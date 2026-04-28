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    Una brutal semifinal de Champions con nueve goles: PSG gana el primer round ante Bayern Múnich en un partido legendario

    El arranque de las semis de la Liga de Champions fue extraordinario. En el Parque de los Príncipes, el equipo de Luis Enrique se quedó con una increíble victoria de 5-4 sobre los bávaros. Un duelo tan dinámico como cambiante. Sencillamente, el mejor partido del año (y quizás, de varios más).

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Champions League: PSG gana el primer round ante Bayern Múnich en un partido legendario.

    La Champions League nunca falla. Pese a atravesar la recta final de la temporada europea, con las alertas instaladas pensando en el Mundial, brinda partidos de alto vuelo. La semifinal de ida entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, en el Parque de los Príncipes, fue extraordinaria. Quizás se trate de los dos elencos con mejor estado de forma en el Viejo Continente y no defraudaron. Fue una llave notable, que terminó con un triunfo francés por 5-4.

    El líder de Francia, ante el campeón de Alemania. No había un favorito claro. De la mano de Luis Enrique, PSG siempre llegó a semifinales (con un título en las vitrinas). Mientras que los bávaros contaron con la presencia de Jamal Musiala desde el inicio, reemplazando al lesionado Serge Gnabry (se perderá el Mundial). Fue un partido tan dinámico como cambiante, de ritmo trepidante y con la incertidumbre viva.

    El Bayern comenzó mejor y abrió la cuenta en ese tramo, luego de la sanción de un penal por falta del ecuatoriano Pacho sobre Luis Díaz. En los 17′, Harry Kane anotó el 1-0 desde los 12 pasos. El local reaccionó ante el primer golpe. En los 24′, el notable Kvicha Kvaratskhelia puso el 1-1 con un remate ajustado.

    El partido era golpe por golpe. Ambos sacaban a relucir ataques livianos y feroces, con hambre de gol. Las defensas se fueron abriendo. El tránsito rápido y la gambeta se adueñaron del espectáculo. La pelota detenida dejó al PSG en ventaja, porque Joao Neves hizo el 2-1 en los 33′, con un testazo tras un córner. Cuando los locales estaban mandando, Michael Olise concreta el 2-2 (41′), con una acción personal por el centro y un remate potente.

    Antes del descanso, se sanciona un penal a favor de los franceses, por una mano de Alphonso Davies. La revisión del árbitro, tras el llamado del VAR, termina generando la pena máxima. En el tiempo añadido, Ousmane Dembélé vence a Manuel Neuer para el 3-2. Una bendita locura en París. La pelota iba de un lado a otro. Nadie podía prever cómo iba a terminar semejante choque de trenes.

    La voracidad de los atacantes era directamente proporcional a las grietas defensivas. El cotejo no bajó en intensidad para la segunda mitad. Cuando el panorama empezaba a inclinarse hacia el local, la visita reaccionó y estrechó las distancias.

    En un par de minutos, PSG pasó de estar 3-2 a 5-2. En los 56′, Kvaratskhelia aparece nuevamente en el marcador, para acertar con un remate desde la izquierda. Casi al instante, Dembélé anotó el quinto. Se frenó, tiró al primer palo, poste y gol. Con media hora por delante, parecía todo más tranquilo para los parisinos. Sin embargo, un gigante como Bayern Múnich no se rindió (pese a dar demasiadas ventajas defensivas).

    En los 65′, Upamecano descontó de cabeza, luego de un balón parado. Luego, en los 68′, Luis Díaz hace un verdadero golazo, con una definición de crack. Primeramente, se anuló por un supuesto fuera de juego. Pero el chequeo de las líneas determinó que el colombiano estaba habilitado. 5-4. Una llave monumental.

    La ida entregó nueve goles y una incertidumbre enorme para la revancha de la próxima semana, en Alemania. Puede pasar cualquier cosa.

    El Arsenal va a Madrid

    La segunda semifinal se abre este miércoles. El Atlético de Madrid recibe al Arsenal, en el Estadio Metropolitano (15.00 horas de Chile), en otra serie que promete intensidad.

    Los colchoneros tuvieron una decepción reciente: caer en la final de la Copa del Rey, a manos de la Real Sociedad en penales. Luego de eliminar al Barcelona, el equipo de Diego Simeone tiene una ocasión para por fin tocar el cielo continental. Ha sido tres veces subcampeón. “No es presión, es responsabilidad. Es un objetivo enorme (ganar la Champions League), algo que el club nunca ha conseguido”, dijo el Cholo en la previa.

    Mientras que los Gunners corren por dos vertientes. Una es la europea, donde aspiran a volver a una final luego de la caída en 2006, a manos del Barcelona, en Saint-Denis. La otra es la local, con una lucha palmo a palmo con Manchester City por la Premier League. “Hemos demostrado en Europa, en cualquier campo, de lo que somos capaces. Tenemos que jugar con esa confianza y esas ganas”, afirmó el DT Mikel Arteta.

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