Repasa la derrota de O’Higgins frente a Boca Juniors por penales en la Copa Sudamericana
El cuadro celeste cayó ante el equipo argentino en la definición desde los 12 pasos. Los xeneizes avanzan a octavos de final. Revive todos los detalles del encuentro en el siguiente relato virtual
Actualizar el relato
O’Higgins 1-0 Boca Juniors
Global 1-1
Penales 3-4
Hasta la próxima
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Gol de Boca y avanza
Blanco le pega cruzado y rasante y clasifica a Boca.
Gol de O’Higgins
Brizuela le pega cruzado y anota.
Se lo pierde Boca
Aranda cancherea. La pica. Ataja Carabalí.
Se lo pierde O’Higgins
Pavez le pega al primer palo. A media altura. Ataja Montero.
Gol de Boca
Figal le pega fuerte y al medio. Convierte.
Se lo pierde O’Higgins
Vecino le pega por sobre el arco. Falla.
Gol de Boca
Merentiel le pega fuerte arriba y convierte.
Gol O’Higgins
Castillo le pega al centro y convierte.
Gol de Boca
Paredes al primer palo y engaña a Carabalí.
Gol de O’Higgins
González le da al palo y luego entra ese balón.
Final
El partido termina y el ganador se definirá a penales.
Otra de Carabalí
92′. Aranda remata entre dos defensas celestes y el portero vuelve a salvar a O’Higgins.
Tarjeta Amarilla
91′. Faúndez es amonestado en O’Higgins por falta.
Minutos agregados
90′. Se le añaden 4 minutos más a este partido.
Carabalí
89′. Aranda intenta ponerla en el ángulo contrario y el portero de O’Higgins vuela para salvar a su equipo.
El palo
Tarjeta Amarilla
82′. Avilés es amonestado en O’Higgins por falta.
Tarjeta Amarilla
79′. Flores es amonestado en Boca por falta.
Cambios
Palo
77′. Flores remata para Boca y el travesaño salva a O’Higgins.
1-0
La apertura de la cuenta
72′. González la agarra de aire tras un mal despeje de Boca y O’Higgins iguala la serie.
Gooooooooooooool de O’Higgins
Lo tuvo Boca
69′. Aranda encabeza una contra y su disparo le saca pintura al poste celeste.
Tarjeta Amarilla
68′ Paredes es amonestado en Boca por falta.
Chance
66′. Brizuela le gana a todos por aire y ese balón le hace la vista al arco de Boca.
Tarjeta Amarilla
65′. Lozano es amonestado en Boca por falta.
Cambio
62′ Yáñez reemplaza a Rabello en O’Higgins.
Cambio
57′. Flores ingresa por Villa en Boca Juniors.
Cabezazo
56′. Brizuela gana en el área de Boca. Elevado.
Remate
55′. Castillo ve adelantado al portero de Boca y dispara. Desviado.
Centro
49′. Boca busca por arriba. Saca la defensa celeste.
Segundo tiempo
45′. Comienza la segunda parte en Rancagua.
Descanso
Termina la primera parte. Fue más O’Higgins. No logró plasmar ese dominio en el marcados y eso le puede pesar.
Era gol de O’Higgins
45′+2′. Pavez remata cruzado y ese balón no se cóló en el ángulo por muy poco.
Tiempo agregado
45′. Se añaden 3 minutos más a esta primera parte.
O’Higgins es más
40′. Los celestes dominan y merodean el área de Boca. Deben concretar.
Tiro de distancia
32′. Merentiel encabeza una contra para Boca. Le pega desde lejos. Elevado.
Remate
31′. Castillo busca desde una banda. Logra un córner para O’Higgins.
Pausa de Hidratación
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Buena jugada
20′. González termina una gran jugada colectiva de O’Higgins y su remate da en Lozano y se va fuera.
Cerca
12′. González remata desde la línea del área y ese balón se fue muy cerca del poste xeneize.
Salvada
9′. Aranda se pasa un par de jugadores de O’Higgins y remata. Un defensa aparece justo para interponerse entre el arco y el balón.
Posesión
8′. Boca tiene más la pelota que O’Higgins. Aún no crea gran peligro.
Ida y vuelta
4′. Ambos equipos salieron a buscar el gol que les de la chance de clasificar.
Comienza el partido
O’Higgins ya juega ante Boca en Rancagua.
El 11 de O’Higgins
La formación de Boca
Definición
O’Higgins debe ganarle por dos goles a Boca para avanzar. Si le gana por la mínima, penales. Si gana Boca o empatan, clasifica Boca.
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