El Supremo de Brasil autoriza investigar al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

La Corte Suprema de Brasil autorizó este jueves investigar a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por un supuesto delito de tráfico de influencias tras la obtención de un permiso para la comercialización de cannabis medicinal, en programas vinculados con el Ministerio de Salud.

El magistrado André Mendonça fue quien dio luz verde a la apertura del procedimiento contra el empresario también conocido como Lulinha, tras una petición formulada previamente por la Policía Federal, según informó el diario Folha.

Concretamente, las autoridades investigan la posible intermediación del hijo del presidente brasileño en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y otra empresaria en negociaciones con la Administración brasileña.

Las sospechas alrededor de Lulinha comenzaron a circular el año pasado, hasta el punto de que el propio Lula en ese momento llegó a manifestar que, en caso de que su hijo estuviera implicado, debería ser investigado.

“Nadie se librará. Si mi hijo está metido en eso, será investigado”, aseveró entonces el jefe del Planalto, como recordó el mismo diario brasileño.

Conocida la decisión de hoy del magistrado, el jefe del Ejecutivo brasileño se pronunció al respecto y garantizó que su cargo no será utilizado para “proteger” a Lulinha.

“Tendrá que demostrar que es inocente como yo lo demostré (...) Y si es culpable, tendrá que pagar lo que todo el mundo paga cuando se equivoca”, remarcó Lula en una entrevista en el pódcast Inteligencia Ltda.

De la misma forma, insistió en que su hijo “no tendrá privilegios” y recalcó que “jamás” le pediría a un policía o juez “que no haga lo correcto”, indicando que Lulinha “sabe que no tiene derecho a equivocarse” porque sabe por lo que ha “pasado” su padre.