Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

La cadena de centros comerciales Parque Arauco tuvo una utilidad atribuible a la participación controladora de $18.353 millones el segundo trimestre, lo que representó una disminución de 30,8% respecto de igual periodo de 2025.

En su reporte a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que “este resultado combina la fortaleza del negocio operativo, reflejada en un resultado directo de la operación que creció 12,8%, con la presión de mayor gasto por unidades de reajuste, y mayores costos financieros de 28,5%. A ello se sumó una menor contribución de las empresas relacionadas de 43,6%”.

Los ingresos subieron 17,9% a $104.178 millones (US$113 millones) impulsados principalmente por las operaciones de Perú y Colombia. En tanto el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) aumentó 15,8%a $74.717 millones (US$79 millones).

“Estos resultados demuestran nuestra capacidad para crecer de manera eficiente en los tres mercados donde participamos, lo cual combinado con el exitoso aumento de capital realizado en este primer semestre del año, nos ha permitido reducir nuestro indicador de apalancamiento a 4,5 veces de deuda financiera neta sobre Ebitda”, afirmó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

Añadió que “dentro de la ejecución de nuestro plan de crecimiento, destaca el inicio de la comercialización de la nueva torre de oficinas de Parque Arauco Kennedy en Chile cuya inauguración se proyecta para principios de 2027, lo que se suma a la comercialización de nuestros activos multifamily en Perú y Colombia. Estas aperturas van concretando nuestro plan de inversiones, incluyendo otros usos inmobiliarios dentro de su alcance”.

El Ebitda, medido en pesos chilenos, tuvo incrementos de 8,2% en Chile, 21,9% en Perú y 28,1% en Colombia.

Estos crecimientos se explican principalmente por ingresos que, medidos en pesos chilenos, aumentaron 15,6% en Chile, 18,1% en Perú y 24,4% en Colombia, dijo la empresa.