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    EN VIVO

    Repasa la derrota de O’Higgins frente a Boca Juniors por penales en la Copa Sudamericana

    El cuadro celeste cayó ante el equipo argentino en la definición desde los 12 pasos. Los xeneizes avanzan a octavos de final. Revive todos los detalles del encuentro en el siguiente relato virtual

    O'Higgins enfrenta a Boca por la Copa Sudamericana. Foto: @OHigginsoficial.

    Actualizar el relato

    O’Higgins 1-0 Boca Juniors

    Global 1-1

    Penales 3-4

    Hasta la próxima

    Vive toda la Liga de Primera en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Gol de Boca y avanza

    Blanco le pega cruzado y rasante y clasifica a Boca.

    Gol de O’Higgins

    Brizuela le pega cruzado y anota.

    Se lo pierde Boca

    Aranda cancherea. La pica. Ataja Carabalí.

    Se lo pierde O’Higgins

    Pavez le pega al primer palo. A media altura. Ataja Montero.

    Gol de Boca

    Figal le pega fuerte y al medio. Convierte.

    Se lo pierde O’Higgins

    Vecino le pega por sobre el arco. Falla.

    Gol de Boca

    Merentiel le pega fuerte arriba y convierte.

    Gol O’Higgins

    Castillo le pega al centro y convierte.

    Gol de Boca

    Paredes al primer palo y engaña a Carabalí.

    Gol de O’Higgins

    González le da al palo y luego entra ese balón.

    Final

    El partido termina y el ganador se definirá a penales.

    Otra de Carabalí

    92′. Aranda remata entre dos defensas celestes y el portero vuelve a salvar a O’Higgins.

    Tarjeta Amarilla

    91′. Faúndez es amonestado en O’Higgins por falta.

    Minutos agregados

    90′. Se le añaden 4 minutos más a este partido.

    Carabalí

    89′. Aranda intenta ponerla en el ángulo contrario y el portero de O’Higgins vuela para salvar a su equipo.

    El palo

    Tarjeta Amarilla

    82′. Avilés es amonestado en O’Higgins por falta.

    Tarjeta Amarilla

    79′. Flores es amonestado en Boca por falta.

    Cambios

    Palo

    77′. Flores remata para Boca y el travesaño salva a O’Higgins.

    1-0

    La apertura de la cuenta

    72′. González la agarra de aire tras un mal despeje de Boca y O’Higgins iguala la serie.

    Gooooooooooooool de O’Higgins

    Lo tuvo Boca

    69′. Aranda encabeza una contra y su disparo le saca pintura al poste celeste.

    Tarjeta Amarilla

    68′ Paredes es amonestado en Boca por falta.

    Chance

    66′. Brizuela le gana a todos por aire y ese balón le hace la vista al arco de Boca.

    Tarjeta Amarilla

    65′. Lozano es amonestado en Boca por falta.

    Cambio

    62′ Yáñez reemplaza a Rabello en O’Higgins.

    Cambio

    57′. Flores ingresa por Villa en Boca Juniors.

    Cabezazo

    56′. Brizuela gana en el área de Boca. Elevado.

    Remate

    55′. Castillo ve adelantado al portero de Boca y dispara. Desviado.

    Centro

    49′. Boca busca por arriba. Saca la defensa celeste.

    Segundo tiempo

    45′. Comienza la segunda parte en Rancagua.

    Descanso

    Termina la primera parte. Fue más O’Higgins. No logró plasmar ese dominio en el marcados y eso le puede pesar.

    Era gol de O’Higgins

    45′+2′. Pavez remata cruzado y ese balón no se cóló en el ángulo por muy poco.

    Tiempo agregado

    45′. Se añaden 3 minutos más a esta primera parte.

    O’Higgins es más

    40′. Los celestes dominan y merodean el área de Boca. Deben concretar.

    Tiro de distancia

    32′. Merentiel encabeza una contra para Boca. Le pega desde lejos. Elevado.

    Remate

    31′. Castillo busca desde una banda. Logra un córner para O’Higgins.

    Pausa de Hidratación

    Vive toda la Copa Sudamericana en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Buena jugada

    20′. González termina una gran jugada colectiva de O’Higgins y su remate da en Lozano y se va fuera.

    Cerca

    12′. González remata desde la línea del área y ese balón se fue muy cerca del poste xeneize.

    Salvada

    9′. Aranda se pasa un par de jugadores de O’Higgins y remata. Un defensa aparece justo para interponerse entre el arco y el balón.

    Posesión

    8′. Boca tiene más la pelota que O’Higgins. Aún no crea gran peligro.

    Ida y vuelta

    4′. Ambos equipos salieron a buscar el gol que les de la chance de clasificar.

    Comienza el partido

    O’Higgins ya juega ante Boca en Rancagua.

    El 11 de O’Higgins

    La formación de Boca

    Definición

    O’Higgins debe ganarle por dos goles a Boca para avanzar. Si le gana por la mínima, penales. Si gana Boca o empatan, clasifica Boca.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaO'HigginsBoca JuniorsO'Higgins vs Boca JuniorsFútbol en vivoFútbol

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