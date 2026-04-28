En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League
Franceses y alemanes se enfrentan por el partido de ida de las semifinales de la competencia.
Minuto a minuto
PSG 0-0 Bayern Múnich
¡Arranca el partido!
PSG recibe a Bayern, por la semifinal de ida de la Champions League, en Francia.
¡Equipos a la cancha!
Ya suena el himno de la Champions League en el Parque de los Príncipes
¡Los elegidos en Bayern!
¡Formación de PSG!
PSG y Bayern Múnich se enfrentan por las semifinales de la Champions League.
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