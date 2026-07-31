SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    El organismo informó el inicio del procedimiento de la medida, que recae en el Comité Olímpico de Chile

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis. MATIAS SALAS/PHOTOSPORT

    El IND informó a la Federación de Tenis de Chile el inicio del procedimiento para designar un administrador externo. La decisión fue comunicada mediante un oficio firmado por el director subrogante, Juan Pablo Salgado.

    La determinación se conoce en medio de la crisis institucional que atraviesa la federación tras la impugnada elección de Milovan Kegevic como presidente y los cuestionamientos al organismo por su actuación en la crisis.

    “Ha estimado procedente dar inicio al procedimiento de designación de un administrador externo respecto de la referida organización, en los términos establecidos en el artículo 40 J de la Ley 19.712, y 11 y siguientes del Decreto 20, de 2017, que aprueba el nuevo Reglamento de Federaciones Deportivas Nacionales”, establece el documento enviado por el IND.

    La decisión fue adoptada “atendidos los resultados del análisis de la gestión actual de la Federación Deportiva Nacional de Tenis contenidos en los documentos individualizados en el antecedente de esta presentación”.

    “Habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de la situación organizacional y financiera de la federación, los departamentos de Alto Rendimiento y de Fiscalización de Organizaciones Deportivas de este Instituto, mediante los informes del antecedente, cuyas copias se acompañan en esta oportunidad, recomendaron la designación de un administrador externo, en los términos establecidos en el citado artículo 40 J de la Ley 19.712, designación que recaerá para estos efectos en el Comité Olímpico de Chile”, sostiene el IND.

    El organismo cita el artículo 11 del Reglamento de Federaciones Deportivas Nacionales. “Se encuentra inhabilitada para recibir recursos de este Instituto, cuando muestre una gestión deficitaria de manera objetiva, cuestión que, en lo que interesa, se verifica cuando existan una o más denuncias fundadas que comprometan gravemente los intereses de la FND, lo que deberá ser refrendado por los informes de los Departamentos o Unidades de Alto Rendimiento, Fiscalización, Rendición de Cuentas y Organizaciones Deportivas del IND”, apunta.

    “Se entiende que la denuncia es fundada cuando se sustenta en antecedentes de cualquier naturaleza que hagan presumir su seriedad y es realizada por cualquier órgano interno de la federación respectiva, personas naturales integradas en la estructura federativa o terceros, tal como consta en los antecedentes individualizados en el presente oficio”, agrega.

    El IND informó a la Federación de Tenis que cuenta con un plazo de 10 días desde la notificación para realizar observaciones.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoINDFederación de TenisMilovan Kegevic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    ¿Y Colo Colo? Vozinha está inscrito en un evento en Río de Janeiro durante agosto

    ¿Y Colo Colo? Vozinha está inscrito en un evento en Río de Janeiro durante agosto

    3.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    4.
    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

    5.
    “Pasa por difícil momento familiar, quiere regresar a Colo Colo”: en Argentina destapan la intención de Carlos Palacios

    “Pasa por difícil momento familiar, quiere regresar a Colo Colo”: en Argentina destapan la intención de Carlos Palacios

    6.
    La burla de Coquimbo a Colo Colo por la incertidumbre del fichaje de Vozinha

    La burla de Coquimbo a Colo Colo por la incertidumbre del fichaje de Vozinha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”
    Chile

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    Tribunal autoriza viaje del general (r) Ricardo Yáñez a Brasil: participará en cumbre de seguridad

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa
    Negocios

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”
    El Deportivo

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

    Flamengo sube la puntería: oferta de Medio Oriente pone a Pulgar como el chileno mejor pagado del planeta

    Gianni infantino recibe otro golpe: Asia se suma al rechazo a la propuesta de venta del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”
    Cultura y entretención

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España
    Mundo

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Rusia advierte de que el aumento de los ataques ucranianos pone en riesgo cualquier “perspectiva de paz”

    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto