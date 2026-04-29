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    “Es una enseñanza de cómo debe ser el fútbol”: la valoración al espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich en la Champions

    El duelo de ida de la semifinal de la Liga de Campeones se inscribe entre los más memorables del certamen. Su intensidad y los nueve goles marcan un precedente en el juego.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Es una enseñanza de cómo debe ser el fútbol”: la valoración al espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich en la Champions. Foto: @fcbayern

    La semifinal de Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich tiene un lugar asegurado en la historia. El 5-4 registrado en el Parque de los Príncipes no solo entregó nueve goles y una serie abierta para la revancha en Alemania, sino que reactivó una discusión que atraviesa distintas generaciones. El del espectáculo contra el pragmatismo. Además, instala el encuentro entre los más atractivos del último tiempo.

    La Liga de Campeones ha tenido encuentros memorables. Desde finales dramáticas hasta remontadas improbables. Sin embargo, un partido con nueve anotaciones no deja de ser una excepción. En esta etapa del calendario, con los equipos en el tramo final de la temporada y con el Mundial a la vuelta de la esquina, lo habitual es que el riesgo disminuya y las precauciones dominen el juego. Esta vez ocurrió lo contrario.

    Para el exseleccionado chileno Jorge Aravena, la explicación no debe buscarse únicamente en los errores defensivos. “Aporta definitivamente al espectáculo”, comenta a El Deportivo. Su análisis apunta a un fenómeno que trasciende el resultado. Habla de la coexistencia de dos equipos con vocación ofensiva y recursos técnicos suficientes para sostener ese ritmo.

    La ventaja de un gol no garantiza nada en un cruce donde ambos equipos demostraron capacidad para convertir en cualquier momento. “Imaginen lo que va a ser la revancha. Claramente va a ser del mismo fenómeno del partido”, anticipa el Mortero.

    La repercusión histórica

    La discusión sobre la dimensión del encuentro no tardó en instalarse. “Yo creo que es evidentemente uno de los mejores partidos que se ha visto”, afirma Aravena. Su memoria retrocede hasta el Mundial de 1970, el torneo en el que Brasil, liderado por Pelé, estableció un estándar de juego ofensivo que todavía se considera irrepetible: “Vitinha es como el Clodoaldo de este equipo”.

    Ese contraste permite dimensionar la relevancia del 5-4. El propio entrenador del PSG, Luis Enrique, ha defendido esa idea públicamente. Prefiere distribuir la responsabilidad ofensiva entre varios jugadores antes que concentrarla en una sola figura. Aravena interpreta esa lógica como una evolución del juego: “Si tiene cuatro jugadores que hacen hartos goles, genial”.

    Para el exfutbolista y entrenador Jorge Contreras, el valor del partido no radica únicamente en la cantidad de goles, sino en la calidad de las acciones. “Es uno de los mejores partidos que quizás me ha tocado ver”, señala a este medio. Su evaluación se centra en la dinámica del juego. Habla de presión alta, transiciones rápidas y finalizaciones constantes. “Nadie decía nada si terminaba en 8-7″, añade.

    Además, no escátima en el valor de la exhibición: “Esto es un ejemplo. Una enseñanza muy positiva de cómo debe ser el fútbol”, remarca.

    El espectáculo como valor competitivo

    Contreras no interpreta el duelo en París como un desorden, sino como el resultado natural de dos equipos que priorizan el ataque. “El hecho de que te hagan goles no tiene que ver con la mala estructura. Hay que rescatar la habilidad que tiene el equipo rival para poder llegar y crear situaciones”, explica.

    La mentalidad competitiva fue otro elemento destacado por el exjugador. Recordó una acción específica del partido que refleja la diferencia cultural entre ligas. Con el marcador 5-4, el arquero del PSG, Matvey Safonov, recuperó el balón y lo puso rápidamente en juego. “Si hubiese pasado acá en Sudamérica, el arquero se habría tirado al suelo y habría estado un rato ahí”, comenta.

    El exjugador también lo ve como un cambio en Europa. “Soy admirador de Pep Guardiola, pero a mí me vuelve loco que hace dos goles y empieza a tener la pelota, y no quiere hacer más goles. Con eso empezó todo el tema de los porcentajes de posesión de balón que tenían los equipos. Esa era la tarea, o sea, ganar el partido, pero además aparecer con una posición de 80%, pero solo llegaban tres veces al arco. Disfruto más de partidos como este”, establece.

    Un síntoma del fútbol que viene

    La cercanía del Mundial introduce otra dimensión en el análisis. Tradicionalmente, el torneo máximo de selecciones define tendencias tácticas que se replican en los años siguientes. Sin embargo, Jorge Aravena cree que el contexto del Mundial traerá partidos más cerrados.

    Contreras, en cambio, diferencia entre el marcador y el estilo de juego. “Ojalá los partidos sean de esa manera. No por la cantidad de goles, sino por cómo atacan y crean situaciones”, plantea.

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