Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

Cuando el gobierno de Donald Trump resolvió elevar desde el 10% al 12,5% el arancel para parte de las exportaciones chilenas, la estrategia inicial de La Moneda fue responder por la vía diplomática.

Cancillería emitió una declaración pública rechazando los fundamentos utilizados por la administración estadounidense para justificar el alza arancelaria, defendió los estándares laborales del país y anunció el inicio de gestiones para revisar la medida. En paralelo, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, comenzó una ronda de entrevistas en las que insistió en que el objetivo era concentrarse en la negociación técnica y evitar una escalada con uno de los principales socios comerciales de Chile.

Pero en el transcurso de una semana, el tema derivó en un problema político al interior del gabinete, donde distintos ministros comenzaron a expresar públicamente su molestia con la medida, obligando finalmente al canciller Francisco Pérez Mackenna a salir a ordenar el mensaje y reafirmar que es su ministerio el que conduce la estrategia frente a Washington.

La situación comenzó a tensionarse el lunes, cuando el ministro de Defensa, Fernando Barros, endureció el tono en una entrevista con Radio Infinita. “Aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión por un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el trabajo forzoso, una suerte de castigo por esclavismo, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, afirmó.

Al día siguiente fue el turno del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien elevó aún más el tono. “En castellano antiguo: pésimas, lamentables noticias”, sostuvo, para luego acusar que Estados Unidos estaba incurriendo en “una actuación arbitraria” y que incluso estaba “violentando el Tratado de Libre Comercio” suscrito entre ambos países.

Estas declaraciones fueron cuestionadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. “Si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos”, dijo el miércoles en conversación con Bío-Bío.

El punto de inflexión llegó este jueves. En medio de una creciente controversia por las declaraciones de secretarios de Estado, Pérez Mackenna enfatizó que es Cancillería la encargada de conducir las negociaciones con Estados Unidos y marcó distancia de los cuestionamientos formulados desde otras carteras.

“ Acá lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto, que estamos todos detrás de lo mismo, que es el mejor interés de los chilenos y, particularmente, las mejores condiciones para nuestras exportaciones, y estamos trabajando con la cabeza fría, en la mesa, sentados con datos para negociar”, planteó en T13 Radio.

La intervención del canciller buscó poner término a varios días de mensajes disímiles dentro del gabinete.

Sin embargo, sus palabras no aplacaron la molestia de Judd. Tras participar en un seminario, el diplomático volvió sobre el tema. Judd reconoció que las declaraciones de algunos ministros lo habían decepcionado. “No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas”, apuntó.

La respuesta del embajador fue seguida con atención en La Moneda. No es habitual que un representante de Estados Unidos cuestione públicamente las declaraciones de ministros chilenos ni que intervenga de manera tan directa en un debate interno sobre la conducción de una negociación bilateral.

Oposición critica a Judd y pide nota de protesta del gobierno

Tras los dichos del embajador norteamericano, desde los partidos de la oposición no dudaron en salir en su contra.

“Los ministros de Chile hablan en representación de un gobierno que fue elegido por los chilenos. No es el embajador de otro país quien define qué pueden o no pueden decir”, cuestionó el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en sus redes sociales.

Y agregó: “Las explicaciones las debe Estados Unidos: tenemos un Tratado de Libre Comercio y, sin embargo, su gobierno decidió imponer un arancel de 12,5% a Chile”.

Su par del Senado, Diego Ibáñez, en tanto, le pidió al embajador “que actúe como diplomático y se remita a tratar con respeto a las autoridades nacionales, sobre todo cuando transmiten las preocupaciones del país frente a políticas arancelarias que nos perjudican”.

En el Partido Comunista también se sumaron a los cuestionamientos contra Judd. La secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, aseguró que “las relaciones exteriores y el rol de los embajadores no es ser activista ni comentarista de la política contingente de los países en los cuales está representando a su Estado”, y agregó que “esto amerita una nota de protesta, esto amerita un llamado de atención. Esperamos que la Cancillería actúe a la altura”.

“Lo que ha dicho el embajador es inaceptable. Es una situación donde el gobierno tendría que reaccionar (...). Al menos tendría que haber una carta para pedir explicaciones a este embajador. El embajador no puede dictar las normas que el gobierno, que el Estado de Chile tiene que tener desde el punto de vista de sus relaciones exteriores”, planteó, por su parte, el vicepresidente del PS, Arturo Barrios.

En el oficialismo, en tanto, el senador Iván Moreira (UDI), quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, también apuntó contra Judd y afirmó que sus dichos son una “injerencia, intromisión en los asuntos políticos internos y no corresponde a un representante diplomático“.