Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

La publicación digital independiente especializada en la ONU Passblue proyectó los primeros sondeos (straw polls) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la carrera por la Secretaría General y ubicó a la expresidenta Michelle Bachelet en cuarto lugar.

El medio con sede en Estados Unidos y que monitorea e informa sobre las actividades del organismo multilateral posicionó en el primer a la costarricense Rebeca Grynspan, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Rafael Grossi (Argentina).

Bajo la exmandataria chilena ubicó a Macky Sall (Senegal) y luego a María Fernanda Espinosa (Ecuador). En el último puesto, en tanto, a Olara Otunnu (Uganda), postulante que inscribió su candidatura en las últimas horas.

Passblue, por otra parte, es el medio que suelen citar los adherentes de Bachelet, por las encuestas que siempre posicionan en buen pie a la expresidenta.

La importancia de los “straw polls” -que tienen carácter reservado- radica en que, aunque informales, se trata de las votaciones de prueba que miden el respaldo a cada candidatura para el máximo cargo del organismo multilateral.

En el proceso se ve la viabilidad de las postulaciones y, además, es el momento en el que se pueden mostrar señales de querer vetar o no alguna de las nominaciones.

Los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad -cinco permanentes y diez no permanentes- deben marcar en una papeleta si alentarían, desalentarían o no tienen ninguna opinión sobre cada una de las candidaturas que están en carrera.

En el detalle de la proyección, Bachelet parece con seis alientos, cinco desalientos y cuatro votos sin opinión.

La representante de Costa Rica, que según la filtración de la publicación se consolidaría como la candidata fuerte, aparece como diez alientos, un desaliento y cuatro votos sin opinión. Rodrigues-Birkett nueve alientos, dos desalientos y cuatro votos sin opinión; Grossi siete alientos, dos desalientos y seis votos sin opinión.

Sall seis alientos, siete desalientos y ocho votos sin opinión, mientras que Espinosa cinco alientos, dos desalientos y ocho votos sin opinión. Otunnu finalmente con dos alientos, cinco desalientos y ocho votos sin opinión.