Muere Taty Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los DD.HH. en Argentina

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años tras haber dedicado cerca de medio siglo de su vida a luchar en favor de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, con el objetivo de que “nunca más” vuelvan a repetirse los crímenes de la última dictadura militar del país vecino.

“Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo” , escribió la organización que la mujer lideró, en un comunicado en que sus integrantes demostraron su gratitud por el “compromiso, militancia y ternura” de Almeida a lo largo de los años, junto con enseñarles que “amar es resistir” y que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

🖤Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara.

COMUNICADO DE PRENSA ➡️ https://t.co/nP8jITgaVn pic.twitter.com/wahaNJVcJl — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) June 14, 2026

Nacida el 28 de junio de 1930 en Buenos Aires, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, más conocida como Taty Almeida, ejerció como maestra hasta que nacieron sus tres hijos. Desde ese momento se convirtió en ama de casa hasta que el 17 de junio de 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) secuestró a uno de ellos: Alejandro Almeida, quien tenía solo 20 años.

Consciente de que, a pesar de haber crecido en una familia en la que abundaban los militares, no conseguiría recuperar a su hijo si buscaba ayuda entre las fuerzas castrenses, Almeida supo de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo en 1979 y se unió a ellas.

Desde entonces no volvió a separarse de la lucha que unía a tantas mujeres que, cubriendo sus cabezas con pañuelos blancos, clamaban por la memoria, la verdad y la justicia de sus hijos secuestrados durante la dictadura.

“Así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, Alejandro me parió” , fue una de las frases que Almeida pronunció en una de sus múltiples intervenciones a lo largo de casi medio siglo de luchar por encontrar a un hijo que hasta hoy sigue desaparecido.

Prometiendo cuidar de su memoria y de la de su hijo llevando su legado “a cada rincón”, la organización afirmó que cada vez que alce la voz por “los 30.000” -cifra que los organismos de Derechos Humanos utilizan en su lucha en el país-, también la harán “presente” a ella.

“Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que ‘nunca más’; de defender la memoria, la verdad y la Justicia como vos nos enseñaste” , reza el comunicado, añadiendo que la recordarán “en cada ‘presentes, ahora y siempre’, en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia”.

Tras conocerse la noticia de la partida de Almeida, una de las primeras voces del espectro político en pronunciarse fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la reivindicó como una “luchadora incansable” que honró la vida, de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

Poco después, el exmandatario boliviano Evo Morales también despidió a la líder de las Madres de Plaza de Mayo, calificándola como “una histórica luchadora y referente por los Derechos Humanos”.

“La recuerdo con cariño, sobre todo porque nos acompañó después del Golpe de Estado de 2019 y siempre me recalcó su honesta admiración por la lucha del pueblo boliviano”, apuntó Morales en una publicación en X.