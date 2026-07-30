Alejandro Tabilo se impone frente a Térence Atmane y avanza a cuartos de final del ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) avanzó a la tercera ronda del ATP 500 de Washington luego de derrotar este jueves al francés Térence Atmane (56°). El número 1 de Chile se impuso por 6-3 y 7-6 (6). Cerró el encuentro en un segundo set que se extendió hasta el tie break, en un partido en el que logró dos quiebres en la primera manga y sostuvo su servicio durante todo el segundo parcial.

El chileno comenzó abajo en el marcador luego de que Atmane ganara su primer juego de servicio sin ceder puntos. Sin embargo, Tabilo igualó rápidamente con su saque y en el tercer game consiguió el primer quiebre del encuentro. Con el marcador 30-30, el nacional aprovechó un error no forzado de su rival para quedar 2-1 arriba.

La principal complicación para Tabilo llegó en el cuarto juego. Con el servicio a su favor, enfrentó dos puntos de quiebre, pero logró salvar ambos y mantuvo la ventaja para estirar la diferencia a 3-1. Atmane descontó con su saque y ambos mantuvieron sus respectivos turnos hasta el 5-3. En ese momento, el francés debía sostener el servicio para seguir con opciones en el set, pero Tabilo volvió a quebrar y cerró la manga por 6-3, logrando su segundo break del parcial.

The wait is over 🇨🇱



Tabilo sees off Atmane 6-3, 7-6(6) to become the first Chilean to reach the Washington quarter-finals since Fernando Gonzalez in 2009. 👏 @mubadaladcopen | #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/Gt0acFugrK — ATP Tour (@atptour) July 30, 2026

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron la solidez con el servicio durante los primeros juegos. Tabilo abrió la manga ganando su turno de saque sin ceder puntos y luego sostuvo la ventaja con relativa comodidad, mientras Atmane respondió cada vez que le correspondió servir.

La principal oportunidad de quiebre para el chileno llegó en el cuarto game. Con el marcador 15-40, dispuso de dos break points, pero el francés reaccionó y enlazó cuatro puntos consecutivos para igualar el parcial 2-2.

Tabilo también enfrentó un momento de presión en el quinto juego. Tras llegar al 40-40, resolvió el game con dos aces consecutivos para mantenerse arriba por 3-2. Desde ahí, ambos continuaron imponiendo sus servicios y el marcador avanzó sin quiebres hasta el 5-4. Con ese resultado, Atmane quedó obligado a ganar su siguiente turno de saque para extender el segundo set y evitar que Tabilo cerrara el partido. El francés pudo imponerse y siguió todo igualado.

El segundo parcial se definió en el desempate, después de que ninguno de los dos jugadores lograra quebrar durante toda la manga. En el tie break tomó ventaja en los puntos decisivos y terminó imponiéndose por 8-6.

Con este triunfo, Tabilo se instala en los cuartos de final en Washington y sumó una nueva victoria en la gira norteamericana sobre cancha dura. El chileno dejó en el camino al francés Atmane en el primer enfrentamiento entre ambos.