases y puso el 1-1, a los 56’.

    La igualdad parcial fue una inyección anímica para los dirigidos del Cholo. Un remate al horizontal de Griezmann, además de acciones sucesivas con aproximaciones de Álvarez y Lookman advirtieron sobre el ánimo de los ibéricos. Este último delantero, a los 74’, falló una inmejorable ocasión tras definir a las manos de Raya.

    Estabilidad en el marcador que se vio claramente amenazada a una docena de minutos del final. Hancko llegó a una pelota dividida con el jugador de Arsenal Eberechi Eze y el juez Makkelie cobró el penal. Tras revisar las imágenes, el árbitro reversó su veredicto y continuó el partido.

    Minutos finales que no decepcionaron al linaje del enfrentamiento. Los porteros se lucieron en cada lado y la serie acabó en una perfecta igualdad que solo podrá ser rota el próximo martes 5 de mayo, en la vuelta que se disputará en el Emirates de Londres.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueAtlético de MadridArsenal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El fin de una era: así fue la última producción de Electrolux antes de cerrar su fábrica en Maipú

    Putin expresa a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

    “Discusión egoísta” y “pelea chica”: el descargo de la ministra de Salud en medio de crispado ambiente por megarreforma

    “Estado en quiebra”: Segegob se compromete a iniciar proceso disciplinario ordenado por Contraloría por publicación

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    Lo más leído

    1.
    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    2.
    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    3.
    US$ 27 millones, aforo de 25 mil y techo: el proyecto de remodelación del Santa Laura que ilusiona a Unión Española

    US$ 27 millones, aforo de 25 mil y techo: el proyecto de remodelación del Santa Laura que ilusiona a Unión Española

    4.
    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    5.
    Con Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena: el nuevo directorio de Blanco y Negro que lidera Aníbal Mosa

    Con Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena: el nuevo directorio de Blanco y Negro que lidera Aníbal Mosa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    “Discusión egoísta” y “pelea chica”: el descargo de la ministra de Salud en medio de crispado ambiente por megarreforma
    Chile

    “Discusión egoísta” y “pelea chica”: el descargo de la ministra de Salud en medio de crispado ambiente por megarreforma

    “Estado en quiebra”: Segegob se compromete a iniciar proceso disciplinario ordenado por Contraloría por publicación

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    El fin de una era: así fue la última producción de Electrolux antes de cerrar su fábrica en Maipú
    Negocios

    El fin de una era: así fue la última producción de Electrolux antes de cerrar su fábrica en Maipú

    Powell seguirá en la Fed tras dejar la presidencia y el Senado despeja el camino a nominación de Kevin Warsh

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor
    Tendencias

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Todo se definirá en Londres: Arsenal sale vivo de su visita a Atlético de Madrid por semifinales de la Champions
    El Deportivo

    Todo se definirá en Londres: Arsenal sale vivo de su visita a Atlético de Madrid por semifinales de la Champions

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana

    Repasa el empate entre Atlético de Madrid y Arsenal por la semifinal de ida de la Champions League

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins
    Cultura y entretención

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    Putin expresa a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria
    Mundo

    Putin expresa a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura