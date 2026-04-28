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    En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League

    Franceses y alemanes se enfrentan por el partido de ida de las semifinales de la competencia.

    Bayern PSG

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    PSG 0-0 Bayern Múnich

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    PSG recibe a Bayern, por la semifinal de ida de la Champions League, en Francia.

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    Ya suena el himno de la Champions League en el Parque de los Príncipes

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    ¡Formación de PSG!

    PSG y Bayern Múnich se enfrentan por las semifinales de la Champions League.

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