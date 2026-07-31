Repasa la derrota de O’Higgins frente a Boca Juniors por penales en la Copa Sudamericana

¡VUELVE PAREDES! Aranda, Villa y Merentiel, el ataque de Boca para defender el 1-0 conseguido en la ida ante O'Higgins por los Playoffs de la #Sudamericana.



⏰ 21:30hs. (Arg) | 20:30hs. (Chi)



ℹ️ @EmilianoRaddi



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