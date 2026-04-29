Todo se definirá en Londres: Arsenal sale vivo de su visita a Atlético de Madrid por semifinales de la Champions

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en la ida de la segunda semifinal de la Champions. FOTO: UEFA.

Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra protagonizaron una animada segunda semifinal de la Champions League. Tal vez no con la cantidad de goles del PSG contra Bayern Múnich, pero no exenta de emoción y buen fútbol. Un empate 1-1 en el que los ingleses sacaron un buen resultado, sobre todo, por lo que ocurrió en la capital hispana.

Con la imagen viva del primer enfrentamiento en la ronda de los mejores cuatro equipos, este segundo acto prometía menos, al menos en el papel. Sin embargo, ese argumento poco importó a los hispanos que intentaron empujar a los ingleses hacia su arco.

Pese a ello, la riqueza individual de los londinenses era suficiente para justificar su presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa. Así quedó de manifiesto a los 6’, cuando el brasileño Diego Martinelli y tampoco el zaguero ecuatoriano Piero Hincapié llegaron al centro de Noni Madueke, al segundo palo.

Tras esos primeros minutos de intermitente agobio, los británicos tomaron el control de las acciones. Entonces, los madrileños retomaron su juego de sorpresa para desnivelar las acciones. Poco antes del cuarto de hora, el argentino Julián Álvarez puso a prueba a David Raya con un potente remate que obligó a una extrema reacción del golero hispano de los Gunners.

Entonces, el trámite del encuentro ingresó en un eventual equilibrio, después de que ambos equipos no lograban sacarse ventajas. Aparente armonía que se rompió en la media hora de juego, cuando Madueke ensayó un potente disparo que se fue cerca del segundo palo del golero esloveno Jan Oblak.

A tres minutos del descanso, llegó la primera polémica del partido, cuando la marca del zaguero eslovaco David Hanck sobre Viktor Gyökeres terminó en la caída de este último. El juez neerlandés Danny Makkelie no dudó en el cobro del penal y el sueco, víctima de la presunta falta, puso el 1-0 a los 44’.

Tablas

Sin embargo, los colchoneros reaccionaron en la segunda etapa. A sabiendas de que se alejaba la opción de una final, los dirigidos de Diego Simeone intentaron empujar a los británicos sobre su arco.

A los 49 minutos, Julián Álvarez estuvo cerca de conseguir el empate con un apretado disparo que se fue junto a un palo. Instantes más tarde, los albirrojos lograron ventaja numérica en el contragolpe, pero Ademola Lookman y tampoco Antoine Griezmann -quien jugaba su último duelo e Champions en el Metropolitano- pudieron derrotar a Raya.

Una reacción local que no demoró en subir al marcador. A los 54’, la mano del inglés Ben White obligó al árbitro a revisar el VAR para el cobro del penal. El transandino Álvarez no falló desde los doce pases y puso el 1-1, a los 56’.

La igualdad parcial fue una inyección anímica para los dirigidos del Cholo. Un remate al horizontal de Griezmann, además de acciones sucesivas con aproximaciones de Álvarez y Lookman advirtieron sobre el ánimo de los ibéricos. Este último delantero, a los 74’, falló una inmejorable ocasión tras definir a las manos de Raya.

Estabilidad en el marcador que se vio claramente amenazada a una docena de minutos del final. Hancko llegó a una pelota dividida con el jugador de Arsenal Eberechi Eze y el juez Makkelie cobró el penal. Tras revisar las imágenes, el árbitro reversó su veredicto y continuó el partido.

Minutos finales que no decepcionaron al linaje del enfrentamiento. Los porteros se lucieron en cada lado y la serie acabó en una perfecta igualdad que solo podrá ser rota el próximo martes 5 de mayo, en la vuelta que se disputará en el Emirates de Londres.