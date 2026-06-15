SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Muere Taty Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los DD.HH. en Argentina

    A los 95 años falleció Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, quien dedicó medio siglo de su vida a la búsqueda de memoria, verdad y justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro en 1975.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida. Foto: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Facebook)/Europa Press - Archivo. MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FU

    La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años tras haber dedicado cerca de medio siglo de su vida a luchar en favor de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, con el objetivo de que “nunca más” vuelvan a repetirse los crímenes de la última dictadura militar del país vecino.

    “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo”, escribió la organización que la mujer lideró, en un comunicado en que sus integrantes demostraron su gratitud por el “compromiso, militancia y ternura” de Almeida a lo largo de los años, junto con enseñarles que “amar es resistir” y que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

    Nacida el 28 de junio de 1930 en Buenos Aires, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, más conocida como Taty Almeida, ejerció como maestra hasta que nacieron sus tres hijos. Desde ese momento se convirtió en ama de casa hasta que el 17 de junio de 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) secuestró a uno de ellos: Alejandro Almeida, quien tenía solo 20 años.

    Consciente de que, a pesar de haber crecido en una familia en la que abundaban los militares, no conseguiría recuperar a su hijo si buscaba ayuda entre las fuerzas castrenses, Almeida supo de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo en 1979 y se unió a ellas.

    Desde entonces no volvió a separarse de la lucha que unía a tantas mujeres que, cubriendo sus cabezas con pañuelos blancos, clamaban por la memoria, la verdad y la justicia de sus hijos secuestrados durante la dictadura.

    “Así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, Alejandro me parió”, fue una de las frases que Almeida pronunció en una de sus múltiples intervenciones a lo largo de casi medio siglo de luchar por encontrar a un hijo que hasta hoy sigue desaparecido.

    Prometiendo cuidar de su memoria y de la de su hijo llevando su legado “a cada rincón”, la organización afirmó que cada vez que alce la voz por “los 30.000” -cifra que los organismos de Derechos Humanos utilizan en su lucha en el país-, también la harán “presente” a ella.

    “Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que ‘nunca más’; de defender la memoria, la verdad y la Justicia como vos nos enseñaste”, reza el comunicado, añadiendo que la recordarán “en cada ‘presentes, ahora y siempre’, en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia”.

    Tras conocerse la noticia de la partida de Almeida, una de las primeras voces del espectro político en pronunciarse fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la reivindicó como una “luchadora incansable” que honró la vida, de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

    Poco después, el exmandatario boliviano Evo Morales también despidió a la líder de las Madres de Plaza de Mayo, calificándola como “una histórica luchadora y referente por los Derechos Humanos”.

    “La recuerdo con cariño, sobre todo porque nos acompañó después del Golpe de Estado de 2019 y siempre me recalcó su honesta admiración por la lucha del pueblo boliviano”, apuntó Morales en una publicación en X.

    Más sobre:ArgentinaTaty AlmeidaMadres de Plaza de MayoMuerteDesaparecidosDictadura militarJusticiaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líderes mundiales celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán pero advierten que Teherán no debe tener armas nucleares

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    2.
    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

    3.
    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    4.
    Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

    Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

    5.
    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    6.
    Líderes mundiales celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán pero advierten que Teherán no debe tener armas nucleares

    Líderes mundiales celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán pero advierten que Teherán no debe tener armas nucleares

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes
    Chile

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes
    Negocios

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Muere Taty Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los DD.HH. en Argentina
    Mundo

    Muere Taty Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los DD.HH. en Argentina

    Líderes mundiales celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán pero advierten que Teherán no debe tener armas nucleares

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano