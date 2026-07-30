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    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que el presidente Donald Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de políticas globalistas, tras la crisis migratoria en el territorio español situado en la zona norte del continente africano.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta, España. Foto: Archivo. Europa Press / Europa Press

    Estados Unidos responsabilizó este jueves a las autoridades españolas y sus “políticas de extrema izquierda” del repunte en las llegadas de migrantes a la ciudad hispana de Ceuta, en el norte de África, donde hoy miles de personas cruzaron por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

    “El presidente (Donald) Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva”, recordó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press.

    La vocera avisó así a “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva (que) deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”.

    Sus declaraciones llegan después de que Ceuta registrara este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas.

    En su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que accedieron a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

    Migrantes cruzan la frontera a nado en Ceuta, España. Foto: Europa Press.

    Sin embargo, no todos lograron llegar a tierra y algunos migrantes murieron ahogados en el intento de de cruzar a nado desde Marruecos.

    Solo en las últimas 24 horas, las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta recuperaron del agua los cuerpos sin vida de 10 personas. Estos suman a los ya 38 extranjeros hallados muertos en aguas ceutíes en lo que va de año.

    Ante esta situación, el gobierno español y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para devolver “lo antes posible” a todas quienes entraron de forma irregular, lo que coincidió con las celebraciones por el aniversario de la entronización del monarca marroquí, Mohamed VI.

    De hecho, el Departamento de Estado estadounidense emitió una nota felicitando tanto al rey como al “pueblo” de Marruecos por este motivo, recordando la amistad “solida” de casi 250 años entre Rabat y Washington.

    De la misma forma, EE.UU. aprovechó de defender la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos se ha mostrado inequívoco: (...) apoyamos la propuesta de autonomía de Marruecos -seria, creíble y realista- como única base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable”.

    España convoca a embajador de Italia

    Después de que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, propusiera el cierre del espacio Schengen -la zona de libre circulación en Europa- por la crisis migratoria en Ceuta, el canciller español, José Manuel Albares, convocó para este viernes al embajador de Italia en el país, Giuseppe Buccino Grimaldi.

    El jefe de la diplomacia italiana se mostró a favor de la medida en redes sociales, donde afirmó que la “inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional”, atribuyendo la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.

    “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribió Tajani.

    Ante estas palabras, Albares respondió en la misma red social calificando el mensaje del diplomático italiano como “impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”.

    “Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia”, añadió el titular de Exteriores español.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpAnna KellyEspañaCeutaMigrantesMarruecosMundo

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