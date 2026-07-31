SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Supremo de Brasil autoriza investigar al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

    El magistrado André Mendonça aprobó a la apertura del procedimiento contra el empresario también conocido como Lulinha, quien es investigado por su posible intermediación en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y otra empresaria.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    La Corte Suprema de Brasil autorizó este jueves investigar a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por un supuesto delito de tráfico de influencias tras la obtención de un permiso para la comercialización de cannabis medicinal, en programas vinculados con el Ministerio de Salud.

    El magistrado André Mendonça fue quien dio luz verde a la apertura del procedimiento contra el empresario también conocido como Lulinha, tras una petición formulada previamente por la Policía Federal, según informó el diario Folha.

    Concretamente, las autoridades investigan la posible intermediación del hijo del presidente brasileño en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y otra empresaria en negociaciones con la Administración brasileña.

    Las sospechas alrededor de Lulinha comenzaron a circular el año pasado, hasta el punto de que el propio Lula en ese momento llegó a manifestar que, en caso de que su hijo estuviera implicado, debería ser investigado.

    “Nadie se librará. Si mi hijo está metido en eso, será investigado”, aseveró entonces el jefe del Planalto, como recordó el mismo diario brasileño.

    Conocida la decisión de hoy del magistrado, el jefe del Ejecutivo brasileño se pronunció al respecto y garantizó que su cargo no será utilizado para “proteger” a Lulinha.

    Tendrá que demostrar que es inocente como yo lo demostré (...) Y si es culpable, tendrá que pagar lo que todo el mundo paga cuando se equivoca”, remarcó Lula en una entrevista en el pódcast Inteligencia Ltda.

    De la misma forma, insistió en que su hijo “no tendrá privilegios” y recalcó que “jamás” le pediría a un policía o juez “que no haga lo correcto”, indicando que Lulinha “sabe que no tiene derecho a equivocarse” porque sabe por lo que ha “pasado” su padre.

    “Él vivió en mi casa lo que yo pasé (...) Sabe que mi mujer -Marisa Letícia- murió a causa de la desgracia de la Operación Lava Jato. Lo sabe, por eso no tiene derecho a equivocarse”, sostuvo el líder latinoamericano.

    Más sobre:BrasilCorte SupremaLulaFábio Luís Lula da SilvaInvestigaciónTráfico de influenciasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Lo más leído

    1.
    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    2.
    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    3.
    Von der Leyen tacha de “inaceptables” las imágenes de Ceuta y pide frenar “de inmediato” las llegadas

    Von der Leyen tacha de “inaceptables” las imágenes de Ceuta y pide frenar “de inmediato” las llegadas

    4.
    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    5.
    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    6.
    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes
    Chile

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario
    Negocios

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”
    El Deportivo

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile
    Cultura y entretención

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto