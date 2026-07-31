“Conmigo no”: el insólito empujón del árbitro Wilmar Roldán a Leandro Paredes en el duelo de O’Higgins ante Boca Juniors

Corría el minuto 67 del duelo entre O’Higgins y Boca Juniors, por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio El Teniente. Los de Rancagua buscaban un gol para igualar la serie luego de la derrota la semana pasada en La Bombonera.

Un ataque local fue cortado con una dura infracción de Jorge Figal sobre Martín Sarrafiore, quien se quedó revolcando de dolor en el césped. Esta acción encendió la chispa. El árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán, caminó despacio hacia donde el central argentino para amonestarlo, pero en ese momento se le cruzó Leandro Paredes.

El mediocampista, que viene de una polémica final de la Copa del Mundo en la que terminó a los golpes con los futbolistas españoles, le sacó la mano a Roldán, quien lo estaba intentando correr para amonestar a Figal. En ese instante, mientras le enseñaba la amarilla al defensor, empujó fuerte al capitán Xeneize y le advirtió: “Conmigo no”.

Aunque Paredes no se quedó, porque se volvió a acercar al colombiano, para hablarle con una irónica sonrisa, mientras el resto de los futbolistas de Boca intentaban separarlos. Incluso, pareció que en algún momento el juez hizo el gesto de llevarse la mano al bolsillo para sacar la roja, pero se arrepintió.

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O'Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2XG1BTRw8p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Al final, el volante continuó en el campo, a pesar de este cruce y hasta ejecutó el primer lanzamiento penal en la serie en la que el elenco argentino se impuso a O’Higgins y se metió en octavos del segundo torneo más importante del continente. En la ronda de los 16 mejores equipos deberán medir fuerzas contra Deportivo Recoleta de Paraguay.