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    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    El abogado Eduardo Godoy gestiona la sociedad que esta semana volvió a ser dueña del 90% de las cuotas del fondo Tactical Sport. "Por ahora no está la idea de remover al directorio", dice, sobre Azul Azul. Cualquier cambio, anticipa, se resolverá tras la junta de acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., que se realizará en septiembre.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El abogado Eduardo Godoy Hales suma décadas de experiencia como liquidador y así lo recordó cuando declaró como testigo en la causa penal del caso Sartor, la semana pasada. “Desde hace 26 años me dedico preferentemente a materias de orden concursal”, le dijo a un asistente de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que lleva el caso. Desde 2011, Godoy integra la nómina nacional de síndicos de quiebra y luego, tras la reforma legal, la nómina de liquidadores concursales, que conforman cerca de 130 personas.

    Ya estuvo en algunos procesos mediáticos, como la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo, junto al síndico Juan Carlos Saffie, y el caso Factop. Esta semana firmó con Michael Clark la resciliación del contrato que se firmó en diciembre de 2024 y que permitió que el ex presidente de Azul Azul comprara el 90% de las cuotas de Tactical Sport, dueña a su vez del 63,07% de Azul Azul. Con ello, la propiedad del 90% de las cuotas de Tactical Sport volvió a Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de los ex socios del grupo financieros, hoy intervenida por el liquidador Godoy, cargo que asumió el 3 de junio pasado.

    Y si antes participó en la definición del futuro de Colo Colo; ahora lo hará con la Universidad de Chile. El abogado de la Universidad Católica sitúa aquel paralelo en el plano profesional. “Yo era un joven abogado, no tenía muchos años de titulado y trabajaba con Juan Carlos Saffie y me tocó participar en la quiebra de Colo Colo y hoy día me toca profesionalmente volver a estar ligado a otro club. Pero esto es como un profesional, como un médico que atiende a tu mamá, a tu suegra, y no hace distingo: yo presto un servicio profesional, que trato de hacerlo de la forma más correcta posible y soy supervigilado por la Superintendencia, por los acreedores y el tribunal y trato de hacerlo de la forma más correcta y objetiva posible”, dice Godoy a La Tercera.

    El abogado de la Universidad Católica dice que por ahora no empujará cambios en el directorio de Azul Azul y que una eventual venta de las acciones se resolverá en septiembre, cuando se realice la junta de acreedores.

    Usted se transforma en el representante del principal accionista de Azul a Azul. ¿Va a pedir que se modifique el directorio de Azul a Azul?

    -Como primera corrección, yo no soy el representante del accionista, porque el accionista sigue siendo el fondo Tactical Sport y la administradora del fondo Tactical Sport es una compañía que todavía tiene que regularizar su administración.

    Técnicamente entonces, ¿quién es el administrador de Tactical Sport?

    -Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados Sociedad Anónima, que es una sociedad cuyo propietario es un 99% de Asesoría y Inversiones Sartor, que es el tenedor del 90% del fondo, y un 1% que es de una sociedad que es Inversiones Quisis, que pertenece a don Pedro Pablo Larraín.

    Pero usted es el liquidador de la sociedad que es dueña del 99% de esa administradora...

    -Por eso mismo estamos tratando de regularizar la administración de esa sociedad, porque tenía un directorio que estaba en una situación un poco compleja, habían renunciado varios. Entonces, estamos tratando de regularizar la situación administrativa de esa sociedad y una vez que tengamos el control de aquella, y podamos entender cuál es la situación del fondo, vamos a poder tomar otras decisiones y resoluciones. Ahora hay que ir paso a paso. Por ahora, no está dentro del calendario tomar decisiones respecto de cambios de directorio en el directorio de Azul Azul.

    ¿Por qué? Usted podría empujar un cambio en el directorio de Azul Azul, que fue elegido por accionistas que hoy día no están...

    -El directorio cuando es nombrado en una sociedad anónima adquiere independencia del accionista y, por lo tanto, yo lo que sí reclamo es que el directorio se comporte con esa independencia y con ese deber fiduciario en favor de la sociedad. Por ahora, en la medida que eso se cumpla, no lo voy a cambiar: el directorio está vigente, sin perjuicio de que la junta de acreedores podrá en su minuto discutir y acordar situaciones respecto de este tema que no son de mi resorte exclusivo.

    ¿Cuándo se produce la reunión de acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A.?

    -La junta de acreedores está fijada para el 3 de septiembre.

    -Pero aún está pendiente también un reclamo en la Corte de Apelaciones de esta liquidación. ¿Aún existe un limbo judicial sobre el futuro de Asesoría de Inversiones Sartor S.A.?

    -Sí, efectivamente, pero mientras exista, mientras esté la resolución (de liquidación), independiente de la apelación, la junta de acreedores y el liquidador son quienes administran. La idea es poder realizar las acciones de control y administración que sean necesarias. Pero por ahora no está la idea de remover al directorio, en la medida que cumplan con sus deberes fiduciarios y no existan situaciones especiales.

    Su misión es recuperar el dinero de los acreedores. Un activo relevante del 63,07% de Azul Azul. ¿Pretende venderlo?

    -Mi deber es con los acreedores y es tratar de recuperar el máximo valor de los activos que tenga la empresa. Por lo tanto, yo en principio no pretendo intervenir directamente en la administración deportiva, que debe quedar en los entes institucionales de la sociedad anónima Azul Azul. Obviamente, yo tengo la obligación legal de vender los activos de la sociedad y ese es un resorte que le corresponde por ley a la junta de acreedores: trataremos de idear la forma más transparente, de acuerdo a las normas concursales, para venderlo y obtener la mayor recuperación posible.

    Deduzco entonces de su respuesta que cualquier venta de Azul Azul sólo se puede activar en septiembre, cuando se realice la junta de acreedores.

    -Totalmente, no hay ninguna posibilidad de venderlo anticipadamente.

    ¿Cómo se imagina un proceso de venta?

    -Un proceso de venta lo más abierto, público y transparente posible con obligaciones de KYC (Know Your Costumer) respecto de los interesados, de modo tal que tengamos claridad de que obtenemos la mejor oferta y en lo posible, con el mayor cuidado de la institución y el nombre de la Universidad de Chile, que es una institución que nos pertenece a todos los chilenos y que es parte relevante de la historia de este país.

    ¿Las acciones de Azul Azul están embargadas? Para proceder a cualquier venta hay que levantar ese embargo o llegar a un acuerdo con el acreedor que consiguió ese embargo.

    -Sí, lo que pasa es que nosotros no somos los titulares de las acciones; somos los titulares de cuotas del fondo, que no están hoy día embargadas. Entonces sí, el fondo hoy día todo su activo lo tiene embargado por una sociedad que se llama Inversiones Cerro el Plomo, que está ligado a otro de los fondos de inversiones que administra una Administradora General de Fondos del mercado.

    Que es Toesca. Lo que parece más razonable es vender las acciones de Azul Azul, no las cuotas...

    -Eso es un punto que vamos a tener que resolver en su minuto porque claramente la estructura que se había dado Sartor para gestionar este activo no es el más razonable y probablemente haya que liquidar el fondo y, de ese modo, llegar a las acciones directamente de Azul Azul y poder vender el activo directo y no indirectamente.

    Más sobre:NegociosEmpresasAzul Azul

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